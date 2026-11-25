Francesco Schettino saß wegen der Schiffskatastrophe mit 32 Toten mehr als neun Jahre im Gefängnis. Nun soll der 66-Jährige sogar einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten haben.

Fast 15 Jahre nach dem Untergang der Costa Concordia steht Francesco Schettino vor einem beruflichen Neustart. Der ehemalige Kapitän des Kreuzfahrtschiffs hat nach mehr als neun Jahren Haft das Gefängnis verlassen und kehrt offenbar ausgerechnet in jene Branche zurück, in der sich einst die Katastrophe ereignete: den Tourismus.



Nach Informationen der italienischen Zeitung La Repubblica wird der 66-Jährige künftig für eine Agentur arbeiten, die Ferienwohnungen, Pensionen und andere Urlaubsunterkünfte auf der Halbinsel von Sorrent verwaltet.



Wie der italienische Nachrichtensender Sky TG24 berichtet, soll Schettino einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten haben. Bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung seien ihm seine Fremdsprachenkenntnisse zugutegekommen, die er während seiner Karriere auf Kreuzfahrtschiffen erworben hatte.

Costa-Concordia-Kapitän Schettino: Acht Stunden Arbeit am Tag

Schettinos neuer Alltag dürfte sich erheblich von seinem bisherigen Leben unterscheiden. Er ist in seinen Heimatort Meta di Sorrento südlich von Neapel zurückgekehrt. Dort leben auch seine Tochter und seine Geschwister.



Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa soll Schettino täglich acht Stunden einer bezahlten Bürotätigkeit nachgehen. Hinzu kommen laut Sky TG24 vier Stunden gemeinnützige Arbeit pro Woche.



Seine Anwältin Francesca Carnicelli wollte allerdings keine Angaben zum konkreten Arbeitgeber machen. Sie begründete dies auch mit dem Schutz des Unternehmens vor der zu erwartenden öffentlichen Aufmerksamkeit.

Schettinos Haftstrafe endet erst im Juli 2030

Am vergangenen Freitag hatte Schettino das römische Gefängnis Rebibbia verlassen, in dem er seit Mai 2017 inhaftiert war. Ein Gericht hatte ihm gestattet, seine restliche Strafe außerhalb des Gefängnisses unter Aufsicht der Sozialbehörden zu verbüßen.



Die Richter berücksichtigten dabei seine gute Führung und seine bisherigen Bemühungen um eine berufliche Wiedereingliederung. Während seiner Haft hatte Schettino bereits an der Digitalisierung italienischer Gerichtsakten mitgearbeitet.



Durch Strafnachlässe wegen guter Führung verkürzt sich seine ursprüngliche Haftdauer. Wie Ansa unter Berufung auf seine Anwältin berichtet, wird seine Strafe im Juli 2030 vollständig verbüßt sein.



Bis dahin gelten strenge Auflagen. Unter anderem muss Schettino die Nächte zu Hause verbringen und darf keinen Umgang mit bestimmten vorbestraften Personen pflegen. Bei Verstößen droht ihm die Rückkehr ins Gefängnis.

Angehörige der Costa-Concordia-Opfer kritisieren vorzeitige Haftentlassung

Während Schettino in seinem Heimatort auf Unterstützung zählen kann, sorgt seine vorzeitige Entlassung bei Überlebenden der Schiffskatastrophe und Angehörigen der Todesopfer für Empörung.



Zu den Kritikern gehört nach Angaben von Euronews auch der Vater des Bordmusikers Giuseppe Girolamo, der bei der Katastrophe ums Leben kam. Angehörige bezeichneten die vorzeitige Entlassung als ungerecht.



Der Bürgermeister von Meta di Sorrento, Giuseppe Tito, verteidigte dagegen die Entscheidung der Justiz. Gegenüber Ansa verwies er auf die italienische Verfassung, nach der eine Haftstrafe auch der Wiedereingliederung eines Verurteilten in die Gesellschaft dienen soll.

Untergang der Costa Concordia: Zwölf Deutsche kamen ums Leben

Am 13. Januar 2012 hatte Schettino das Kreuzfahrtschiff mit mehr als 4200 Menschen an Bord für ein riskantes Grußmanöver zu dicht an die italienische Insel Giglio gesteuert. Die Costa Concordia rammte einen Felsen und kenterte.



Bei der Katastrophe kamen 32 Menschen ums Leben, darunter zwölf Deutsche. Weltweit löste damals das Verhalten des Kapitäns Empörung aus. Schettino hatte das Schiff verlassen, während sich noch zahlreiche Passagiere an Bord befanden und auf ihre Rettung warteten.



Ein aufgezeichnetes Telefonat, in dem ihn der italienische Küstenwacheoffizier Gregorio De Falco aufforderte, auf das Schiff zurückzukehren, wurde zum Symbol für das Versagen des Kapitäns.

Schettino wurde unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, der Verursachung des Schiffsunglücks und des Verlassens des Schiffes zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt. Italiens oberstes Gericht bestätigte das Urteil im Mai 2017.

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