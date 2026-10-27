Corona-Gelder für Verwaltungen: EU-Rechnungshof bemängelt fehlende Erfolge

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Trennscheiben gegen das Virus, Milliarden gegen den Behördenstau: Bürgerbüro in Bochum im Mai 2020. Ob die Corona-Aufbauhilfen Europas Verwaltungen effizienter gemacht haben, lässt sich oft nicht belegen.

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Aus dem Corona-Aufbaufonds waren 49,1 Milliarden Euro für die Modernisierung öffentlicher Verwaltungen vorgesehen. Der Europäische Rechnungshof stellt bei den geprüften Maßnahmen jedoch meist nur begrenzte Erfolge fest – und kritisiert, dass ein echter Nutzen für die Bürger oft überhaupt nicht nachgewiesen werden kann.

In seinem am 20. Oktober veröffentlichten Bericht kritisiert der Rechnungshof die Prioritäten der Mitgliedstaaten: Sie hätten häufig leichter umsetzbare Digitalprojekte bevorzugt, während grundlegende Probleme der Verwaltungen nur teilweise angegangen worden seien. Die Aufbauhilfen sollten neben der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie auch langfristige Verbesserungen ermöglichen.

Deutschlands IT-Probleme

Was die Umsetzung erschwert, zeigt ein deutsches Vorhaben: Behörden sollen Daten untereinander austauschen können, damit Bürger dieselben Angaben nicht bei jedem Antrag erneut einreichen müssen. Dafür müssen staatliche Register technisch miteinander verbunden werden. Doch der Bund hatte laut Rechnungshof die zuständigen Landesministerien vorab unzureichend einbezogen und die Unterschiede ihrer IT-Systeme unterschätzt. Häufig mussten Systeme neu aufgebaut werden. Das verzögerte die Einführung. Bei der Digitalisierung einzelner Behördenleistungen stellten die Prüfer dagegen wichtige Fortschritte fest.

Für ihre Ergebnisbewertung untersuchten sie 14 Maßnahmen in Deutschland, Griechenland, Spanien und Tschechien, die bis Ende 2025 abgeschlossen sein sollten. Fünf erzielten nennenswerte Ergebnisse, acht lediglich begrenzte. Bei einer fehlten entsprechende Nachweise. Diese Auswertung erfasst somit eine Auswahl von Projekten.

Projekte umgesetzt, Wirkung unklar

Hinzu kommt eine Schwäche der Erfolgskontrolle: Zwar wird überprüft, ob vereinbarte Schritte umgesetzt wurden. Häufig fehlen aber geeignete Maßstäbe dafür, ob Bürger ihre Anliegen anschließend tatsächlich schneller erledigen können oder die Verwaltung Kosten spart.

Die EU-Kommission erklärte laut der Welt, fehlende Belege bedeuteten nicht zwangsläufig fehlende Ergebnisse. Verwaltungsreformen benötigten Zeit, bis ihre Wirkung messbar werde. Zudem hätten Krieg, Inflation und Lieferkettenprobleme die Umsetzung erschwert.

Warnung für den kommenden EU-Haushalt

Die Kritik betrifft auch die künftige Verteilung europäischer Fördermittel. Für den EU-Haushalt von 2028 bis 2034 sind nationale und regionale Partnerschaftspläne vorgesehen. Darin sollen bislang getrennte Förderprogramme gebündelt werden. Auszahlungen sollen wie beim Corona-Aufbaufonds an die Erfüllung vereinbarter Meilensteine und Ziele geknüpft sein. Über die endgültigen Regeln wird noch verhandelt.

Der Rechnungshof hat deshalb auch die vorgeschlagene Erfolgskontrolle für den nächsten Haushalt untersucht. Sein Befund: Bei 17 von 24 vorgesehenen Förderbereichen für eine leistungsfähige öffentliche Verwaltung fehlen Ergebnisindikatoren vollständig. Dazu zählen etwa Reformen der öffentlichen Auftragsvergabe und der Verwaltungsdigitalisierung.

Die Prüfer empfehlen, diese Lücken bei den Haushaltsverhandlungen zu schließen. Künftige Reformen sollen mit klar definierten, messbaren Ergebnissen verknüpft werden – etwa kürzeren Verfahren oder geringeren Verwaltungskosten.

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