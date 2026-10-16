„Der westliche Deeskalationsansatz ist falsch“: Chodorkowskis Plan für ein anderes Russland

Putins Kriegswirtschaft schwächelt, doch ein Ende ist nicht in Sicht. Michail Chodorkowski erklärt im Gespräch, warum der Kreml den Krieg braucht und was Europa tun kann.

„Solange Putin an der Macht ist, wird es kein Kriegsende geben“: Chodorkowski warnt Europa vor falschen Hoffnungen.

Wladimir Putins Fähigkeit, den Krieg in der Ukraine fortzuführen, lässt nach. Doch weder wirtschaftlicher Druck noch die Unzufriedenheit der Bevölkerung werden ihn voraussichtlich bald zum Einlenken zwingen. Das sagte der frühere russische Oligarch und heutige Dissident Michail Chodorkowski vor einer Gruppe von Journalisten in Berlin.