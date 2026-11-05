Der Profifußballer Cristiano Ronaldo hat seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft beendet. Der 41-Jährige gab seinen Rücktritt am Donnerstag in einem Video in den sozialen Netzwerken bekannt. Damit endet eine Länderspielkarriere, die sich über 23 Jahre erstreckte, wie der portugiesische öffentlich-rechtliche Sender RTP berichtete



Ronaldo absolvierte 234 Spiele für Portugal und erzielte dabei 146 Tore. Er ist damit Rekordspieler und Rekordtorschütze im Männer-Nationalmannschaftsfußball. Mit der Seleção gewann er die Europameisterschaft 2016 sowie die Nations League 2019 und 2025.



„Portugal wird immer ein Teil von mir sein“, erklärte Ronaldo in seiner Abschiedsbotschaft. Die Rückennummer sieben habe er als Verantwortung verstanden, die er über 23 Jahre mit Stolz getragen habe.

Zustimmung wird geprüft...

Abschied nach Streit mit Nationaltrainer

Der Rücktritt erfolgt einen Tag vor der angekündigten Bekanntgabe des portugiesischen Kaders für die nächsten Nations-League-Spiele. Zuletzt war offen gewesen, ob Nationaltrainer Jorge Jesus den langjährigen Kapitän für die Begegnungen gegen Dänemark am 14. November und Wales am 17. November zurückholen würde.



Ronaldo hatte Ende September nach einem Konflikt mit Jesus das Mannschaftsquartier in Kopenhagen verlassen. Zuvor war er beim Sieg gegen Norwegen nicht eingesetzt worden. In einer späteren Stellungnahme warf er dem Trainer vor, ihm gegenüber mehrfach sein Wort gebrochen zu haben.



Der portugiesische Fußballverband verhängte wegen seiner vorzeitigen Abreise eine 30-tägige Sperre und eine Geldstrafe von 255 Euro. Die Sperre wäre einer Teilnahme an den November-Spielen nicht im Weg gestanden. Verbandspräsident Pedro Proença hatte im Oktober erklärt, alle Beteiligten wünschten sich Ronaldos Rückkehr.

Weltmeistertitel bleibt aus

Bei der Weltmeisterschaft im Sommer war Portugal im Achtelfinale mit 0:1 an Spanien gescheitert. Ronaldo verabschiedete sich damit nach sechs Teilnahmen von der WM-Bühne. Ein Weltmeistertitel blieb ihm verwehrt.



Nach dem Turnier hatte er bereits einen Abschiedsbrief vorbereitet, sich nach Gesprächen mit der Verbandsspitze aber zunächst für eine Fortsetzung seiner Nationalmannschaftskarriere entschieden. Im Oktober betonte er noch, weiter für Portugal zur Verfügung zu stehen. Nun beendet der fünfmalige Weltfußballer dieses Kapitel endgültig.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema