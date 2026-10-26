Chinesische Kulturinstitute: Peking weist US-Spionagevorwürfe scharf zurück

Das Pentagon stuft Konfuzius-Institute und Hochschul-Kooperationen als Bedrohung der nationalen Sicherheit ein. China sieht darin ein Schüren von Feindbildern im US-Wahlkampf.

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China hat die Einstufung der Konfuzius-Institute an US-Universitäten als Bedrohung für die nationale Sicherheit scharf zurückgewiesen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, sagte am Montag bei einer Pressekonferenz in Peking, Bildungsaustausch und Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern seien von beiden Seiten gewollt und für beide Seiten nützlich. Sie sollten weder behindert noch gestört werden. China weise Verunglimpfungen der Einrichtungen zurück.

Pentagon spricht von Tarnorganisationen

Hintergrund der chinesischen Reaktion ist eine Entscheidung des US-Kriegsministeriums vom vergangenen Freitag. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters erklärte Pentagon-Chef Pete Hegseth, viele der geschlossenen Konfuzius-Institute arbeiteten an US-Hochschulen unter neuen Namen und mit veränderten Satzungen weiter.



An 30 Universitäten seien so 80 Nachfolgeeinrichtungen entstanden, deren Auftrag aber derselbe sei: geistiges Eigentum zu stehlen und amerikanische Studierende politisch zu beeinflussen, behauptete Hegseth demnach.

Hochschulen widersprechen Vorwürfen

Vorangegangen war eine im August gestartete Überprüfung von 30 US-Hochschulen, die das Pentagon am 19. Oktober abschloss. Dabei wurden nach Ministeriumsangaben mehr als 80 Kooperationen beendet, darunter auch vorsorglich aufgelöste Partnerschaften mit Einrichtungen, die nicht auf der US-Sicherheitsliste stehen.

Zustimmung wird geprüft...

Nach Recherchen der Washington Post bei 17 betroffenen Hochschulen erklärten mehrere Universitäten, ihre chinesischen Kooperationen hätten weder militärisch sensible Forschung noch geschützte Technologien betroffen.

Peking spricht von verzerrter Wahrnehmung

Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua wies die Einstufung in einem Kommentar scharf zurück. Einige US-Politiker hätten eine verzerrte Bedrohungswahrnehmung und wollten vor den Zwischenwahlen antichinesische Stimmungen schüren.



Kulturelle und sprachliche Austauschprogramme als Sicherheitsrisiken zu behandeln, dehne den Begriff der nationalen Sicherheit über das Vertretbare hinaus.

In Deutschland bestehen noch 19 Institute

Konfuzius-Institute sind seit 2004 als Kooperationen zwischen chinesischen und ausländischen Hochschulen aufgebaut worden und bieten vor allem Sprachkurse und kulturelle Veranstaltungen an. In den USA ist ihre Zahl bereits vor Hegseths Ankündigung stark gesunken: Nach einer Untersuchung des US-Rechnungshofs von Oktober 2023 ging sie zwischen 2019 und 2023 von rund 100 auf weniger als fünf zurück. Zahlreiche Universitäten schlossen ihre Einrichtungen, weil ihnen andernfalls der Verlust staatlicher US-Fördermittel drohte.

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnete 2016 das Konfuzius-Institut in Stralsund. © Xinhua/imago

In Deutschland bestehen laut einer Auskunft der Bundesregierung vom 27. Januar 2026 weiterhin 19 Konfuzius-Institute, unter anderem in Berlin, Hamburg, München und Heidelberg.

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