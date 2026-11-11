COP31 im Verkehrschaos: Erdogans Klimagipfel versinkt im Stau-Desaster

Stundenlange Staus, überfüllte Busse und organisatorisches Versagen: Die COP31 in Antalya wird für Tausende Delegierte zum Albtraum.

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Zahlreiche Vertreter der internationalen Diplomatie sind an die türkische Mittelmeerküste gereist, um über die Zukunft der globalen Klimafinanzierung zu verhandeln. Stattdessen fanden sie sich in einem der schwersten Verkehrs- und Organisationschaos wieder, das ein UN-Gipfel in jüngerer Vergangenheit erlebt hat.

Die 31. UN-Klimakonferenz, kurz COP31, wurde am 9. November im Antalya Expo Center eröffnet. Doch die großen Ambitionen der internationalen Diplomatie wurden schon bald vom Verkehrschaos überschattet.

Was als große Leistungsschau türkischer Infrastruktur geplant war, hat sich in den ersten Tagen des auf zwölf Tage angesetzten Gipfels für viele der erwarteten Zehntausenden internationalen Delegierten, Journalisten und Regierungsvertreter zu einer zermürbenden Belastungsprobe entwickelt.

Stauchaos - Behörden entschuldigen sich

Die Ursache für die Verkehrsprobleme sind die strengen Sicherheitsmaßnahmen rund um den Weltklimagipfel der Staats- und Regierungschefs. Die örtlichen Behörden sperrten Teile der wichtigen Fernstraße D-400, die das Zentrum Antalyas mit Alanya verbindet, und reservierten eigene Fahrspuren ausschließlich für die Fahrzeugkolonnen hochrangiger Regierungsvertreter. Der gesamte übrige Verkehr, darunter Lieferverkehr, öffentlicher Nahverkehr und Pendler, musste sich die verbliebenen Spuren teilen.

Zusätzlich wurden wichtige Verkehrsachsen zeitweise vollständig gesperrt. Auch der Schwerlastverkehr, Fernbusse und Zweiräder durften vorübergehend nicht fahren.

Die Folgen für den Ablauf des Gipfels sind erheblich. Fahrten zwischen den zentral gelegenen Hotelvierteln und dem Antalya Expo Center im Bezirk Serik-Belek, für die ursprünglich rund 50 Minuten vorgesehen waren, dauern inzwischen regelmäßig mehr als drei bis vier Stunden.

Auch hochrangige Teilnehmer blieben von den Problemen nicht verschont. Eine Delegation brasilianischer Gouverneure, darunter Eduardo Leite aus dem Bundesstaat Rio Grande do Sul, steckte auf einer nur 22 Kilometer langen Strecke viereinhalb Stunden im Verkehr fest. Dadurch verpassten die Delegierten geplante bilaterale Gespräche. Die Veranstalter sahen sich schließlich zu einer offiziellen Entschuldigung veranlasst.

Zustimmung wird geprüft...

„Einzige Farce“, Delegierte über Zustand sauer

„Die Anreise zur COP31 ist eine einzige Farce“, schrieb Simon Evans, leitender Redakteur des Klimapublikationsportals Carbon Brief, auf X. Sein Beitrag verbreitete sich unter den Gipfelteilnehmern rasch.

„Zwei Stunden im Bus. Dann mussten wir aussteigen und in die Straßenbahn umsteigen. Dort war kein Platz mehr. Die halbe Schnellstraße ist gesperrt“, klagte er.

In sozialen Medien und internationalen Medien verbreitete Bilder zeigten beklemmende Szenen: überfüllte Shuttlebusse, in denen sich die Delegierten dicht an dicht drängten, sowie Menschenmassen, die sich über Fußgängerbrücken unter dekorativen „WELCOME TO TÜRKİYE“-Bannern schoben.

Auch an den Sicherheitskontrollen bildeten sich lange Warteschlangen. Die örtliche Polizei hatte offenbar Schwierigkeiten, die Gepäckkontrollen für nicht türkischsprachige Besucher zügig abzuwickeln.

Um einen vollständigen Stillstand des öffentlichen Lebens in der Region zu verhindern, setzten die Provinzbehörden rund 28.000 Sicherheitskräfte ein. In sieben Bezirken, darunter Aksu, Kepez und Muratpaşa, wurde zudem für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes arbeitsfrei angeordnet. Die Leidtragenden waren dennoch auch die Anwohner. Auf der D-400 staute sich der Verkehr kilometerweit, vielerorts protestierten Autofahrer mit lautem Hupen.

Zustimmung wird geprüft...

Doch selbst innerhalb der sogenannten Blauen Zone, des von den Vereinten Nationen verwalteten Bereichs für die offiziellen Verhandlungen, rissen die Probleme nicht ab. Wer es durch das Verkehrschaos geschafft hatte, musste vor Ort mit langen Warteschlangen bei der Akkreditierung und hohen Preisen in den offiziellen Verpflegungsständen rechnen. Einfache Mahlzeiten kosteten dort zwischen 750 und 850 türkischen Lira (umgerechnet etwa 15 bis 17 US-Dollar). Das sorgte insbesondere bei einheimischen Delegierten und Mitarbeitern für Verwunderung.

Auch beim Personaleinsatz lief einiges schief. Das Umweltministerium hatte zwar Hunderte Elektrobusse aus benachbarten Provinzen herangeschafft, doch viele Fahrer kannten sich mit den örtlichen Strecken kaum aus und waren offenbar auf handgezeichnete oder ausgedruckte Navigationskarten angewiesen.

Weitere organisatorische Pannen gab es beim Einsatz externer Mitarbeiter: Dolmetscher, die zur Unterstützung der Diplomaten vorgesehen waren, wurden kurzfristig für Aufgaben in der Essensausgabe eingeteilt. An wichtigen Anlaufstellen fehlte es dadurch an Personal, das Englisch sprach.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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