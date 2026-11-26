Janis Ehling kritisiert das Aus für die Mental Health Coaches an Schulen. Im Bundeshaushalt 2027 ist zudem weniger Geld für Long-Covid-Modellprojekte vorgesehen.

Vor der Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt 2027 am Freitag kritisiert Linken-Bundesgeschäftsführer Janis Ehling den Umgang der Bundesregierung mit den Folgen der Corona-Pandemie. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung äußerte er sich exklusiv zum Ende der Mental Health Coaches an Schulen und zu den geringeren Bundesmitteln für Long-Covid-Modellprojekte für Kinder und Jugendliche. „Ich finde das schlicht beschämend“, sagte Ehling. Anlass für seine Kritik ist die am Mittwoch veröffentlichte Corona-Bilanz des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Psychische Auffälligkeiten bleiben häufiger als vor Corona

Das RKI verweist auf die Copsy-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Im ersten Pandemiejahr stieg der Anteil junger Menschen mit Hinweisen auf psychische Auffälligkeiten von 18 auf 31 Prozent. In der jüngsten Befragung im Herbst 2026 lag der Anteil bei den Sieben- bis 21-Jährigen nach Angaben ihrer Eltern bei 24 Prozent. Die Belastung ist damit seit dem Höhepunkt zurückgegangen, liegt aber weiter über dem Niveau vor der Pandemie. Die Forschenden sehen bei einer kleineren Gruppe anhaltende Belastungen und verweisen zugleich auf Zukunftsängste im Zusammenhang mit aktuellen Krisen.



Auch die gesundheitlichen Folgen von Covid-19 waren sozial ungleich verteilt. In der zweiten Pandemiewelle lag die Covid-19-Sterblichkeit in besonders benachteiligten Wohnregionen um 50 bis 70 Prozent höher als in wohlhabenden Gegenden. Als mögliche Gründe nennt das RKI unter anderem ein höheres Ansteckungsrisiko und häufiger vorkommende Vorerkrankungen. Ehling verweist auf die Unterschiede im Berufsalltag. „Wer ins Homeoffice wechseln durfte, konnte sich schützen. Die Kassiererin, der Paketbote und die Pflegekraft hatten diese Wahl nicht.“

Warum der Bund die Mental Health Coaches auslaufen ließ

Das unter der Ampel gestartete und befristete Modellprogramm endete zum 31. Dezember 2025. Die Coaches arbeiteten bundesweit an gut 100 Schulen und boten vor allem Gruppenangebote zur Prävention an. Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte im November im Bundestag, das Programm habe gemessen an den Kosten zu wenige Schulen erreicht. Sie kündigte eine bundesweite Strategie zur psychischen Gesundheit an. Die Evaluation des ersten Programmjahres erfasste Erfahrungen und Einschätzungen der Beteiligten. Wie sich die Angebote auf die psychische Gesundheit der Schüler auswirkten, konnte sie mangels Vorher-Nachher-Daten nicht beurteilen.



Ehling fordert, dass an jeder Schule Psychologinnen und Sozialarbeiter ansprechbar sind und Kinder schneller einen Therapieplatz bekommen. „Ein Therapieplatz für ein Kind in Not ist kein Luxus. Er ist ein Recht.“

Weniger Geld für Long-Covid-Projekte war schon früher eingeplant

Für Modellprojekte zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Long Covid sind im Haushalt 2027 zehn Millionen Euro vorgesehen, fünf Millionen weniger als 2026. Einen niedrigeren Mittelbedarf für 2027 sah jedoch schon der Bundeshaushalt 2024 vor. Er erlaubte für 2026 Verpflichtungen von bis zu 15 Millionen Euro und für 2027 von bis zu zehn Millionen Euro. Im Entwurf für 2027 sind 9,69 Millionen Euro an bereits eingegangenen Verpflichtungen ausgewiesen.



Das Bundesgesundheitsministerium führt vier bis 2028 angelegte Modellprojekte auf. Dazu gehört ein Netzwerk, das die Versorgung betroffener Kinder und Jugendlicher verbessern soll. Ob sich für Patienten durch den niedrigeren Betrag im Haushalt konkret etwas ändert, geht aus den Haushaltsunterlagen nicht hervor.

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