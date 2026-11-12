Kramer schwärmt von Ex-Union-Keeper Luthe: Was an der Elfer-Legende dran ist

Vier oder fünf gehaltene Elfmeter, immer freitags, immer in der 90. Minute: So erinnert sich Christoph Kramer an seinen früheren Bochumer Mitspieler Andreas Luthe, später Torwart beim 1. FC Union Berlin. Die Geschichte ist gut, stimmt aber nur zum Teil.



Erzählt hat Kramer sie im Podcast „Copa TS“ von Tommi Schmitt. Wir haben nachgezählt.

Christoph Kramer bei Copa TS: Die Geschichte von der Angels Lounge

Bevor Kramer mehr als ein Jahrzehnt für Borussia Mönchengladbach spielte, war er von 2011 bis 2013 von Bayer Leverkusen an den VfL Bochum ausgeliehen. Freitagabends spielte Bochum oft an der Castroper Straße.



Und freitags hatte in Bochum ein Club geöffnet, den Kramer bis heute nicht vergessen hat. „Freitags gab’s in Bochum immer die Angels Lounge. Das war so ein Club, der hatte nur Freitag auf“, sagt er.



Die Rechnung der jungen Profis: Wer am Freitag gewinnt, hat das Wochenende frei. „Können wir richtig geil feiern gehen.“



Dann, so Kramer, habe der Gegner freitags immer wieder einen Elfmeter in der Schlussminute bekommen. Und „die Katze von der Castroper“ habe sie alle gehalten. „Ich bin auf den drauf gestürmt, ich hab den geküsst. Ich wusste: Jetzt gleich Angels Lounge und danach zwei Tage frei.“

Andreas Luthes Elfmeter-Bilanz: Was an Kramers Geschichte stimmt

Kramer ahnt selbst, dass er übertreibt: „In Geschichten ist das ja immer vier- oder fünfmal, wahrscheinlich war’s nur zweimal.“ Tatsächlich war es einmal.



Am 28. Oktober 2011, einem Freitagabend, hielt Luthe gegen Alemannia Aachen in der Nachspielzeit einen Strafstoß. Bochum gewann 1:0, Kramer spielte durch. Es dürfte die Szene mit dem Kuss sein.



Ganz daneben liegt der Weltmeister trotzdem nicht. Innerhalb von nur elf Tagen parierte Luthe damals drei Elfmeter: am 25. Oktober im DFB-Pokal beim 4:1 in Unterhaching, drei Tage später in Bochum und am 5. November beim 3:1 bei 1860 München. Das allerdings an einem Sonnabend.

Zwei Elfmeter für Union: Luthe gegen den 1. FC Union in der Saison 2011/12

Gegen Union half die Serie nicht. Im Hinspiel am 20. August 2011 an der Alten Försterei verwandelten die Köpenicker einen Strafstoß gegen Luthe und gewannen 2:1. Kramer spielte durch.



Im Rückspiel am 18. Februar 2012 trafen die Eisernen erneut vom Punkt, diesmal zum 2:2. Bochum gewann dennoch 4:2.

„Halt’s Maul“: Was Andreas Luthe Christoph Kramer in Bochum antwortete

Eine zweite Anekdote hat Kramer auch dabei. In einem Spiel, in dem Bochum spät noch ein Tor brauchte, ging Luthe mit nach vorn.



Kramer, damals 20, riet ihm, nicht so aggressiv auf den ersten Ball zu gehen, sondern lieber auf den zweiten zu lauern oder einen Gegenspieler zu blocken. Luthes Antwort: „Halt’s Maul.“ Und tatsächlich, sagt Kramer lachend: „Ich glaube, war sogar Foul.“

Beim 1. FC Union Berlin war Andreas Luthe in der Bundesliga zwei Jahre lang ein sicherer Rückhalt. © Matthias Koch/Imago

Luthe bei Union: Parade gegen Haaland, Niederlage in Dortmund

Von 2020 bis 2022 spielte Luthe für Union und kam auf 58 Bundesligaspiele. In der Saison 2020/21 war er die Nummer eins, als die Eisernen sich für die Conference League qualifizierten.



Neun Elfmeter hielt er in seiner Profikarriere, Elfmeterschießen nicht mitgezählt. Einer davon blieb besonders hängen.



Am 21. April 2021 parierte Luthe in Dortmund einen Strafstoß von Erling Haaland, doch Marco Reus staubte ab. Union verlor 0:2. Den Elfmeter hielt Luthe ohnehin für unberechtigt: Reus hebe „schon extrem früh ab“, sagte er bei Sky.

Vom Relegationshelden zum Vorstandsvorsitzenden des VfL Bochum

Seinen größten Moment vom Punkt erlebte Luthe ganz am Ende. Im Januar 2024 kehrte er als Ersatztorwart nach Bochum zurück und rückte für die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf ins Tor.



Im Elfmeterschießen hielt er gegen André Hoffmann, Bochum gewann 6:5 und blieb in der Bundesliga. Direkt danach verkündete Luthe sein Karriereende, gefeiert in Bochum, aber auch beim 1. FC Union Berlin.



Heute ist er zurück an der Castroper Straße, seit Juni 2025 als Vorstandsvorsitzender des VfL, der inzwischen wieder in der 2. Liga spielt. Kramer weiß das nur ungefähr: „Ist der hier sogar im Aufsichtsrat oder so? Ich seh den im Anzug.“



Fast richtig. Wie seine Elfer-Geschichte.

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