Chinas Präsident Xi bekräftigt Ziel der „vollständigen Wiedervereinigung“ mit Taiwan

Xi bekräftigt Pekings Anspruch auf Taiwan. Zugleich äußerten die G7-Außenminister ihre Besorgnis über Chinas Aktivitäten in den Gewässern östlich der Insel.

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Chinas Präsident Xi Jinping hat die „Wiedervereinigung“ Taiwans mit dem chinesischen Festland erneut als Ziel bezeichnet. „Der Lauf der Geschichte lässt sich nicht aufhalten“, sagte Xi laut Reuters am Donnerstag bei einer Rede in Peking anlässlich des 160. Geburtstags des chinesischen Revolutionärs Sun Yat-sen. „Die vollständige Wiedervereinigung des Mutterlandes muss verwirklicht werden, und sie wird gewiss verwirklicht werden.“



Die Lösung der Taiwan-Frage sei eine „unerschütterliche historische Mission“ der Kommunistischen Partei Chinas, fügte er hinzu. Xi sprach sich dabei für einen friedlichen Vorgang aus. China hatte Taiwan laut Reuters wiederholt ein Modell nach dem Motto „Ein Land, zwei Systeme“ angeboten, was jedoch von keiner großen Partei in Taiwan unterstützt werde.

China sei zu Gesprächen mit Taiwan bereit, halte dabei aber am Ein-China-Prinzip fest, sagte Xi laut Reuters. Peking betrachtet die Insel als Teil seines Territoriums. Die Regierung in Taipeh weist diesen Anspruch zurück. Sie reagierte Reuters zufolge zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Kritik von G7-Staaten

China hat seine Aktivitäten vor der Ostküste Taiwans seit Juni verstärkt und führt dort regelmäßig Patrouillen seiner Küstenwache durch, berichtet Reuters. Taiwanische Vertreter vermuten dem Bericht zufolge, dass Peking mit einem Zusammenspiel militärischer, paramilitärischer und ziviler Einheiten eine mögliche Seeblockade vorbereitet.

Die Außenminister der G7-Staaten erklärten in einer am Mittwoch vom Auswärtigen Amt veröffentlichten Mitteilung, die „zunehmend entschlossenen Aktivitäten Chinas in den Gewässern östlich von Taiwan“ würden „die regionale Stabilität, die Freiheit der Schifffahrt und die Sicherheit des internationalen Schiffsverkehrs bedrohen“.

Die G7-Staaten sprachen sich gegen einseitige Versuche aus, den Status quo in der Taiwanstraße zu verändern. Dies gelte insbesondere für den Einsatz von Gewalt oder Zwang sowie die Androhung solcher Maßnahmen. Zugleich riefen sie dazu auf, Spannungen durch einen konstruktiven Dialog friedlich beizulegen.

Die G7-Erklärung bekräftigte zudem die Unterstützung für eine Beteiligung Taiwans an internationalen Organisationen. Das taiwanische Präsidialamt begrüßte die Stellungnahme und bezeichnete Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße sowie im Indopazifik laut Reuters als zentrale Fragen für die globale Sicherheit und den Wohlstand.

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