Cora Schumacher ist kein Einzelfall: Wenn Promis plötzlich vor der Pleite stehen

Auf viele wirkt das Leben von Prominenten wie Luxus pur. Man steuert mit dem Lamborghini in die geräumige Garage der Villa am Stadtrand, verbringt gelegentlich Zeit in Südostasien und lässt sich zwischendurch mal auf einem roten Teppich ablichten. Doch der Schein kann trügen: Nicht selten sieht es hinter der glitzernden Fassade finanziell längst deutlich weniger rosig aus, als es nach außen den Anschein macht.



Jüngstes Beispiel ist Cora Schumacher. Die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers Ralf Schumacher leidet nicht nur unter gesundheitlichen und privaten Krisen, sondern hat auch ernsthafte finanzielle Sorgen – und steht nach eigener Aussage kurz vor der Pleite.

Cora Schumacher: „Mir ist alles um die Ohren geflogen“

Wie die 49-jährige Reality-TV-Teilnehmerin jetzt im Promi-Podcast „May Way“ sagt, sei sie in den vergangenen zwei Jahren aus mehreren Gründen von der Arbeit abgehalten worden. Zwar betont sie darin: „Ich bin noch nicht pleite“, schob aber gleich hinterher, dass sich derzeit sowohl ihre Probleme als auch die Kosten häuften. „Jetzt wird es dann auch langsam wirklich eng, muss ich ehrlich sagen“, räumt sie ein.

Zurückzuführen sei ihre anhaltende Krise auf Ende 2023 – kurz bevor sie am Dschungelcamp teilnahm. Damals sei sie an Post-Covid erkrankt und plötzlich sei ihr „alles um die Ohren geflogen“. Anfang Oktober des darauffolgenden Jahres habe sie sich dann nach eigenen Angaben „proaktiv in die Klinik einliefern“ lassen, weil sie „dunkle Gedanken hatte“. Im Hintergrund sei derweil vieles aus dem Ruder gelaufen. Nicht nur setzte ihr psychisch das Coming-out ihres Ex zu, auch kam es zum Bruch mit ihrem Sohn David.

Nachdem Cora Schumacher sich selbst in die Klinik einwies, lief im Hintergrund offenbar so einiges aus dem Ruder. © Christoph Hardt/Imago

„Ich habe schlussendlich über zwei Jahre nicht gearbeitet“, führt das ehemalige Erotikmodel weiter aus. „Und ich kann froh sein, dass ich wenigstens ein bisschen Rücklagen hatte. Aber das ist der Grund, warum es mir jetzt so schlecht geht.“

Besonders ihre Immobilien, die sie für ihre Altersvorsorge eingeplant hatte, bereiten Schumacher Kopfschmerzen – „das ist meine Rente, weil ich habe ja keine Rente“. In ihrer Abwesenheit hätten einige Mieter nicht ihre Miete gezahlt und ihr Steuerberater habe „einfach nur mal eben alles geschätzt“ und jahrelang nichts beim Finanzamt abgegeben. Doch damit nicht genug: Auch ihrer Hausverwaltung wirft sie vor, sie habe die „Sorgfaltspflicht des Verwaltervertrages nicht gewährleistet“. Nun setzte ihr das Finanzamt „die Pistole auf die Brust“.

Am Ende musste Jenny Elvers alles verkaufen

Und damit ist sie bei Weitem nicht die einzige Prominente. Realitystar Jenny Elvers hat ebenfalls mehr mit dem Finanzamt zu tun, als es ihr vermutlich lieb ist. Erst Mitte August sprach sie offen über ihre Geldnot – ähnlich wie bei Schumacher seit ihrem Ehe-Aus 2014. „Meine Scheidung war nicht günstig. Beschissener Ehevertrag“, sagte sie in der Realityshow „Villa der Versuchung“. Als alleinerziehende Mutter zog sie anschließend nach Marbella. Doch kurz nachdem sich das Leben dort wieder eingependelt hatte, folgte die Betriebsprüfung.

Elvers sagte, sie habe sich zunächst keine großen Sorgen gemacht, schließlich habe sie „Leute dafür gehabt“. Doch das Finanzamt verlangte Belege, die sie nicht mehr finden konnte. „Ich habe da nicht aufgepasst“, gestand Elvers. Auch über Auslandsimmobilien, in die ihr Geld geflossen sei, habe sie kaum Bescheid gewusst: „Ich habe einfach unterschrieben, und das ist halt dämlich.“ Anders als Schumacher ist Elvers allerdings schon einen Schritt weiter: Am Ende musste sie alles verkaufen, was einen materiellen Wert hatte. „Wir reden hier von einer Summe in Millionenhöhe. Das kann mir das Genick brechen!“

Noch einen traurigen Schritt weiter ist Patricia Blanco, die Tochter von Roberto Blanco. Wie auch Elvers und Schumacher hat sie selbst an verschiedenen Reality-TV-Formaten teilgenommen und trat so aus dem Schatten ihres berühmten Vaters heraus. Im August dieses Jahres stand sie dann jedoch nicht vor der Kamera, sondern vor Gericht.



Wie die Bild berichtete, musste sich die 54-Jährige wegen Mietschulden im niedrigen fünfstelligen Bereich verantworten. Immer wieder sei es zu Zahlungsverzögerungen gekommen, bis sich ein kleiner Schuldenberg aufgetürmt hatte. Es folgte die Räumungsklage.

Konnte irgendwann nicht mehr ihre Miete bezahlen und wurde schließlich mit einer Räumungsklage konfrontiert: Patricia Blanco © Imago

Blanco schob noch vor einigen Wochen die Schuld von sich. Ihrem Anwalt zufolge habe sie im Februar 2026 Grundsicherungsleistungen beantragt und das Jobcenter wolle angeblich die rückständige Miete übernehmen – das sei bisher aber noch nicht passiert. Während des Gerichtstermins gab der Anwalt zudem bekannt, dass bereits ein Insolvenzantrag für seine Mandantin gestellt wurde.

ZDF-Moderatorin und die Angst vor Imageverlust

Und so ließe sich die Liste an Promis in Geldnot fast endlos weiter spinnen. Ingo Appelt, Matthias Reim, Nino de Angelo, Ben Zucker oder Jimi Blue Ochsenknecht – sie alle sahen sich in der Vergangenheit mit Geldproblemen konfrontiert oder werden es wie Letztgenannter immer noch. Häufig kommen die Stars allerdings nicht von sich aus darauf zu sprechen. Warum also reden sie sich das nicht einfach von der Seele?

Kein klassischer Promi und doch ständig vor der Kamera zu sehen ist ZDF-Moderatorin Andrea Ballschuh, die ebenfalls erst kürzlich ihre Geldprobleme öffentlich machte. In einem Interview mit der Bunten sprach sie von 230.000 Euro Schulden und schilderte, wie sie im Februar schließlich Privatinsolvenz anmelden musste.

Zustimmung wird geprüft...

An Ballschuhs Beispiel lässt sich gut erkennen, weshalb finanzielle Probleme bei Prominenten nicht immer an die Öffentlichkeit gelangen: „Ich hatte unfassbare Angst vor dem Imageverlust“, erklärte die Moderatorin des ZDF-Magazins „Volle Kanne“ und betonte, dass sie fast ein Burn-out gehabt hätte. Lange wollte sie es nicht publik machen.



„Ich kannte niemanden, dem es mit einer Insolvenz gut ging“, sagte Ballschuh. Sie habe nur die Horrorgeschichten von Betroffenen gehört, die in eine Depression gerieten, deren Leben kaputt war und von denen sich Menschen abgewandt haben. Sie selbst setzt nun auf einen beruflichen Neustart – als Moderatorin, aber auch als Medien- und Präsenztrainerin.

Und Cora Schumacher? Wie will sie sich aus dem finanziellen Sumpf wieder herausziehen? Schumacher erklärt im Podcast, dass sie ihre Immobilien verkaufen und Deutschland verlassen möchte: „Ich glaube, ich werde hier einfach nicht zur Ruhe finden.“



Danach will sie eine Weltreise antreten, ihre Hunde mitnehmen und sich irgendwo niederlassen. Nach Texas oder Kanada würde es sie ziehen, wo sie am liebsten ein „Farmerleben“ führen würde, mit „ganz, ganz, ganz vielen Tieren“ – und nicht mehr das eines Promis.

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