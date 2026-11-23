Chinas Wasserumleitungsprojekt versorgt fast 200 Millionen Menschen in 48 Städten. Das neue KI-System soll auch bei drohender Wasserverschmutzung Gegenmaßnahmen vorschlagen.

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Der Mittelkanal des chinesischen Süd-Nord-Wasserumleitungsprojekts bei Nanyang in der Provinz Henan

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China hat eine neue Version seines KI-Systems zur Überwachung und Steuerung des Süd-Nord-Wasserumleitungsprojekts vorgestellt. Das KI-System Tianhe soll Hochwasserrisiken innerhalb weniger Minuten analysieren und bei Wasserverschmutzung Gegenmaßnahmen vorschlagen, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete.

Nach Angaben der staatlichen Betreibergesellschaft nutzt das System dafür Daten von 27 Erdbeobachtungssatelliten und 237 Wetterradaren. Die überarbeitete Version Tianhe V2 war am Samstag auf einem Wasserwirtschaftsforum in Peking vorgestellt worden.

Hochwasserwarnung und Schutz vor Verschmutzung

Laut Betreiber verkürzt Tianhe V2 die Analyse der Hochwasserlage von mehreren Stunden auf wenige Minuten. Dazu wertet das System Daten über Niederschläge, Wasserstände und den Zustand der Wasserbauwerke gemeinsam aus.

Zur Überwachung der Wasserqualität greift die Software demnach auf rund 50 Millionen Messwerte aus den Quellgebieten, den Wasserwegen und den versorgten Regionen zurück. Mithilfe spezieller Rechenmodelle kann sie simulieren, wie sich Schadstoffe oder Algen im Wasser ausbreiten könnten. Auf dieser Grundlage soll das System Empfehlungen zur Steuerung von Schleusen und zum Vorgehen bei Verschmutzungen geben.

Wasser für fast 200 Millionen Menschen

Das Süd-Nord-Wasserumleitungsprojekt gehört zu den größten Wasserbauvorhaben Chinas. Über Kanäle und andere Anlagen wird Wasser aus dem niederschlagsreicheren Süden in trockenere Regionen im Norden geleitet, darunter auch die Hauptstadt Peking.

Die östliche Route führt vom Jangtse bei Yangzhou durch die Provinz Jiangsu bis nach Shandong. Die mittlere Route verbindet den Danjiangkou-Stausee mit den Provinzen Henan und Hebei sowie den Millionenstädten Peking und Tianjin. Der Bau des Projekts begann 2002. Die ersten Abschnitte gingen 2013 beziehungsweise 2014 in Betrieb. Weitere Ausbaustufen sind geplant oder im Bau.

Nach offiziellen Angaben haben die östliche und mittlere Route seit ihrer Inbetriebnahme insgesamt mehr als 92 Milliarden Kubikmeter Wasser nach Norden transportiert. Das Projekt versorgt demnach fast 200 Millionen Menschen in 48 Städten.

Die chinesischen Vorschriften verpflichten Behörden und Betreiber, Wassermenge und Wasserqualität regelmäßig zu überwachen. Für Überschwemmungen, schwere Verschmutzungen und andere Notfälle sind besondere Maßnahmen vorgesehen.

KI-Einsatz soll 2027 ausgeweitet werden

Tianhe wurde von einer Tochtergesellschaft der staatlichen Betreibergesellschaft gemeinsam mit Technologieunternehmen und universitären Forschungseinrichtungen entwickelt. Die erste Version war im Januar 2026 vorgestellt worden. Sie konnte bereits Wetter- und Wasserstandsdaten auswerten, Hochwasser vorhersagen und die Ausbreitung von Schadstoffen simulieren.

Die zweite Version soll solche Berechnungen verstärkt für die Steuerung und Überwachung der Wasseranlagen nutzen. Hinzu kommen die Überwachung der Betriebssicherheit und die Planung von Notfallmaßnahmen.

Für 2027 kündigte die Betreibergesellschaft an, den praktischen Einsatz von Tianhe auszuweiten und das System auch für andere Wasserbauprojekte nutzbar zu machen.

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