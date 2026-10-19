Cindy Crawford spricht zum ersten Mal über ihren toten Sohn Presley

Einen Monat nach dem Tod von Presley Gerber teilt Cindy Crawford ihren emotionalen Abschied.

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Die Familie Gerber: Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber und Presley Walker Gerber bei einem Event in London.

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Laut einem Bericht von n-tv hat sich Cindy Crawford erstmals öffentlich zum Tod ihres Sohnes Presley Gerber geäußert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Rande Gerber und Tochter Kaia Gerber veröffentlichte sie auf Instagram einen emotionalen Abschiedsgruß.

Darin beschreibt die Familie den Verstorbenen als „gütige, schöne Seele“, die viele Menschen berührt habe und sowohl geliebt habe als auch geliebt worden sei.

Liebeserklärung an den Sohn

Der Beitrag erschien rund einen Monat nach dem Tod des 27-Jährigen. Die Familie betont, wie dankbar sie für die gemeinsame Zeit mit ihm sei und dass sie besonders seinen offenen, freundlichen und verletzlichen Umgang mit anderen Menschen in Erinnerung behalten werde. Der Abschied endet mit einer Liebeserklärung an den Sohn und Bruder: Er werde für immer Teil der Familie bleiben.

Auch Kaia Gerber nahm separat Abschied. In den sozialen Medien erinnerte sie mit Kindheitsfotos und persönlichen Worten an die enge Beziehung zu ihrem älteren Bruder. Sie schrieb, dass sie viel von ihm gelernt habe und stolz darauf sei, seine Schwester gewesen zu sein.

Presley Gerber war am 20. September in einer Rehabilitationseinrichtung in Los Angeles gestorben. Wie People berichtet hatte, sprach er in den vergangenen Jahren öffentlich über psychische Probleme und seinen Kampf gegen Suchterkrankungen.

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