Der Klimagipfel COP31 in Antalya zeigt, wie Klimaschutz zur PR-Show wird: große Versprechen, viel Inszenierung und kein Fortschritt. Ein Kommentar.

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Meister der politischen PR-Show: Die EU und andere Akteure inszenieren sich genüsslich auf der COP31 in Antalya.

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Auf mehr als einer Million Quadratmetern mit Ausstellungspavillons, Konferenzsälen und aufwendig inszenierten Nachhaltigkeitspräsentationen hat sich an der türkischen Mittelmeerküste erneut die globale Klimaelite versammelt. Und produziert dabei erst einmal jede Menge CO₂ selbst.

Während Staats- und Regierungschefs, Finanzakteure und Konzernmanager beim COP31-Gipfel in Antalya Kontakte knüpfen, stellt sich eine unbequeme Frage: Geht es bei diesen Treffen tatsächlich darum, das Klima zu retten – oder vor allem darum, den politischen und wirtschaftlichen Nutzen einer möglichst überzeugenden Klimaschutz-Inszenierung zu maximieren?

Klimapolitik hat sich zunehmend von einer Disziplin messbarer Maßnahmen zu einer Frage der öffentlichen Darstellung entwickelt. Erfolg wird heute oft an unterzeichneten Abschlusserklärungen, inszenierten Fototerminen und neuen grünen Unternehmenslogos gemessen – und viel seltener an Tonnen CO₂, die dauerhaft aus der Atmosphäre verschwinden.

Wie Caglar Kuzlukluoglu in einer Kolumne für BloombergHT schreibt, ist Umweltschutz zur „Bühnenaufführung“ und zu einer entwerteten PR-Floskel verkommen.

Schon die Dimensionen des Gipfels werfen Fragen auf: Die riesige Veranstaltungsfläche und die Anreise Tausender Delegierter aus aller Welt verursachen selbst einen erheblichen CO₂-Fußabdruck. Wie glaubwürdig ist Klimadiplomatie, wenn sie ihre eigene Klimabilanz kaum zum Thema macht?

Greenwashing? Alle machen mit

Der Begriff Greenwashing bezeichnet ursprünglich den Versuch von Unternehmen, ihre Umweltbilanz in Werbekampagnen und gegenüber Investoren besser darzustellen, als sie tatsächlich ist. Doch längst sind auch Regierungen Meister dieser Disziplin. Sie führen nationale Umweltmarken wie Konzerne und vermarkten ihre Klimapolitik mit den Mitteln professioneller Unternehmenskommunikation.

Netto-Null-Versprechen, Zero-Waste-Initiativen und Pläne für grüne Infrastruktur sind zu wichtigen Instrumenten internationaler Einflussnahme und diplomatischen Prestiges geworden. Das Problem ist nicht, solche Ziele öffentlich zu verkünden. Problematisch wird es, wenn die Werbung dafür der tatsächlichen Umsetzung weit vorausläuft.

Große Ziele, noch größere Widersprüche

Ein zentrales Ziel der COP31-Agenda lautet, den Anteil von Strom am weltweiten Energieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent zu erhöhen.

Die Gastgeberstadt Antalya steht exemplarisch für die Widersprüche, die sich hinter solchen Zielmarken verbergen. Der Mittelmeerraum gehört zu den Regionen, die besonders stark unter den Folgen des Klimawandels leiden: Wasserknappheit, immer heftigere Waldbrände, extreme Hitze und die Zerstörung der Küsten nehmen zu – verschärft auch durch den Massentourismus.

Doch der unmittelbare Gewinn des Gipfels für Antalya dürfte sich vor allem in etwas mehr internationaler Medienaufmerksamkeit und einer höheren Hotelauslastung niederschlagen.

Das Milliardengeschäft mit dem grünen Image

Hinter dem diplomatischen Schauspiel steht ein riesiges Geschäft. Grüne Anleihen, CO₂-Märkte, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie Investitionen in saubere Technologien sind längst Bestandteile eines Marktes mit einem Volumen von mehreren Billionen Dollar.

Parallel zum Klimaschutz ist eine lukrative Reputationsökonomie entstanden. Unternehmen nutzen Nachhaltigkeitskennzahlen, um institutionelle Investoren anzulocken. Staaten werben mit Klimazusagen um günstige Finanzierungen. Städte polieren ihr grünes Image auf, um Investitionen und Touristen anzuziehen.

Grüne Finanzprodukte ändern häufig nicht die alten Geschäftsmodelle, sondern nur die Erzählung darüber. Ohne strenge Kontrollen und verbindliche Rechenschaftspflichten bleiben selbst aufwendig gestaltete Nachhaltigkeitsberichte nicht viel mehr als Hochglanzbroschüren.

In der globalen Finanzwelt zählen vor allem das Volumen grüner Anlagen und die Ambition langfristiger Klimaziele. Doch weder die Natur noch die Menschen, die besonders stark unter den Folgen des Klimawandels leiden, lesen Gipfelabschlusserklärungen oder Nachhaltigkeitsberichte.

„Der Planet braucht keine PR-Strategien, sondern einen echten Wandel“, sagt Kuzlukluoglu.

Zu viel Moral? Dann bekommt der Klimaschutz eben ein neues Image

Am 12. November veröffentlichte Reuters einen Newsletter mit einem Foto der Klimaaktivistin Greta Thunberg bei einer Klimaveranstaltung. Die Überschrift stellte die Frage: Braucht der Klimaschutz ein neues Image?

„Kann ein neues Image dem Klimaschutz helfen?“, fragte die Nachrichtenagentur. Genau das solle der Newsletter untersuchen, während der COP31-Gipfel in der Türkei läuft.

Bereits einen Tag zuvor hatte Reuters berichtet, dass Politiker beim Gipfel eine neue Verkaufsstrategie für den Klimaschutz ausprobierten. Die Botschaft: Klimaschutz nicht länger als moralische Pflicht verkaufen, sondern als wirtschaftliche Chance – nach dem Motto: „Tut es für die Wirtschaft.“

John Kerry, ehemaliger US-Außenminister und seit Jahrzehnten ein prominenter Fürsprecher der Klimapolitik, begrüßte diesen neuen Ansatz. „Ich denke, jeder, der sich mit Klimaschutz beschäftigt, muss seine Kommunikation verändern“, sagte er am Rande des Gipfels zu Journalisten.

Schon im Juni hatte Kerry bei der London Climate Action Week in Großbritannien dafür geworben, die Klimakommunikation neu auszurichten und dem Thema ein anderes Image zu geben.

Auch dort lautete die Diagnose: Die Klimabranche wirke mitunter zu belehrend und müsse ihre Botschaft anders vermitteln. Damit verschiebt sich der Fokus einmal mehr. Statt darüber zu sprechen, wie schnell und wirksam Emissionen sinken, wird darüber diskutiert, wie sich Klimaschutz besser verkaufen lässt. Die Inszenierung bekommt ein neues Drehbuch. Ob sich dadurch auch die Realität verändert, ist eine andere Frage.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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