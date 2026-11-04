CO2-Reparationen zahlen? Die Linke ist völlig abgedreht – gar nicht gut für Berlin

Die Linke im Bund fordert Reparationszahlungen an arme Länder wegen des Klimawandels. Am Freitag zur Mittagszeit berät der Bundestag die Drucksache 21/8876, einen Antrag der Linken. Darin fordern Heidi Reichinnek, Luigi Pantisano und deren Fraktionskollegen die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem Deutschland seine „besondere Rolle und Verantwortung die Entstehung klimabedingter Schäden anerkennt und wiedergutmacht, zum Beispiel durch die Zahlung von Reparationen, also Ausgleichszahlungen an besonders betroffene Länder“.



Kaum zu glauben, aber wahr: Wir sollten uns für 150 Jahre Industrialisierung und erarbeiteten Wohlstand nicht nur schämen, sondern dafür auch bezahlen. Mit Hilfe des linken Gerechtigkeitsempfindens können wir unser schlechtes Gewissen beruhigen, indem wir einen Ablass zur Reinwaschung zahlen. Koste es, was es wolle, Geld spielt keine Rolle, denn schließlich habe man seinen Wohlstand durch „Ausbeutung und Raubbau“ erwirtschaftet und sei „im Zeitraum von 1750 bis 2024 für – konservativ geschätzt – über fünf Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich“.



Das Ganze ist bemerkenswert: Zum einen will der Linken-Antrag jahrzehntelang verhandelte internationale Abkommen über den Haufen werfen; zum anderen zeigt er sehr schön die verquere Gedankenwelt seiner Schöpfer auf – was nichts Gutes für Berlin und seine nächste Landesregierung bedeutet. Doch der Reihe nach.

Linkes Gerechtigkeitsempfinden und korrupte Machthaber

Mit ihrem Antrag tut die Linke so, als hätte es bislang keine nennenswerten internationalen Übereinkommen zum Klimaschutz gegeben. Doch seitdem US-Präsident Lyndon B. Johnson 1965 die erste wissenschaftliche Kommission zur Erforschung des Klimawandels einsetzte, ist einiges passiert. Wegweisend waren etwa die UN-Konferenzen von Rio de Janeiro 1992, Kyoto 1997 oder Paris 2015. Die daraus entstandenen EU-Richtlinien und deutschen Gesetze prägen seit über 25 Jahren die heutige Energiewirtschaft – mit all ihren technologischen Erfolgen und finanziellen Verwerfungen.

Mit ihrem Antrag tut die Linke so, als gäbe es keine UN-Klimafinanzierung, an der sich Deutschland nicht bereits mit Milliardensummen beteiligen würde. Als gäbe es nicht bereits den Globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken für die V20, die „The Vulnerable Twenty“. Allein 2024 hat die Bundesregierung, allen voran Entwicklungs- und Umweltministerium, über 30 Milliarden Euro Klima-Hilfen für arme Länder bereitgestellt.

Statt Reparationsforderungen anzumahnen, wäre es vielleicht sinnvoller zu hinterfragen, ob das Geld auch wirklich gut angelegt war und ob es immer dorthin geflossen ist, wo es eigentlich hinsollte. Die Linke tut also so, als hätte man nicht schon genug Entwicklungshilfe in die Kassen des „globalen Südens“ gesteckt – über 400 Milliarden Euro seit 1990 laut Statistischem Bundesamt. Ein Teil davon versickerte auch in den Kassen korrupter Machthaber. Aber gemäß dem linken Denken muss es mehr Geld sein. Viel mehr. Es kann gar nicht genug sein. Das ist nicht nur verquer, sondern vielmehr psychopathologisch.

Toxische Melange der linksverqueren Gedankenwelt

Dahinter steckt der Schuldgedanke der Kolonialisierung des „globalen Südens“, das schlechte Pauschal-Gewissen der Linken gegenüber jedem südamerikanischen Ureinwohner, jedem Afrikaner – und natürlich gegenüber jedem früher kolonialisierten Araber, insbesondere Palästinenser. Ein eher monokausales Geschichtsbild.

Die Weltgeschichte mit all ihren bis heute hervorgebrachten Krisen wird auf den kapitalistischen Geburtsfehler Europas reduziert. Im Grunde liegt der schon im alten Rom begraben. Oder erst im späten Mittelalter? Als Medicis, Borgias und Fugger den internationalen Finanzhandel etablierten? Subsumiert wird so in alter, linker antisemitischer Tradition auch das Judentum, das mit seiner angeblich genetisch-kulturell bedingten Geldgier seit jeher kapitalistisch ganz groß mitmische und mit seinem Zionismus nun die arabische Welt unterjoche.

Um die toxische Melange dieser linksverqueren Gedankenwelt zu durchdringen, bedürfen Historiker wohl einer psychologischen Zusatz-Ausbildung: Schuldbeladen geben die Linken sich und sind beseelt von einem verschrobenen Gerechtigkeitsempfinden, das irgendwo zwischen Größenwahn, Helferkomplex und dem vorwissenschaftlichen Denken des mittleren 19. Jahrhunderts wurzelt, in dem ein zwangskonvertierter Karl Marx in klassisch protestantischer Manier gegen Juden hetzte.

Zu drastisch? Sicher nicht, denn die Linke denkt seit jeher in hermetischen Programmen, geschlossenen Weltbildern und strengen Ideologien, die alles erklären und vernetzen sollen. Diese Welterklärer wähnen sich immer im Besitz der Wahrheit. Da sie diese Weisheit und Doktrin in unzähligen Arbeitsgruppen und Seminaren langsam, aber sicher mit dem Löffel gefressen haben, wachsen auch ihr moralischer Anspruch und ihre gefühlte Überlegenheit – auch bei Themen wie Klimaschutz oder Palästina. Wer diesen falschen moralisierenden Propheten die Macht in die Hände legt, provoziert Chaos. So wie in Berlin.

Alle Immobilienbesitzer sind schlecht, alle Migranten gut

In Berlin will die Linke nun entgegen jeglicher ökonomischen Logik privaten Wohnraum vergesellschaften. Im Namen der Gerechtigkeit sollen so nicht existente Steuermittel in die Vonovia-Entschädigung und die Sanierung und Instandhaltung der enteigneten Wohnungen fließen. Denn Immobilieneigentümer sind per se schlecht.

In Berlin will die Linke, dass auch alle Ausländer nach fünf Jahren Aufenthalt wählen und für politische Ämter kandidieren dürfen, weil eine „solidarische Migrationsgesellschaft“ wichtig sei. Eine „City-ID“ soll einen offiziellen Ausweis in Berlin ersetzen. Zudem will man Abschiebungsprozesse möglichst erschweren. Denn alle Migranten sind per se gut.

Man darf gespannt auf die Berliner Koalitionsverhandlungen zwischen Rot-Grün-Rot sein. Womöglich leistet das Land in Zukunft im Alleingang CO 2 -Reparationszahlungen an den „globalen Süden“. SPD und Grüne haben in der Hauptstadt über die Jahre ein ähnliches Gerechtigkeitsempfinden entwickelt und fördern zahlreiche Netzwerke, die sich mit dem „globalen Süden“ beschäftigen, aber aus Kreuzberg noch nie herausgekommen sind. Und wie gesagt: Geld darf keine Rolle spielen, wenn es um wahre Gerechtigkeit geht.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema