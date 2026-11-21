Er spielte für Union, Hertha zahlte für ihn Ablöse und entließ ihn nach acht Monaten. Jetzt ist Cristian Fiél Co-Trainer bei RB Leipzig.

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Cristian Fiél als Trainer von Hertha BSC im Olympiastadion. Nach acht Monaten war Schluss, heute ist er Co-Trainer bei RB Leipzig. (Archivbild)

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Sechzehn Monate lang war Cristian Fiél ohne Job. Im Oktober stand er dann im Bernabéu, als Co-Trainer von RB Leipzig in der Champions League. Leipzig verlor bei Real Madrid 1:4, doch anderthalb Jahre nach seiner Entlassung in der Zweiten Liga war Fiél wieder auf der großen Bühne. Den Weg dorthin hatten zwei Berliner Klubs geprägt, einer in Köpenick, einer im Westend.

Cristian Fiél beim 1. FC Union Berlin: sieben Tore und Uefa-Cup

2001 kam Fiél zum 1. FC Union Berlin, der gerade in die Zweite Liga aufgestiegen war. In seiner ersten Saison erzielte der Mittelfeldspieler sieben Tore in 33 Ligaspielen.

Als unterlegener Pokalfinalist spielte Union damals im Uefa-Cup. Fiél kam viermal zum Einsatz und bereitete beim Sieg gegen den FC Haka aus Finnland zwei Tore vor, gegen Litex Lowetsch schied Union aus.

Weil der Klub kurz darauf in Geldnot geriet, verkaufte Union Fiél nach nur einer Saison an den VfL Bochum. Später spielte er mit Alemannia Aachen in der Bundesliga, 2015 beendete er seine Karriere bei Dynamo Dresden.

Vom Jugendtrainer zum Hertha-Coach: Fiéls Weg auf die Bank

In Dresden begann er als Jugendtrainer und übernahm 2019 die Profis in der Zweiten Liga. Über die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg kam er 2023 zu deren Profis, junge Spieler wie Can Uzun blühten unter ihm auf.

Im Sommer 2024 holte ihn Hertha BSC als Nachfolger von Pal Dardai. Für einen Trainer hatte Hertha bis dahin erst zweimal eine Ablöse gezahlt: für Fiél und für Lucien Favre. Ein Ex-Unioner auf der Bank im Olympiastadion blieb für manche Herthaner trotzdem gewöhnungsbedürftig.

Cristian Fiél bei Hertha BSC: Ballbesitz, Bilanz und Entlassung

Fiél sollte Hertha einen neuen Stil beibringen, weg vom Umschaltfußball seines Vorgängers, hin zu mehr Ballbesitz und Kontrolle. Spielerisch war die Handschrift bald zu sehen, die Ergebnisse hielten nicht Schritt.

Vor wenigen Wochen steckten Cristian Fiél und Martín Demichelis mit RB Leipzig noch in der Krise. Vor dem Gastspiel beim 1. FC Union hat das Trainer-Duo die Wende geschafft. © IMAGO/PICTURE POINT / Sven Sonntag

Im Februar 2025 war es vorbei. Nach der vierten Niederlage in Folge rutschte Hertha Richtung Abstiegszone, der Klub trennte sich von Fiél. Seine Bilanz: 25 Pflichtspiele, neun Siege, vier Unentschieden, zwölf Niederlagen.

Unter seinem Nachfolger Stefan Leitl führt Hertha heute ungeschlagen die Zweite Liga an.

Was wurde aus Cristian Fiél? Co-Trainer bei RB Leipzig

Im Sommer 2026 übernahm Martín Demichelis in Leipzig und stellte schon am zweiten Arbeitstag sein Trainerteam zusammen. Neben Stefan Buck und Mariano Cambursano gehört Fiél dazu.

Ein Grund für die Wahl: Fiél hat spanische Wurzeln und spricht wie der Argentinier fließend Spanisch. Schon als Profi in Dresden erzählte er, er fühle sich als Spanier.

Cristian Fiél auf einen Blick Geboren: 12. März 1980 in Esslingen am Neckar

Als Spieler: 1. FC Union Berlin ab 2001, VfL Bochum, Alemannia Aachen, Dynamo Dresden bis 2015

Als Trainer: Dynamo Dresden 2018 und 2019, 1. FC Nürnberg II 2021 bis 2023, 1. FC Nürnberg 2023/24, Hertha BSC Juni 2024 bis Februar 2025

Heute: Co-Trainer bei RB Leipzig seit Sommer 2026

Union gegen RB Leipzig: Fiéls Rückkehr an die Alte Försterei

Am Samstag um 15.30 Uhr (live bei Sky) kehrt Fiél an die Alte Försterei zurück. Die Lage beider Klubs könnte kaum unterschiedlicher sein: Leipzig ist Vierter, Union steht mit sieben Punkten auf Platz 16.

Union gegen RB Leipzig: das Wichtigste zum Spiel Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr, Stadion An der Alten Försterei

Tabelle: Union 16. mit 7 Punkten, Leipzig 4. mit 18 Punkten

Ausfälle bei Union: Juranovic, Uduokhai, Skov, Nsoki

Tradition: Gegen RB schweigen die Union-Fans in den ersten 15 Minuten

Rückkehrer-Spiele kennt er. Als er im Herbst 2024 mit Hertha bei seinem Ex-Klub in Nürnberg gewann, wollte er davon nichts wissen: „Für mich war wichtig, dass der Fokus auf dem Spiel liegt und nicht auf Cristian Fiél und Nürnberg.“

Fiél kennt beide Seiten der Stadt und beide Seiten des Geschäfts, die Entlassung und den Neuanfang. Am Samstag sitzt er in Köpenick dort, wo früher die Gegner saßen.

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