CSU-Politikerin Aigner soll für Union ins Rennen ums Bundespräsidentenamt gehen

Die Union hat sich offenbar auf eine Kandidatin für das höchste Staatsamt festgelegt. CSU-Politikerin Ilse Aigner soll Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier werden.

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Die Union will die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin aufstellen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf CDU-Kreise. Eine offizielle Bestätigung der beiden Unionsparteien stand zunächst aus.

In den vergangenen Tagen hatten sich dem Bericht zufolge zunehmend prominente CDU-Politiker öffentlich für Aigner als nächste Bundespräsidentin ausgesprochen. Nun sei intern die Entscheidung zugunsten der CSU-Politikerin gefallen.

Aigner war von 2008 bis 2013 Bundeslandwirtschaftsministerin im Kabinett von Angela Merkel (CDU). Anschließend wechselte sie in die bayerische Landespolitik, wo sie unter anderem als stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin amtierte. Seit 2018 steht sie an der Spitze des bayerischen Landtags.

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