Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez hält Wirtschaftswachstum und Umweltschutz für vereinbar. Die US-Regierung setzt auf Milliardeninvestitionen in Venezuelas Erdölförderung.

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Venezuelas Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres in New York im September 2026

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Venezuelas Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez hat am Donnerstag auf der UN-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya das Recht ihres Landes verteidigt, die Ölindustrie weiter auszubauen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.



Sie bezeichnete die Ölindustrie als wichtigen Motor für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Wirtschaftswachstum und Umweltschutz ließen sich miteinander vereinbaren.

Naturschutzplan für Wälder und Meere

Zugleich kündigte Rodríguez das Naturschutzprogramm „Venezuela Vive“ an. Es soll den Schutz von Wäldern, Gewässern und Meeren im Land koordinieren, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu.



Damit stellt sich Rodríguez gegen die Forderung anderer Konferenzteilnehmer, den weltweiten Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu beschleunigen. Venezuelas Wälder nähmen mehr Kohlendioxid auf, als das Land ausstoße, erklärte sie.

Zustimmung wird geprüft...

Nach ihren Angaben verursacht Venezuela 0,4 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Auf die Treibhausgase, die bei der Verbrennung venezolanischen Erdöls im Ausland entstehen, ging sie laut Reuters nicht ein.

Rodríguez sprach auch über den Rückgang der Gletscher in Venezuela und über extreme Wetterereignisse. Nach ihren Angaben stehen mehr als 64 Prozent des Staatsgebiets unter gesetzlichem Schutz. Seit 2008 seien nahezu 70.000 Hektar aufgeforstet worden.

US-Regierung setzt auf mehr Erdöl

Auch die US-Regierung will mithilfe privater Investitionen die Ölförderung in Venezuela ausweiten. Nach Angaben des Weißen Hauses erhielt das Unternehmen North American Blue Energy Partners Konzessionen für 17 Ölfelder mit rund 65 Milliarden Barrel nachgewiesenen Reserven. Die Firma plant demnach Investitionen von bis zu 100 Milliarden Dollar.

Das US-Energieministerium teilte im September mit, Chevron wolle binnen fünf Jahren mehr als sieben Milliarden Dollar investieren und seine Förderung in Venezuela auf 600.000 Barrel pro Tag mehr als verdoppeln.

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