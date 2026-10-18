OpenAI und Claude im Biolabor: Die KI-Branche warnt vor Viren-Missbrauch und kontrolliert sich selbst

KI-Konzerne drängen in die Biologie, sprechen von Missbrauch und wirken zugleich an Sicherheitsstandards mit. Wer kontrolliert am Ende die Kontrolleure?

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KI-Konzerne warnen vor biologischem Missbrauch und gestalten zugleich die Sicherheitsregeln für ihre eigenen Modelle mit.

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Amoklaufende Chatbots, KI-generierte Drohbriefe an Polizisten, manipulierte Bankkonten. Fast täglich kommen neue Beispiele dafür hinzu, was schiefgehen kann, wenn immer leistungsfähigere KI-Systeme auf die reale Welt treffen.

Dabei kommen die Warnungen längst nicht mehr nur von Politikern und KI-Kritikern. Auch die Entwickler selbst zeichnen immer düsterere Szenarien. Mitte September untermauerte Anthropic diese Befürchtungen mit einem eigenen Sicherheitsbericht. Das in San Francisco ansässige Unternehmen legte darin offen, dass es gezielte Missbrauchsversuche staatlicher und politisch motivierter Akteure blockiert habe.

Donald Trump nach einem Treffen mit Tech-Chefs im Weißen Haus. Das Abkommen zur Superintelligenz ist rechtlich unverbindlich – laut Trump aber „moralisch bindend“. © imago

Wenn der Chatbot zum Laborhelfer wird

Besonders brisant waren fünf Fälle aus der biologischen Forschung. In einem davon wollte ein Nutzer das KI-Modell Claude einsetzen, um das Chikungunya-Virus gezielt zu verändern. In einem anderen ging es darum, die Vogelgrippe besser an Säugetiere anzupassen.

Anthropic sperrte nach eigenen Angaben die beteiligten Konten und informierte staatliche Stellen. „Biologischer Missbrauch ist eines der schwerwiegendsten Risiken von wegweisenden KI-Modellen“, warnt das Unternehmen in dem Bericht.

Dahinter steckt das sogenannte Dual-Use-Dilemma. Wissen und Methoden, die der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten dienen, können auch für biologische Waffen missbraucht werden. KI könnte den Zugang zu diesem Wissen erleichtern – auch für Menschen ohne entsprechende Ausbildung. Ein Labor und praktische Erfahrung ersetzt sie damit noch nicht.

Die Sorge vor biologischem Missbrauch hatte bereits im Juni Branchengrößen wie Sam Altman und Dario Amodei zu einem offenen Brief an den US-Kongress veranlasst. Darin forderten die Chefs von OpenAI und Anthropic, Bestellungen synthetischer DNA und RNA künftig gesetzlich strenger zu kontrollieren.

Wer warnt, forscht mit

Genau in dieses Spannungsfeld drängen die KI-Konzerne nun selbst immer tiefer vor. Bereits im April wurde bekannt, dass Anthropic das Biotech-Start-up Coefficient Bio nach Medienberichten für rund 400 Millionen Dollar in Aktien übernommen hatte. Im selben Monat wurde der Chef des Pharmariesen Novartis in seinen Verwaltungsrat berufen. Zudem suchte das Unternehmen per Stellenanzeige gezielt Experten für Proteine und Nukleinsäuren.

Mitte September folgte die offizielle Vorstellung. Anthropic stellte sein eigenes physisches Biolabor in der San Francisco Bay Area vor. Dort unterstützt Claude die biologische Forschung direkt vor Ort. Die KI durchsucht große DNA-Datensätze, entwickelt Hypothesen und schlägt Experimente vor, die Wissenschaftler anschließend im Labor durchführen.

Ein erstes Forschungsergebnis präsentierte das Unternehmen gleich mit. Rund 950 parallel arbeitende Claude-Agenten durchsuchten innerhalb von 21 Stunden genetische Daten. Einer von ihnen entdeckte ein auffälliges DNA-Muster, was nach weiteren Analysen und Labortests letztlich zur Identifizierung eines bislang unbekannten Enzymsystems mit Crispr-ähnlichen Merkmalen führte.

Auch Google DeepMind und dessen Schwesterunternehmen Isomorphic Labs treiben die KI-gestützte Biologie voran. Anfang Oktober wurde ihre Beteiligung gemeinsam mit Meta an der bereits im April angekündigten Virtual Biology Initiative des von Mark Zuckerberg und Priscilla Chan gegründeten Forschungsverbunds Biohub bekannt gegeben. Unter Einbeziehung mehrerer US-Behörden umfasst die erweiterte Initiative Zusagen im Wert von 1,8 Milliarden Dollar – darunter Geld, Daten, Rechenleistung und Messtechnik.

Ein Mitarbeiter pipettiert Zellkulturmedium im Zentrum für Medizinische Biotechnologie der Universität Duisburg-Essen. KI soll die biologische Forschung zunehmend unterstützen. © imago

Die sogenannte Virtuelle Biologie-Initiative versteht sich als internationale, sektorübergreifende Zusammenarbeit. Ihr Ziel: riesige Mengen biologischer Daten zu erzeugen und daraus KI-Modelle zu entwickeln, die das Verhalten von Zellen vorhersagen – etwa wie sie auf Medikamente oder genetische Eingriffe reagieren.

„Diese Investition in die Generierung biologischer Daten wird dazu beitragen, ein offenes, standardisiertes Daten-Allgemeingut zu schaffen“, verspricht Pushmeet Kohli, Vice President für KI für Wissenschaft bei Google DeepMind.

Sicherheit auf Vertrauensbasis

Parallel zu diesem Einstieg in die physische Forschung wirkt die Tech-Elite an den politischen Rahmenbedingungen für ihre KI-Modelle mit. Ende September, nach vertraulichen Treffen und exklusiven Dinner-Runden im Umfeld der Tech-Elite, präsentierte US-Präsident Donald Trump schließlich das sogenannte „Abkommen des Weißen Hauses zur Superintelligenz“. Ein Papier ohne gesetzliche Handhabe, ohne Strafen bei Verstößen, rechtlich unverbindlich, dafür aber, wie Trump selbst betonte, „moralisch bindend“.

Das Dokument sieht vor, dass die Konzerne interne Sicherheitskontrollen durchführen, eine Aufsicht durch eigene Führungsgremien einrichten und externe Prüfer hinzuziehen. Auswahl und Beauftragung dieser Gutachter liegen allerdings bei den Unternehmen selbst. Eine staatliche Kontrollinstanz oder unabhängige Zertifizierungsstelle sieht das Abkommen nicht vor. Auch die Prüfberichte müssen nicht veröffentlicht werden.

„Von der Luftfahrt bis zum Bankenwesen unterliegen Hochrisiko-Branchen einer unabhängigen Aufsicht und empfindlichen Strafen“, kritisierte die KI-Forscherin Heidy Khlaaf vom AI Now Institute im September im Fachmagazin Nature. „KI-Unternehmen sollten keine Ausnahme bilden.“

Der Staat als Partner

Eine staatliche Stelle in den USA gibt es dennoch: das Zentrum für KI-Standards und Innovation, kurz Caisi. Jenes versteht sich jedoch nicht als Regulierungsbehörde, sondern als Schnittstelle zwischen Regierung und KI‑Industrie. Gemeinsam mit den Unternehmen testet die Behörde Modelle und entwickelt „freiwillige Sicherheitsstandards“ – auch für Biosicherheitsrisiken.

International soll Caisi zudem verhindern, dass ausländische Regierungen amerikanische Technologien mit „belastender und unnötiger Regulierung“ belegen.

OpenAI-Chef Sam Altman im Uno-Sicherheitsrat, Anthropic-Chef Dario Amodei ist zugeschaltet. Beide fordern strengere gesetzliche Kontrollen beim Einkauf synthetischer DNA und RNA. © Kyle Mazza/imago

Auf der anderen Seite des Atlantiks gibt sich die Europäische Union deutlich entschlossener. Mit dem KI-Act setzt sie auf rechtlich bindende Regeln. „Europa hat die Macht zu handeln. Wir entscheiden über unsere Regeln – nicht Big Tech“, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im September mit Blick auf Europas Digitalpolitik.

Doch auch in Brüssel sitzen die großen Anbieter bei der konkreten Ausgestaltung mit am Tisch. Wie die Vorgaben des Gesetzes für besonders leistungsfähige Allzweckmodelle umgesetzt werden sollen, legt der sogenannte Verhaltenskodex (Code of Practice) fest. Er regelt etwa, wie Anbieter Trainingsdaten dokumentieren, Urheberrechte beachten und bei besonders leistungsfähigen Modellen Sicherheitsrisiken prüfen und begrenzen sollen. An seiner Ausarbeitung waren neben Wissenschaft und Zivilgesellschaft auch Anthropic, Google, Microsoft und OpenAI beteiligt.

Wenn Sicherheit den Markt bestimmt

Wie notwendige Biosicherheitsregeln zum Wettbewerbsfaktor werden können, zeigten die Forscher Jacob Beal und Tessa Alexanian bereits 2025 am Beispiel von Anbietern synthetischer DNA und RNA. Ihre Analyse entstand anlässlich der US-Verordnung zur „Verbesserung der Sicherheit in der biologischen Forschung“. Wie später auch führende KI-Entwickler fordern sie verbindliche Mindeststandards für die Kontrolle dieses Genmaterials. Zugleich soll die Branche ihr Fachwissen in die Entwicklung der Regeln einbringen, unabhängige Stellen deren Einhaltung prüfen und zertifizieren – durchsetzen könne sie letztlich aber nur der Staat.

Schon damals hielten die Forscher rein freiwillige Vorgaben für unzureichend. Ohne einen vereinbarten Standard zögerten Regierungen, das Screening durchzusetzen, schreiben die Autoren – aus Sorge, Innovationen zu hemmen, regulatorische Einflussnahme zu begünstigen oder die internationale Zusammenarbeit zu fragmentieren.

Doch verbindliche Regeln lösen nicht nur ein Sicherheitsproblem. Sie verändern auch den Wettbewerb. Anbieter müssen Ressourcen in ihre Kontrollsysteme investieren und können gegenüber Konkurrenten ins Hintertreffen geraten, die weniger streng prüfen. Umgekehrt könne die frühe Einführung neuer Standards später selbst zum Vorteil werden: Sobald verbindliche Regeln gelten, hätten Vorreiter einen Anreiz, deren Durchsetzung zu unterstützen, weil dies „einen Wettbewerbsvorteil für sie und einen Nachteil für ihre Konkurrenten darstellt“.

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