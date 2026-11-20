Hertha-Profi Lukas Michelbrink ist seit anderthalb als Leihspieler für Energie Cottbus im Einsatz. Für ihn wird es Sonntag ein ganz besonderes Derby.

Noch zwei Tage bis zum Derby von Hertha BSC bei Energie Cottbus. Sonntag (13.30 Uhr) steht ein Spieler im Stadion der Freundschaft im Fokus: Hertha-Talent Lukas Michelbrink (21) spielt für Cottbus gegen seinen eigenen Klub. Die Situation um den jungen Leihspieler ist schon besonders. Noch außergewöhnlicher ist aber, was Trainer Stefan Leitl (49) dazu sagt. Er lobt seinen Kollegen Pele Wollitz (61).

Leitl: „Sehr guter Austausch mit Wollitz wegen Lukas“

„Die Kommunikation mit Cottbus läuft hervorragend. Auch speziell von Pele Wollitz in unsere Richtung. Wir sind immer up-to-date. Wir sind sehr gut informiert. Wir haben immer einen sehr guten Austausch“, stellt Leitl klar, wenn es um den jungen defensiven Mittelfeldspieler Michelbrink geht. Das sind ganz andere Töne wie in der Vergangenheit, wenn beide Klubs aufeinander trafen.

Hertha-Trainer Stefan Leitl sprach bei der Pressekonferenz vor dem Derby auch über Lukas Michelbrink, der an Energie Cottbus ausgeliehen ist. © IMAGO/Nordphoto / Engler

Der litauische Nationalspieler hat bei Hertha einen Vertrag bis 2029. Im Sommer 2025 wurde er an Cottbus ausgeliehen, weil damals kein Platz für ihn im Hertha-Kader war. Michelbrink setzte sich in der Lausitz durch, wurde Stammspieler und stieg mit Cottbus in die Zweite Liga auf. Wollitz wollte ihn unbedingt behalten und Hertha reduzierte vergangenen Sommer seinen Kader. Also wurde Michelbrink wieder ausgeliehen.



Leitl: „Ich glaube, für alle drei Parteien ist das eine super Situation. Wir haben einen Spieler bei uns, der sehr talentiert ist, der den Weg nach Cottbus gegangen ist und eine tolle Entwicklung genommen hat. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Leihe.“

Cottbus hat eine Kaufoption bei Michelbrink

Doch aus der Leihe könnte noch ein Doppel-Kaufgeschäft werden. Die Bild schrieb, dass Cottbus sich nicht nur eine Kaufoption über 250.000 Euro im nächsten Sommer gesichert hat, sondern Hertha im Gegenzug auch ein Rückkaufrecht von 500.000 Euro hat. Ob es dazu kommt, hängt aber von Michelbrink selbst ab.



Leitl: „Wir sind natürlich mit ihm im Austausch. Luky war im Sommer hier. Wir hatten auch ein persönliches Gespräch. Es ist alles okay, so wie es ist. Wir beobachten ihn und seine Entwicklung. Er ist ein Hertha-Junge. Von daher könnt ihr euch sicher sein, dass wir ihn nicht aus dem Auge lassen.“

Leitl: „Michelbrink ist ein Hertha-Junge“

Das heißt: Michelbrink wird irgendwann zu seinem Stammklub zurückkehren. Vielleicht nicht im Sommer 2027, sondern erst eine Saison später. Hertha plant langfristig, denn 2028 ist Mittelfeldboss Paul Seguin 33 Jahre alt. Dann könnte der Generationswechsel eingeleitet werden – mit einem jungen Spieler, der drei Jahre regelmäßig als Profi gespielt hat.



Leitl sieht das alles entspannt, auch vor dem Derby. Für Michelbrink selbst wird es ein Kribbel-Spiel. Seinen Job macht er für Cottbus, in seinem Herzen ist er aber blau-weiß.

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