Mehr als zwei Jahrzehnte nach der Tat sprachen Geschworene im Bundesstaat Victoria einen 74-Jährigen schuldig. Die Leiche des Opfers wurde nie gefunden.

In der australischen Stadt Warrnambool fand der Mordprozess um einen seit 2006 verschwundenen Familienvater statt.

Mehr als 20 Jahre nach dem Verschwinden eines Familienvaters in Australien hat ein Geschworenengericht am Supreme Court des Bundesstaates Victoria einen früheren Polizisten des Mordes schuldig gesprochen.



Das berichtete der australische Rundfunksender ABC am Freitag aus dem Gericht in Warrnambool im Bundesstaat Victoria. Der 74-Jährige hatte sich für nicht schuldig erklärt, die Geschworenen zogen sich vier Tage lang zur Beratung zurück.

Streit um umgerechnet rund 1300 Euro Miete

Nach Darstellung der Anklage tötete der Vermieter seinen damals 38 Jahre alten Mieter am 13. Juni 2006 wegen offener Mietschulden in Höhe von 2210 australischen Dollar, umgerechnet rund 1300 Euro. Der Mann sei vor seinem Haus im Ort Wangoom überfallen worden: Der Täter habe ihm aus einer Schreckschusspistole ins Ohr geschossen und ihn in dessen eigenes Auto gezerrt, hieß es im Prozess nach Angaben des Senders ABC.

Anschließend habe der Angeklagte den Mann in einem nahegelegenen Waldgebiet, dem Framlingham Forest, mit einem Baseballschläger erschlagen und notdürftig vergraben. Der Wagen des Opfers wurde ausgebrannt an einem Aussichtspunkt an der Küste gefunden. Die Leiche ist bis heute verschwunden.

Zweiter Beteiligter bereits verurteilt

Der Fall wurde zunächst als Vermisstensache geführt, bevor die Polizei die Ermittlungen wieder aufnahm und den Verdächtigen 2022 festnahm. Die Tat ereignete sich einen Tag vor einer angesetzten Anhörung über den Mietstreit.



Ein weiterer Beteiligter war bereits im März 2025 wegen Totschlags verurteilt worden, wie aus einer Urteilsübersicht des Supreme Court von Victoria hervorgeht. Einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution stellte der Verurteilte nicht. Das Strafmaß steht noch nicht fest.

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