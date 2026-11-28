Die Angreifer sollen die Steuerungsebene erreicht haben. Ob Daten abflossen, ist offen – die Air Force schweigt, das Pentagon sieht Kernsysteme nicht beeinträchtigt.

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Über die Plattform Cloud One der US Air Force – hier im Bild mit dem Präsidenten udn seiner Frau auf der Gangway – laufen Programme für Personal, Logistik und Wartung.

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Unbekannte sind in Cloud One eingedrungen, die zentrale Cloud-Plattform der US-Air-Force, dem Kommandoflugzeug des US-Präsidenten. Das hat die Nachrichtenagentur Reuters am 27. November 2026 unter Berufung auf drei Insider berichtet.

Laut NBC News hat zudem ein ungenannter US-Regierungsvertreter den Einbruch bestätigt. Wer dahintersteckt und ob Daten gestohlen wurden, weiß bisher niemand.

Radar, Munition, Sold: Was auf Cloud One läuft

Die Air Force hat das Projekt 2017 gestartet. Beteiligt sind zudem Konzerne wie Microsoft, Amazon, Oracle und Alphabet. Rund 750.000 Militärangehörige nutzen die Plattform, berichtet Federal News Network unter Berufung auf einen Insider.

Gebündelt werden auf der Plattform Programme für Personal, Besoldung, Logistik und Wartung. Dazu gehört Cloud-Based Command and Control, das Radardaten der Luftverteidigung in Nordamerika sammelt. Das Theater Integrated Combat Munitions System verfolgt Bomben und Raketen an über 200 Standorten. Ob die Hacker an diese Systeme herankamen, ist noch unklar.

Control Plane erreicht: Wie weit kamen die Angreifer?

Ein Informant sagte Reuters, die Täter hätten eine Softwarelücke genutzt. So seien sie bis zur zentralen Steuerungsebene gelangt. Von dort ließe sich theoretisch prüfen, welche Militärflugzeuge einsatzbereit sind oder wohin Ersatzteile unterwegs sind.

Einer der Quellen zufolge haben die Ermittler das Cyber Command eingeschaltet, die Cybertruppe des US‑Militärs. „Ein Einbruch hier ist eine ernste Sache“, sagte ein Informant zu Reuters.

Updates gesperrt: Die Folgen für die Air Force

Entdeckt wurde der Einbruch bei Modernisierungsarbeiten. Seitdem gibt es Einschränkungen: Der Umzug von Verwaltungsprogrammen in die Cloud ist gestoppt. Laufende Anwendungen bekommen keine Updates mehr, manche Nutzer haben ihre Administratorrechte verloren. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der mehrere schwere Softwarelücken öffentlich geworden sind.

Bestätigt oder dementiert hat die Air Force den Vorfall nicht. Zur Sicherheitslage einzelner Netze äußere sie sich grundsätzlich nicht, so CBS News. Das Verteidigungsministerium erklärte, laufende militärische Einsätze liefen weiter und seien nicht eingeschränkt.

FBI, CIA, Finanzministerium: Eine Serie von Angriffen

Der Fall ist nicht der einzige. Reuters zählt mindestens sechs weitere Cybervorfälle bei US-Behörden, die vor Kurzem bekannt wurden. Darunter sind zwei beim FBI, einer beim Finanzministerium und ein Leck mit Personaldaten des Heimatschutzministeriums.

Das Fachportal BleepingComputer betont, dass bislang keine Verbindung zwischen den Fällen nachgewiesen ist. Auch für den Einsatz von KI beim Angriff auf Cloud One gibt es keinen Beleg. Das Loch dürfte in den USA jetzt eine Debatte beginnen, inwiefern das Militär und Sicherheitsbehörden auf dem neuesten Stand sind.

Veraltete IT-Systeme haben auch den zivilen Bereich stark betroffen: Vor Kurzem war das Flugsicherheitssystem der USA zusammengebrochen, der Luftverkehr war über mehrere Tage erheblich eingeschränkt.

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