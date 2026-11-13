DDR-Diplombild auf dem Sperrmüll: Rätsel um Porträt aus Dresden

Claudia Borchers malte das Bild 1973 in Dresden. Später lag es in Cottbus auf dem Sperrmüll. Wie es dorthin kam, ist unklar.

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Claudia Borchers malte ihre Freundin Trinh Kim Vinh 1973 für ihre Diplomarbeit in Dresden. Das Porträt lag später in Cottbus auf dem Sperrmüll (Ausschnitt).

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Das Diplomporträt der Malerin Claudia Borchers von 1973 lag Jahrzehnte später auf einem Sperrmüllhaufen in Cottbus. Wie es dorthin kam, weiß laut rbb, der zuerst darüber berichtete, niemand genau. Heute hängt das „Porträt einer vietnamesischen Studentin“ in einer Berliner Ausstellung.

Fund auf dem Cottbuser Sperrmüll

Der Cottbuser Karsten Kranz entdeckte das Bild vor gut zehn Jahren nachts in der Innenstadt. Er war damals Student und nahm es mit. Erst Anfang 2026 entdeckte er den Namen der Künstlerin auf dem Werk und meldete sich bei ihr.

Porträt der Freundin Trinh Kim Vinh

Das Ölgemälde (107 mal 80 Zentimeter) zeigt Borchers’ Freundin und Kommilitonin Trinh Kim Vinh (1932–2018). Beide studierten in Dresden. Das Bild war Teil von Borchers’ Diplomarbeit mit drei Porträts. Die beiden anderen gelten als verschollen. Auf der Rückseite klebte ein Aufkleber der früheren Fachschule für Bauwesen Cottbus; der rbb vermutet, dass das Bild dort in einem Konferenzsaal hing.

Wer ist Claudia Borchers?

Borchers wurde 1950 in Nordvietnam geboren, erzählte sie im Mai dem Magazin diacritics. Ihr Vater Erwin Borchers, ein deutscher Marxist, hatte sich laut diesem Bericht dem Widerstand um Hồ Chí Minh angeschlossen. Ihre Mutter war Vietnamesin. In Hanoi besuchte Borchers eine Kunstschule für begabte Jugendliche.



1966 zog die Familie in die DDR. Borchers sprach kein Deutsch und lernte es nachts. Sie studierte in Dresden Malerei, seit 1976 arbeitet sie in Berlin als Malerin und Grafikerin. Nach 1989 dolmetschte sie für die Polizei, wenn ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter Hilfe brauchten. Jahrzehntelang malte sie vor allem weibliche Akte, heute zeigen ihre Ölbilder Landschaften. Das Titelbild der deutschen Ausgabe des vietnamesischen Nationalepos „Das Mädchen Kiều“ (von Nguyên Du, übertragen von Irene und Franz Faber) stammt von ihr.

Claudia Borchers gestaltete das Cover der deutschen Ausgabe des vietnamesischen Nationalepos „Das Mädchen Kiều“ © Thalia

Ausstellung zu Vietnam und der DDR

Das Porträt hängt in der Ausstellung „Vietnam. Kunst. DDR. Reclaiming Solidarity“, die zur Berlin Art Week am 9. September eröffnete. Die DDR beschwor die Solidarität mit Vietnam, Schulkinder sammelten Altpapier, Erwachsene spendeten Geld. Die Ausstellung zeigt DDR-Kunst zum Vietnamkrieg, vieles aus der Sammlung der Berliner Volksbank. Sie fragt, wo Anteilnahme endet und Propaganda beginnt. Auch die Lage der Vertragsarbeiter in den 1980er-Jahren und vietnamesische Künstler, die in der DDR studierten, sind Thema.

Vietnam. Kunst. DDR. Reclaiming Solidarity Bis 6. Dezember im Kunstforum der Berliner Volksbank, Kaiserdamm 105, Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, bis 18 Jahre frei.

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