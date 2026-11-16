CSD-Attentäter bekam 790 Euro Bürgergeld im Monat, während er im Libanon in Haft saß

CSD-Attentäter Abdul Ballout bekam Bürgergeld, auch in Haft im Libanon. Was das Jobcenter wusste, welche Atteste kamen und was das Gesetz dazu sagt.

Abdul Ballout auf dem Fahndungsfoto der Polizei Berlin: Der CSD-Attentäter bekam auch während seiner Haft im Libanon Bürgergeld.

Abdul Ballout saß im Libanon in Haft, weil er zum IS wollte. Ein Berliner Jobcenter überwies ihm in dieser Zeit weiter Bürgergeld: 790,61 Euro im Monat, von Mai bis November 2025.



Das geht aus Antworten des Bundesarbeitsministeriums auf Anfragen des AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer hervor, über die zuerst die Bild berichtet hat. Am 25. Juli 2026 raste Ballout am Rande des Christopher Street Day im Tiergarten in eine Menschenmenge. Eine Frau starb, 31 Menschen wurden verletzt.

Bürgergeld seit 2015: IS-Reise über die Türkei

Ballout, deutscher Staatsbürger, bezog bereits seit Januar 2015 Leistungen der Grundsicherung. Damals hieß sie noch Hartz IV, und er war noch ein Kind.



Im Mai 2025 flog er über die Türkei in den Libanon. Von dort wollte er nach Syrien, um sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen.

Haft im Libanon, Festnahme am BER

Libanesische Behörden stoppten ihn. Ein Militärgericht verurteilte ihn wegen seiner IS-Kontakte zu drei Monaten Haft. Welche Strafe ihm dort eigentlich gedroht hätte, hat die Berliner Zeitung bereits aufgeschrieben.



Im November 2025 musste er das Land verlassen. Bei seiner Ankunft am Flughafen BER wurde er festgenommen.

BKA und Terrorabwehrzentrum wussten Bescheid – das Jobcenter nicht

Das zuständige Jobcenter wusste nach Angaben der Bundesregierung nichts von dem Auslandsaufenthalt. Die Sicherheitsbehörden schon.



Das Bundeskriminalamt meldete den Fall am 17. Oktober 2025 dem Generalbundesanwalt. Fünf Tage später befasste sich das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) mit Ballout.



Beim Jobcenter kam davon nichts an. Für solche Fälle gibt es keinen geregelten Informationsaustausch zwischen Sicherheitsbehörden und Jobcentern, Datenschutzvorschriften stehen einer automatischen Weitergabe im Weg.

Deutsche Krankmeldungen während der Haft im Libanon

Das Jobcenter lud Ballout nach Informationen des Blattes aus Behördenkreisen mehrfach zu Terminen ein. Er erschien nicht. Stattdessen gingen deutsche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ein, auch während er im Libanon in Haft saß.



Wer die Bescheinigungen einreichte und welche Ärzte sie ausstellten, ist bislang unklar. Die Bundesagentur für Arbeit äußerte sich unter Verweis auf den Datenschutz nicht zum Einzelfall.

Bürgergeld im Ausland: Was das Gesetz vorsieht

Nach den allgemeinen Regeln hätte Ballout für diese Monate kein Geld zugestanden. Wer Grundsicherung bezieht, muss für das Jobcenter erreichbar sein. Eine Abwesenheit ist nur mit Zustimmung möglich und in der Regel auf drei Wochen im Jahr begrenzt.

Auch die Haft schließt den Anspruch aus. Wer im Gefängnis sitzt, wird dort versorgt. Das Jobcenter erfährt davon aber nur, wenn es jemand meldet. Ob es das Geld zurückfordert, ist nicht bekannt.

Rund 6800 Euro bis zum Anschlag

Nach der Rückkehr saß Ballout bis zum 12. Mai 2026 in Berlin in Untersuchungshaft und bekam in dieser Zeit nichts. Danach zahlte das Jobcenter wieder: 524,55 Euro für Mai, ab Juni 804,50 Euro im Monat. Seit Juli heißt die Leistung offiziell Grundsicherungsgeld.



Von der Ausreise bis zum Anschlag kamen so rechnerisch rund 6800 Euro zusammen. Warum Ballout im Mai überhaupt freikam, ist bis heute umstritten.

AfD wirft Dobrindt „Staatsversagen“ vor

Springer macht Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verantwortlich. „Der gesamte Fall offenbart ein monströses Staatsversagen“, sagte er dem Boulevardblatt. Dobrindts Behörden hätten es nicht einmal geschafft, das Jobcenter über einen Terrorverdächtigen in ausländischer Haft zu informieren.



Zuständig für die Jobcenter ist allerdings Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Die Lücke liegt zwischen beiden Häusern.

Datenabgleich mit Jobcentern: Plan bis Ende 2026

Neu ist das Problem nicht. Schon im Sommer geriet Bas unter Druck, weil auch per Haftbefehl Gesuchte weiter Grundsicherung bekommen können. Einen automatischen Abgleich zwischen Polizei und Jobcentern gibt es auch dort nicht.



Union und SPD wollen das per Gesetz ändern. Arbeits- und Innenministerium arbeiten an einem gemeinsamen Aktionsplan, umgesetzt werden soll er bis Ende 2026.

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