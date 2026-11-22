Bundesumweltminister Carsten Schneider verweigert dem vorgelegten Abschlusstext seine Zustimmung. Der Streit um den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas droht die Konferenz scheitern zu lassen.

Die UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya steht vor einer dramatischen Zuspitzung. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat den jüngsten Entwurf für die Abschlusserklärung am Sonntag ausdrücklich zurückgewiesen. Nach mehr als 30 Stunden Verlängerung droht der COP31 damit weiterhin ein Scheitern.



„Der Text, so wie er uns final vorgelegt wurde in der dritten Version, ist für Deutschland nicht zustimmungsfähig“, sagte Schneider vor Journalisten in Antalya. Das berichteten die Nachrichtenagenturen epd und AFP.



Der Minister warnte davor, hinter bereits erreichte internationale Klimaschutzvereinbarungen zurückzufallen. Das sei „überhaupt nicht akzeptabel“. Hintergrund ist ein am frühen Sonntagmorgen veröffentlichter Beschlussentwurf, der erneut kein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas enthält. Dabei ist die Verbrennung dieser Energieträger der wichtigste Treiber der menschengemachten Erderwärmung.

EU droht mit Scheitern der COP31 – Ölstaaten blockieren Einigung

Schon zuvor hatte die Europäische Union ein Scheitern der Verhandlungen nicht ausgeschlossen. Ein EU-Vertreter sprach gegenüber AFP von der „realen Möglichkeit“, dass die Konferenz ohne einen gemeinsamen übergreifenden Beschluss endet. Eine förmliche Ablehnung des aktuellen Entwurfs durch die gesamte EU wurde zunächst nicht bekannt.



Die Klimakonferenz hätte ursprünglich bereits am Freitagabend enden sollen. Die Verhandlungen zwischen den knapp 200 Staaten wurden jedoch immer wieder verlängert. Vor allem der Widerstand großer Ölproduzenten gegen ein ausdrückliches Bekenntnis zum Abschied von fossilen Energien verhindert bislang eine Einigung.

COP31: Warum Öl, Gas und Kohle zum größten Streitpunkt werden

Der neue, zehnseitige Beschlussentwurf der UN-Klimakonferenz enthält weder die Begriffe Kohle und Öl noch eine ausdrückliche Forderung nach einer Abkehr von fossilen Energieträgern. Dabei ist deren Verbrennung der wichtigste Treiber der menschengemachten Erderwärmung.



Die EU, zahlreiche weitere Staaten und besonders gefährdete Inselstaaten verlangen, dass die Weltgemeinschaft ihren bereits 2023 vereinbarten Abschied von fossilen Energien bekräftigt.



Damals hatten sich die Teilnehmer der COP28 in Dubai erstmals ausdrücklich darauf verständigt, sich in den Energiesystemen von Kohle, Öl und Gas abzuwenden. Der Beschluss galt als Durchbruch der internationalen Klimapolitik.



Die neue Vorlage verweist lediglich auf diesen sogenannten Konsens der Vereinigten Arabischen Emirate „in seiner Gesamtheit“. Eine eigenständige Formulierung zur Abkehr von fossilen Energien enthält sie nicht.

Nach Informationen des Guardian unterstützen rund 130 Staaten die Forderung, das Thema ausdrücklich im Abschlussdokument zu verankern. Saudi-Arabien und andere große Ölproduzenten lehnen entsprechende Formulierungen dagegen ab.



EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra hatte bereits am Samstag deutlich gemacht, dass die Europäische Union notfalls auch ein Scheitern der Konferenz in Kauf nehmen würde. Ein schlechtes Abkommen sei keine akzeptable Alternative.

Klimakonferenz erkennt mögliche Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze an

Eine weitere bemerkenswerte Passage betrifft das wichtigste Ziel des Pariser Klimaabkommens. Der Entwurf erkennt ausdrücklich an, dass die globale Erwärmung in den kommenden Jahren voraussichtlich die Schwelle von 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau überschreiten wird.



Darüber äußert die Konferenzleitung „tiefe Besorgnis“. Jede zusätzliche Erwärmung erhöhe die Häufigkeit und Intensität klimabedingter Schäden und könne teilweise irreversible Folgen für Menschen und Ökosysteme haben.



Das bedeutet allerdings nicht, dass das 1,5-Grad-Ziel offiziell aufgegeben wird. Die Vorlage bekräftigt vielmehr den Willen, eine mögliche Überschreitung zeitlich und in ihrem Ausmaß möglichst stark zu begrenzen.



Dafür wären erhebliche zusätzliche Anstrengungen notwendig. Nach den im Entwurf genannten Berechnungen könnte sich die Erde selbst bei vollständiger Umsetzung der gegenwärtigen nationalen Klimaschutzpläne langfristig um etwa 2,6 Grad erwärmen.

Neuer Klimaplan: Stromanteil soll bis 2035 auf 35 Prozent steigen

Als möglichen Fortschritt präsentieren die Türkei und Australien, die den Konferenzprozess gemeinsam leiten, ein neues Ziel zur Elektrifizierung. Demnach soll der Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent steigen. Derzeit liegt er bei gut einem Fünftel.



Künftig sollen mehr Autos, Heizungen und Industrieanlagen mit Elektrizität betrieben werden, statt Benzin, Diesel oder Gas direkt zu verbrennen.



Wie stark das dem Klimaschutz hilft, hängt allerdings davon ab, wie der zusätzliche Strom erzeugt wird. Der Entwurf fordert zwar einen Ausbau sauberer Energien, schreibt aber keinen ausschließlichen Einsatz erneuerbarer Quellen vor.

Besonders kritisch bewerten Umweltverbände einen weiteren Vorschlag: Die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (CCUS) soll bis 2035 weltweit eine Größenordnung von Gigatonnen erreichen. Das ist als gemeinsames Ziel formuliert, nicht als verbindliche jährliche Menge.



Bei diesem Verfahren wird CO₂ beispielsweise an Industrieanlagen abgeschieden und anschließend unterirdisch gespeichert. Es soll vor allem dort eingesetzt werden, wo klimafreundliche Alternativen schwer verfügbar sind.



Kritiker befürchten jedoch, dass die Technologie auch dazu dienen könnte, die Nutzung fossiler Energien über Jahrzehnte zu verlängern.

Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser bezeichnete es gegenüber AFP als „unfassbar“, dass Kohle, Öl und Gas im Beschlussentwurf nicht einmal erwähnt würden. Stattdessen könne die groß angelegte CO₂-Speicherung das Geschäftsmodell der Öl- und Gaskonzerne bis ins nächste Jahrhundert verlängern.



Kaiser forderte Bundesumweltminister Schneider und die EU auf, den Entwurf gemeinsam mit besonders gefährdeten Staaten zurückzuweisen.

Klimafinanzierung: Entwicklungsländer enttäuscht über fehlende Zusagen

Ein weiterer Konflikt betrifft die finanzielle Unterstützung ärmerer Staaten bei der Anpassung an den Klimawandel. Der Entwurf bekräftigt das bereits vereinbarte Ziel, die internationale Finanzierung entsprechender Maßnahmen bis 2035 mindestens zu verdreifachen. Neue konkrete Finanzierungszusagen oder verbindliche Zwischenziele enthält er jedoch nicht.



Stattdessen sollen die Staaten bis zur nächsten Klimakonferenz über einen Umsetzungspfad beraten. Die COP32 soll im November 2027 in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba stattfinden.

Sabine Minninger von Brot für die Welt kritisierte laut AFP, dass die Verhandlungen über konkrete Summen erneut vertagt worden seien. Angesichts der Klimaschäden in vielen Entwicklungsländern sei dies eine „bittere Enttäuschung“.



Positiv bewerten Wissenschaftsvertreter, dass die wichtige Rolle des Weltklimarats IPCC im Entwurf ausdrücklich anerkannt wird. Seine Berichte sollen in die nächste globale Bestandsaufnahme zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens einfließen. Ein verbindlicher Zeitplan für den nächsten umfassenden Sachstandsbericht wird allerdings nicht festgelegt.

Ob der neue Beschluss angenommen wird, soll sich in den weiteren Beratungen am Sonntag entscheiden. Konferenzpräsident Murat Kurum appellierte an die Delegationen, Kompromissbereitschaft zu zeigen.

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