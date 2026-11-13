Christoph Schlingensief, Kunst aus Kreuzberg und Migration in Berlin

Im Gropius Bau trifft das Werk des Provokateurs auf die Geschichte migrantischer Künstler. Es ist ein überzeugender Dialog über Kunst, Macht und Zugehörigkeit.

Der Provokateur bei der Arbeit: Christoph Schlingensief und seine Aktion „Bitte liebt Österreich! – Erste österreichische Koalitionswoche“, im Jahr 2000 im Rahmen der Wiener Festwochen

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Wer darf die Gesellschaft provozieren? Und wer muss erst darum kämpfen, überhaupt gesehen zu werden? Im Berliner Gropius Bau treffen zwei Ausstellungen aufeinander, die diese Fragen auf unterschiedliche Weise stellen. Die eine widmet sich Christoph Schlingensief, dem anarchischen Grenzgänger zwischen Kunst und Politik. Die andere erzählt mit „Kreuzberg: Kunst und Migration seit 1960“ von Künstlern, deren Perspektiven in der etablierten Kunstgeschichte lange unterrepräsentiert blieben. Zusammen ergeben beide Schauen einen überraschend schlüssigen Kommentar zur deutschen Gegenwart.

Schlingensief: Der Skandal als Erkenntnismittel

Schlingensief wollte nicht bloß kommentieren. Er wollte stören. Mit Filmen, Theaterstücken, Performances und politischen Aktionen attackierte er die Routinen einer Gesellschaft, die ihre Widersprüche gern hinter vertrauten Bildern verbirgt. Seine Kunst war laut, widersprüchlich und mitunter schwer auszuhalten. Doch die Provokation war kein Selbstzweck. Sie zielte auf eine Öffentlichkeit, die politische Konflikte in Spektakel verwandelt und Empörung ebenso zuverlässig produziert wie Unterhaltung.

Die Ausstellung „Christoph Schlingensief: Es ist nicht mehr mein Problem, macht eure Scheiße alleine“ findet dafür genau den richtigen Zugang. Die Ausstellungsmacher haben das richtige Maß gefunden. Statt das Publikum mit einer Materialfülle zu überwältigen, konzentriert sich die Schau auf prägnante Arbeiten und nachvollziehbare Zusammenhänge. Sie bietet einen überzeugenden Überblick und eine kluge Einführung, ohne Schlingensiefs Werk auf eine handliche Künstlerbiografie zurechtzustutzen.

Diese Zurückhaltung ist eine Qualität. Die Ausstellung erklärt, ohne alles zu erklären. Sie schafft Orientierung, lässt aber Raum für Irritation. Gerade bei einem Künstler, der die Überforderung gern zur Methode machte, ist das eine bemerkenswerte kuratorische Leistung.

Wie politisch Schlingensiefs Kunst war, zeigt „Ausländer raus! Schlingensiefs Container“ aus dem Jahr 2000. Die Aktion inszenierte fremdenfeindliche Ausgrenzung als mediales Spektakel und führte vor, wie schnell Menschen zum Material einer öffentlichen Erregung werden. Das Publikum war dabei keineswegs nur Beobachter. Es musste sich auch fragen, welche Rolle die eigene Neugier, die eigene Empörung und der Wunsch nach Unterhaltung spielten.

Schlingensief legte damit einen Mechanismus offen, der bis heute funktioniert: Aufmerksamkeit ist nicht gleich Erkenntnis. Ein Konflikt kann allgegenwärtig sein und trotzdem auf seine spektakulärsten Bilder schrumpfen. Die entscheidenden Fragen bleiben dabei oft auf der Strecke. Wer darf sprechen? Wer bestimmt die Erzählung? Und wann wird die Inszenierung wichtiger als das Problem selbst?

Die Ausstellung macht diese Sprengkraft erfahrbar, ohne Schlingensief nachträglich zum eindeutigen politischen Mahner zu erklären. Seine Arbeiten bleiben sperrig. Das ist gut so. Die Schau domestiziert den Künstler nicht, sondern macht Lust auf die Auseinandersetzung mit einem Werk, das sich einfachen Antworten verweigert.

Filmstill aus Schlingensiefs: „The African Twin Towers – Der Ring – 9/11“ aus dem Jahr 2005 © Aino Laberenz/Nachlass Christoph Schlingensief

Installationsansicht „Kreuzberg: Kunst und Migration seit 1960“ © Rosa Merk/Gropius Bau

Willkommen als Arbeitskraft, fremd als Mensch

Einen anderen Kampf um Sichtbarkeit zeigt „Kreuzberg: Kunst und Migration seit 1960“. Die Ausstellung erzählt von einer Kunstszene, deren Geschichte mit Arbeitsmigration, sozialer Ausgrenzung und kultureller Selbstbehauptung verwoben ist. Sie korrigiert damit nicht nur eine kunsthistorische Leerstelle. Sie rührt an einen grundlegenden Widerspruch der Bundesrepublik.

Mit den Anwerbeabkommen der Fünfziger- und Sechzigerjahre kamen Menschen aus Ländern wie der Türkei, Griechenland und Italien nach Westdeutschland und West-Berlin. Ihre Arbeitskraft wurde gebraucht, ihre gesellschaftliche Zugehörigkeit blieb umkämpft. Schon der Begriff „Gastarbeiter“ verriet die dahinterstehende Vorstellung: willkommen auf Zeit, nützlich für die Wirtschaft, aber nicht selbstverständlich Teil der Gesellschaft.

Die Folgen zeigten sich in Wohnverhältnissen, Bildungswegen und Arbeitsbedingungen. Die Menschen sollten arbeiten, doch die Voraussetzungen gleichberechtigter Teilhabe wurden ihnen keineswegs gleichermaßen eröffnet. Eine Gesellschaft, die von Migration wirtschaftlich profitiert, Zugewanderte aber sozial auf Abstand hält, produziert Ausgrenzung und erklärt sie anschließend zum Integrationsproblem.

Kreuzberg war ein Brennpunkt dieser Widersprüche. Zwischen vernachlässigten Altbauten, vergleichsweise günstigem Wohnraum und sozialen Konflikten entstanden Netzwerke, Initiativen und künstlerische Zusammenhänge. Die Ausstellung verfällt nicht in die Nostalgie vom einst so wunderbar multikulturellen Kiez. Sie zeigt vielmehr, wie eng Solidarität und Ausgrenzung, Selbstbehauptung und materielle Unsicherheit miteinander verbunden waren.

Mehrangis Montazami-Dabuis Film „Analphabeten in zwei Sprachen“ von 1975 macht die politischen Versäumnisse konkret. Im Mittelpunkt stehen ausländische Schüler und die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn familiäre Lebensrealitäten und schulische Anforderungen nicht zusammenfinden. Die Arbeit verweist auf ein Land, das Arbeitskräfte anwarb, sich aber unzureichend mit den Folgen dieser Migration auseinandersetzte. Bildungsbenachteiligung erscheint damit nicht als persönliches Versagen, sondern als gesellschaftlich erzeugtes Problem.

Ein Raum im Gropius Bau ist Schlingensiefs Projekt „Church of Fear“ aus dem Jahr 2003 gewidmet. © Luca Girardini/Gropius Bau/Kunstwerk/Nachlass Christoph Schlingensief

Die Arbeit „Kind“ von Vlassis Caniaris in der Ausstellung „Kreuzberg: Kunst und Migration seit 1960“ © Rosa Merk/Gropius Bau

Unbequeme Fragen an den Kunstbetrieb

Die Künstler in der Ausstellung sind allerdings weit mehr als Chronisten des Ausschlusses. Sie entwickeln eigene Bildsprachen, formulieren Gegenpositionen und beanspruchen die Deutung ihrer Lebenswirklichkeit. Sie wollen nicht länger nur betrachtet werden, sondern selbst bestimmen, was zu sehen ist.

Die Arbeit „Kind“ von Vlassis Caniaris verdichtet diesen Widerspruch. Aus alltäglichen Materialien entsteht eine Figur, deren Körper präsent ist, deren Gesicht aber keine individuelle Physiognomie erkennen lässt. Das Kind ist da und bleibt zugleich anonym. Es steht für eine Erfahrung, die über Migration hinausweist: mitten in der Gesellschaft zu leben und dennoch auf eine fremde Rolle reduziert zu werden.

Die Ausstellung stellt damit auch dem Kunstbetrieb unbequeme Fragen. Wer wird gesammelt, ausgestellt und in die Kunstgeschichte eingeschrieben? Wessen Erfahrungen gelten als repräsentativ, wessen Werke bleiben am Rand? Dass diese Positionen nun im Gropius Bau sichtbar werden, ist mehr als eine verspätete Würdigung. Es ist eine Korrektur des kulturellen Gedächtnisses.

Ein kleiner Einwand betrifft die Vermittlung: Die Bildlegenden sind stellenweise zu ausführlich. Vor allem die biografischen Angaben lenken mitunter vom Werk ab. Weniger Text hätte hier mehr Raum für die Kunst geschaffen. Der überzeugenden historischen Perspektive schadet das jedoch kaum.

Sichtbarkeit ist noch keine Teilhabe

Warum passen diese Ausstellungen so gut zusammen? Weil sie zwei Seiten derselben Frage zeigen. Schlingensief attackiert die Mechanismen, die öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen. Die Kreuzberger Künstler*innen machen Erfahrungen sichtbar, die in dieser Öffentlichkeit lange keinen angemessenen Platz hatten. Hier die kalkulierte Störung, dort der Kampf um Anerkennung.

Doch zwischen beiden Positionen liegt auch ein entscheidender Unterschied. Schlingensief konnte die Öffentlichkeit zum Schauplatz seiner Kunst machen. Die Migrationsausstellung erzählt von Menschen, die sich ihren Platz darin erst erkämpfen mussten. Der eine demontiert die Bilder der Macht, die anderen widersprechen den Bildern, auf die eine Gesellschaft sie festlegen will.

Darin liegt die politische Stärke des Doppelprogramms. Es zeigt, dass Sichtbarkeit zwar notwendig ist, aber nicht genügt. Wer in einer Ausstellung erscheint, ist noch lange nicht gleichberechtigt. Anerkennung muss sich auch in Bildungschancen, Wohnraum, politischen Rechten und kultureller Teilhabe niederschlagen. Ein Bild kann Ausgrenzung sichtbar machen. Es beseitigt sie nicht.

Auch das Museum bleibt von dieser Frage nicht unberührt. Schlingensiefs Kunst, die institutionelle Grenzen herausforderte, wird hier museal geordnet. Die Kreuzberger Schau wiederum holt Positionen in den Kunstbetrieb, die dort lange zu wenig Beachtung fanden. Das Museum bewahrt Kunst und vermittelt Geschichte. Zugleich entscheidet es mit darüber, was als bedeutend gilt und welche Perspektiven im kulturellen Gedächtnis fehlen.

Konzentration und kuratorische Disziplin

Der Gropius Bau löst diese Widersprüche nicht auf. Zum Glück. Die Schlingensief-Ausstellung überzeugt durch ihre Konzentration und kuratorische Disziplin. „Kreuzberg: Kunst und Migration seit 1960“ erweitert den Blick auf die Kunstgeschichte und erinnert daran, dass Migration kein Randthema der Bundesrepublik ist, sondern ihre Gesellschaft und Kultur entscheidend mitgeprägt hat.

Gemeinsam entfalten die Ausstellungen eine politische Wirkung, die keine der beiden allein in gleicher Weise erreicht. Schlingensief lehrt, den Bildern der Öffentlichkeit zu misstrauen. Die Kreuzberger Künstler zeigen, was diese Bilder auslassen. Die eine Schau macht die Inszenierung sichtbar, die andere die Menschen, die darin allzu oft unsichtbar bleiben.

So wird aus der Nachbarschaft zweier Ausstellungen ein überzeugender Dialog über Kunst, Macht und Zugehörigkeit. Nicht weil Kunst die Gesellschaft erlösen könnte, sondern weil sie deren blinde Flecken offenlegt. Und weil genaueres Hinsehen der erste Schritt ist, wenn sich etwas ändern soll.



Jürgen Köhler ist freier Konzeptioner, Artdirector und bildender Künstler. Ehrenamtlich engagiert er sich gewerkschaftlich und politisch.



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