Cyberangriff auf Kühlanlagen: Französischer Blutspendedienst rettet Plasma-Bestände

Trotz manipulierter Temperatureinstellungen blieben Blutprodukte unbeschädigt. Wie der französische Blutspendedienst die betroffenen Anlagen rechtzeitig abschalten konnte.

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Blutkonserven in einem Blutlabor: In Frankreich wurden Bestände nach einem Cyberangriff rechtzeitig gesichert.

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Der französische Blutspendedienst EFS hat nach einem Cyberangriff auf die Kühlanlagen an drei seiner Standorte die Kontrolle der Kühltemperaturen verschärft. Blutprodukte und Proben seien bei dem Vorfall am Montag nicht zu Schaden gekommen, erklärte die stellvertretende EFS-Direktorin Sophie Le Cam am Mittwoch gegenüber dem Radiosender RTL.



Unabhängige Überwachungssysteme hätten es ermöglicht, die Manipulationen frühzeitig zu erkennen und betroffene Anlagen rechtzeitig abzuschalten.

Kühlanlagen sollten auf 110 Grad erwärmt werden

Der Angriff richtete sich nach Angaben des EFS nicht unmittelbar gegen den Blutspendedienst, sondern gegen einen seiner Kältetechnikdienstleister. An drei Standorten wurden dabei die Einstellungen von Kühlanlagen verändert. Die eingestellten Temperaturen und die Grenzwerte für das Abtauen wurden auf extrem hohe Werte erhöht.

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Nach einem Bericht der französischen Wochenzeitung Le Canard enchaîné sollten die Temperaturen in den normalerweise auf minus 30 Grad gekühlten Anlagen auf bis zu 110 Grad steigen.

Blutplasma rechtzeitig gesichert

In den betroffenen Anlagen lagerte Blutplasma für Transfusionen sowie für die Herstellung von Medikamenten. Nach Angaben des EFS konnten die Bestände gesichert oder vorsorglich in andere Kühlanlagen gebracht werden.

Blutplasma ist der flüssige Bestandteil des Blutes und macht etwa 55 Prozent seines Volumens aus. Es besteht überwiegend aus Wasser und enthält unter anderem Eiweiße, die für die Blutgerinnung und die Immunabwehr wichtig sind. Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts werden daraus beispielsweise Medikamente für Menschen mit Blutgerinnungsstörungen oder geschwächter Immunabwehr hergestellt.

Le Cam erklärte gegenüber RTL, der Blutspendedienst habe eigene Systeme zur Temperaturkontrolle installiert. Dadurch seien Warnmeldungen schnell eingegangen und die nötigen Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet worden. Die Blutentnahme und die Versorgung medizinischer Einrichtungen gingen ohne Unterbrechung weiter.

Der EFS arbeitet bei der Untersuchung des Vorfalls mit der französischen Behörde für IT-Sicherheit ANSSI und dem Gesundheitsministerium zusammen.

Ähnliche Angriffe auf Supermärkte

Das Kältetechnikunternehmen Coolworld bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AP einen Sicherheitsvorfall. Nach Angaben von Coolworld lag die Schwachstelle in einer Komponente eines Drittanbieters, auf die das Unternehmen keinen unmittelbaren Einfluss gehabt habe. Nur eine begrenzte Zahl von Anlagen sei betroffen gewesen.

In derselben Woche wurden auch Kühlanlagen von Supermärkten in mehreren europäischen Ländern manipuliert. Bereits Mitte Oktober hatte es ähnliche Angriffe auf Kühlanlagen in Frankreich gegeben.

Ob zwischen diesen Vorfällen und dem Angriff auf den französischen Blutspendedienst ein Zusammenhang besteht, ist bislang ungeklärt.

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