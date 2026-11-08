Currywurst chancenlos: Das ist Deutschlands erste „Wurst des Jahres“

Bauernseufzer ist erste „Wurst des Jahres“: Die Spezialität aus Franken und der Oberpfalz schlägt Currywurst und Weißwurst. Alles zu Wurst und Name.

Thüringen, Mühlhausen: Die Bayerische Weißwurstkönigin Julia Böbel mit einer Platte mit Bauernseufzern darauf. Die Bauernseufzer ist die Wurst des Jahres 2027.

Die Currywurst hat verloren. Nicht gegen die Weißwurst, nicht gegen die Krakauer, sondern gegen eine Wurst, die viele Berliner nicht einmal dem Namen nach kennen: den Bauernseufzer.



Die deftige Spezialität aus Franken und der Oberpfalz ist Deutschlands erste „Wurst des Jahres“. Gekürt wurde sie am Sonnabend beim „Wurstival“ im Deutschen Bratwurstmuseum in Mühlhausen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Den Titel trägt sie für 2027.

Wurst des Jahres: Diese Würste standen zur Wahl

Fünf regionale Klassiker gingen ins Rennen: Berliner Currywurst, Münchner Weißwurst, Bremer Pinkel, Krakauer und Bauernseufzer. Der Außenseiter setzte sich gegen alle vier durch, sagte Museumsgeschäftsführer Thomas Mäuer der dpa.



Entschieden hat eine sechsköpfige Fachjury, berufen vom Museum und vom Zentralverband Naturdarm. Laut Fachzeitung AFZ saßen darin unter anderem ein Fleischsommelier, eine Köchin – und Weißwurstkönigin Julia Böbel.



Die Münchner Weißwurst hatte also royale Unterstützung am Tisch. Geholfen hat es ihr nicht.

Was ist ein Bauernseufzer?

Der Bauernseufzer ist eine grobe Rohwurst aus Schweinefleisch, Sellerie und Gewürzen. Gefüllt wird sie in Naturdarm, danach kalt geräuchert.



Genau das überzeugte die Jury: der Naturdarm, das kräftige Raucharoma und der ungewöhnliche Name. Klassisch kommt die Wurst kalt aufs Brot. Sie schmeckt aber auch warm oder mitgegart im Eintopf.In der Oberpfalz heißt sie mancherorts auch Bauernbratwurst oder „Schlotengerl“. Und wer vor Ort bestellt, sagt am besten „Bauernseifzer“.

Warum heißt die Wurst Bauernseufzer?

Belegt ist es nicht. Die bayerische Spezialitäten-Datenbank „GenussErbe“ bietet zwei Erklärungen an.



Die erste handelt vom Geiz. In die Wurst kam nur das beste Fleisch. Kam Besuch auf den Hof, musste der Bauer die kostbaren Stücke trotzdem auftischen – und seufzte.



Die zweite handelt vom Wetter. Die Oberpfälzer Winter sind lang und kalt, die Bauern klagten über Frost und schlechte Ernten. Ihre Seufzer sollen so lang gewesen sein wie die Wurst.



Ehrlich gesagt: Die Geiz-Version ist die bessere Geschichte. Wer je eine gute Hauswurst teilen musste, versteht den Bauern sofort.

Thüringer Bratwurstmuseum kürt eine Wurst aus Franken

Eine kleine Pointe steckt in der Wahl trotzdem. Thüringer und Franken ringen seit Langem darum, wer die bessere Bratwurst macht. Ausgerechnet in einem Thüringer Bratwurstmuseum triumphiert nun eine Wurst aus Franken und der Oberpfalz.



Die Thüringer Rostbratwurst stand gar nicht zur Wahl. Eine Niederlage vor Heimpublikum blieb ihr damit erspart.

3600 Wurstsorten: Darum gibt es den neuen Titel

In Deutschland gibt es nach Angaben des Bratwurstmuseums rund 3600 Wurstsorten. Viele hängen an kleinen Metzgereien und an Rezepten, die nirgends aufgeschrieben sind. Schließt der Betrieb, ist oft auch die Wurst weg.



Künftig soll deshalb jedes Jahr eine traditionelle Sorte samt ihrer Geschichte gewürdigt werden. „Mit der Wurst des Jahres möchten wir dazu beitragen, dass dieses kulinarische Erbe sichtbar und lebendig bleibt“, sagte Hilmar Reiß vom Zentralverband Naturdarm vorab der AFZ.



Der Bauernseufzer kommt dafür aus der richtigen Ecke. Oberfranken gilt als die Region mit der höchsten Metzgereidichte der Welt, wie inFranken.de schreibt.

Wo gibt es den Bauernseufzer?

Wer den Sieger probieren will, findet ihn vor allem bei Metzgereien in Franken und der Oberpfalz. Für Berlin heißt das: Die Currywurst bleibt an der Imbissbude die Nummer eins. Nur eben nicht mehr die „Wurst des Jahres“.

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