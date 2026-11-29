Nach der Einreiseverweigerung saß die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese zeitweise am Flughafen von San José fest. Nun ist sie nach Mexiko weitergereist.

Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese ist nach einer verweigerten Einreise in Costa Rica nach Mexiko weitergereist. „Ich werde zurückkehren, versprochen, wenn Costa Rica wieder frei ist“, schrieb sie am Samstag auf der Plattform X. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie mit ihrem italienischen Pass an Bord eines Flugzeugs zeigt.



Albanese war am Donnerstag nach Costa Rica gereist, um an der staatlichen Universidad de Costa Rica eine Ehrendoktorwürde entgegenzunehmen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Einwanderungsbehörde verweigerte ihr jedoch unter Verweis auf eine „internationale Warnmeldung wegen Verbindungen zu terroristischen Handlungen“ die Einreise.

Albanese saß am Flughafen fest

Seit Mai 2022 ist Albanese laut AFP UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten. In dieser unabhängigen Funktion spricht sie nicht für die Vereinten Nationen selbst. In Mexiko sind während ihres fünftägigen Aufenthalts unter anderem die Teilnahme an einer Veranstaltung zur Solidarität mit den Palästinensern und einer Vorlesung an einer Universität geplant, wie Reuters berichtete.

Auf X erklärte Albanese, dass die Einwanderungspolizei sie trotz einer Gerichtsanordnung nicht aus dem Flughafen gelassen habe, damit sie sich in einem Hotel ausruhen könne. „Bin ich festgenommen? Hilfe“, schrieb sie. Am Samstagmorgen teilte sie mit, den Flughafen schließlich verlassen zu haben. Sie hatte dort anderthalb Tage unter „schwierigen Bedingungen“ festgesessen, sagte Albanese laut AFP nach ihrer Ankunft in Mexiko.

In Mexiko-Stadt angekommen, forderte Albanese Costa Ricas früheren Präsidenten und derzeitigen Finanzminister Rodrigo Chaves auf, Belege für dessen Vorwürfe gegen sie vorzulegen. Chaves hatte ihr laut Reuters in einem Beitrag in sozialen Medien Verbindungen zu terroristischen Handlungen vorgeworfen. „Wenn Sie keine Beweise haben, hoffe ich, dass Sie sich vor den Justizbehörden verantworten müssen, denn das ist Verleumdung“, sagte Albanese demnach.

US-Sanktionen gegen Albanese

UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, zeigte sich laut Reuters „zutiefst besorgt“ über die Entscheidung Costa Ricas. Sie sei schwer mit dem langjährigen Bekenntnis des Landes zu den Menschenrechten vereinbar. Der US-Vertreter bei den Vereinten Nationen für Management und Reformen, Jeff Bartos, begrüßte die Einreiseverweigerung hingegen. Er bezeichnete Albanese als „Lügnerin und Verrückte“, wie die Nachrichtenagentur berichtet.

Die Regierung der costa-ricanischen Präsidentin Laura Fernández ist AFP zufolge eng mit der Trump-Regierung verbündet und strebt auch engere Handelsbeziehungen zu Israel an. Albanese gehört laut AFP zu den schärfsten internationalen Kritikerinnen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen und bezeichnet es als „Völkermord“. Israel und die USA weisen eine solche Bewertung laut Reuters zurück. Die USA hatten dem Bericht zufolge im Mai erneut Sanktionen gegen Albanese in Kraft gesetzt. (mit AFP)

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