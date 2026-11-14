Claus baut ein Cockpit in seinen Wohnwagen – und lässt Besucher gratis fliegen

laus Nørgaard hat in Dänemark einen Wohnwagen zum MD-80-Flugsimulator umgebaut. Das mobile Cockpit können Besucher bei Veranstaltungen testen.



Wer bei Claus Nørgaard in den Wohnwagen steigt, landet im Cockpit eines Passagierjets. Wie der dänische Sender TV MidTVest berichtet, hat der Tüftler den alten Anhänger zum Flugsimulator umgebaut. Wo früher die Campingausstattung Platz hatte, stehen zwei Pilotensitze; fünf Bildschirme zeigen die Aussicht aus dem Cockpit.



Mehr als 15 Jahre Entwicklung stecken in dem Projekt. Die Kosten schätzt Nørgaard im Senderbericht auf rund 150.000 dänische Kronen, etwa 20.000 Euro. Genau zusammengerechnet habe er die Ausgaben nie.

Seine Frau wollte nicht ins kleine Flugzeug

Der Wunsch zu fliegen begann früh. Als Siebenjähriger war Nørgaard nach einem Ferienflug so begeistert, dass er Pilot werden wollte. Später kamen Ausbildung, Familie und Haus dazwischen.



Als Erwachsener nahm er den Traum wieder auf, probierte Segel- und Ultraleichtflug aus und dachte über einen Pilotenschein nach. Doch seine Frau wollte nach seiner Schilderung nicht in den kleinen Maschinen mitfliegen. Sie habe sich darin nicht sicher gefühlt.



Nørgaard war enttäuscht. Dann kam ihm die Idee, ein eigenes Cockpit zu bauen. „Dann kann man fliegen, wann man Lust hat. Und das Flugzeug steht immer direkt draußen in der Garage“, sagte er dem Sender.

Ein morscher Wohnwagen wird zum Cockpit

Für den Umbau kaufte Nørgaard laut Bericht einen Wohnwagen für etwa 8000 Kronen. Er roch feucht. Als der Tüftler genauer hinsah, entdeckte er, wie morsch der Aufbau war.



Eine ganze Wintersaison brauchte er, um den Wagen wieder dicht zu bekommen. Wer bei einem günstigen Wohnwagen an ein Schnäppchen denkt, sollte die Arbeitsstunden besser nicht mitzählen.



Beim Innenausbau half der Beruf: Nørgaard ist gelernter Elektriker, hat auf einem Militärflugplatz gearbeitet und wartet heute Aufzüge. In seinem Cockpit stecken deshalb auch Aufzugsteile und Bauteile alter Betten.



Dazu kommen echte Flugzeugkomponenten, darunter Steuerhörner und Schubhebel. Einfach einbauen lassen die sich nicht. Nørgaard muss die Teile so anpassen, dass sie mit seiner Simulation zusammenarbeiten.



Wie weit das geht, zeigt seine eigene Umbauchronik: Bereits 2016 ersetzte er die nachgebaute Schalttafel über den Pilotensitzen durch ein Originalpanel. Dessen Funktionen seien zu 95 Prozent nutzbar.

Über 3000 Flüge, ohne den Boden zu verlassen

Vorbild ist ein Cockpit der MD-80-Familie. Nørgaard hat sich nach eigenen Angaben durch 1600 Seiten Flugzeughandbücher gearbeitet. Ausgerechnet die vielen manuellen Abläufe reizen ihn.

Sein Projektprofil bei der Reisemesse Ferie for Alle nennt inzwischen mehr als 3000 absolvierte Simulatorflüge. Besucher können das Cockpit ebenfalls ausprobieren; ein kurzer Durchgang samt Einweisung dauert ungefähr 20 Minuten.



Bei ausgewählten öffentlichen Auftritten sind die Flüge laut Betreiberwebsite kostenlos. Nørgaard selbst beschreibt das Hobby als Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen.



Fertig ist der Simulator trotzdem nicht. Teile verschleißen, andere will er verbessern. Für den nächsten Winter findet sich immer etwas zu schrauben.



Besonders in Erinnerung geblieben sei ihm aber eine Familie, erzählt Nørgaard im Senderbericht. Die Eltern hätten ihm berichtet, ihr Kind habe nach einem Besuch im Simulator keine Angst mehr vor dem Fliegen gehabt. Nun wollten sie gemeinsam in den Urlaub fliegen.