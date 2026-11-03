Claudia Schiffer für Chloé: Die deutsche Connection und die dunkle Seite des Boho-Chic

Als wären seit den 90ern nicht 30 Jahre vergangen, posiert Claudia in der neuen Kampagne von Chloé. Wunderschön, faltenfrei und teilweise recht freizügig.





Für Chloés Festive-Kampagne 2026 hat Kreativdirektorin Chemena Kamali keine Geringere als das deutsche Supermodel Claudia Schiffer vor die Linse von David Sims geholt.



Kamali zeigt das französische Modehaus dabei von einer ungewohnt nächtlichen Seite: Die für Chloé typische Leichtigkeit bleibt, bekommt aber eine sinnlichere, geheimnisvollere Note.

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Schiffer verleihe dieser Vorstellung mit ihrer natürlichen Präsenz und ihrem unverwechselbaren Charakter Nähe, hieß es dazu von dem französischen Modehaus. Opulente Texturen, fließende Silhouetten und leuchtende Akzente geben dem vertrauten Chloé-Stil dabei eine glamourösere Richtung.



Ein besonders auffälliges Motiv zeigt Schiffer oberkörperfrei, in dunkler Jeans und mit einer massiven Goldkette. Ihr langes blondes Haar bedeckt ihre Blöße. Auf weiteren Bildern trägt sie unter anderem eine champagnerfarbene Seidenrobe, ein weißes Rüschenkleid und einen schwarzen Blazer. Kamali beschreibt ihre Idee der neuen Chloé-Frau als eine filmische, spontane und intime Person.

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Die deutsche Verbindung

Die deutsche Verbindung ist dabei mehr als ein Zufall. Schiffer und die in Deutschland geborene Kamali kennen das Haus aus unterschiedlichen Perspektiven: Schiffer lief bereits 1992 für Chloé über den Laufsteg, damals unter Karl Lagerfeld. Kamali ist seit 2023 Kreativdirektorin der Marke.



Wie präsent diese Verbindung ist, zeigte sich erst Anfang Oktober bei Chloés Schau für Frühjahr/Sommer 2027 in Paris. Schon dort saß Schiffer in einem weißen Hosenanzug mit Spitzentop und Statement-Kette in der Frontrow – ein Look, der die romantische Boho-Seite des Hauses perfekt verkörperte.

Neben ihr war die deutsche Schauspielerin Heike Makatsch zu Gast; Julia Stegner lief über den Runway. Zum Finale erklang Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“.

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Die neue Kampagne wirkt vor diesem Hintergrund wie ein Perspektivwechsel: Im Oktober zeigte Schiffer Chloés helle, verspielte Seite als Gast der Show. Nun steht sie selbst im Mittelpunkt – und führt Kamalis Chloé in die Nacht.

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