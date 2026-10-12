In Frankreich müssen Händler große Mengen frischer Waren und Tiefkühlkost vernichten. Die Staatsanwaltschaft untersucht auch Berichte über Brände. Auch Deutschland könnte betroffen sein.

Statt Lebensmittel zu kühlen, entwickelten die Kühlanlagen plötzlich enorme Hitze. Ein groß angelegter Cyberangriff hat in der Nacht zum Montag Hunderte Supermärkte in Frankreich getroffen. Unbekannte Hacker manipulierten aus der Ferne die Steuerung von Kühltruhen und Kühlräumen, sodass diese stundenlang aufheizten. Teilweise erreichten die Anlagen Temperaturen von 50 Grad Celsius.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, mussten zahlreiche Geschäfte ihre gesamten Bestände an frischen und tiefgekühlten Lebensmitteln entsorgen. Auch über Brandausbrüche wurde berichtet. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

Cyberangriff auf Intermarché, Carrefour und weitere Supermarktketten

Besonders stark betroffen ist die französische Supermarktkette Intermarché. Nach Angaben des Mutterkonzerns Les Mousquetaires wurden die Kühlanlagen in rund 150 Filialen angegriffen und über einen Zeitraum von sechs Stunden auf 50 Grad erhitzt.



Die Zeitung Le Monde berichtet von insgesamt rund 300 betroffenen Märkten der Unternehmensgruppe, zu der auch die Discounterkette Netto gehört. Hinzu kommen etwa 100 Filialen der Coopérative U, 80 Carrefour-Märkte sowie rund 30 Geschäfte von Monoprix. Auch mehrere Filialen von E.Leclerc wurden getroffen.



Welche Folgen die Attacke hatte, zeigt das Beispiel eines Intermarché in Gradignan bei Bordeaux. Dessen Betreiber Charles Dezon schilderte Le Monde, dass der Angriff vermutlich gegen 23 Uhr begonnen habe. Erst gegen vier Uhr morgens bemerkte ein Lieferant, dass der Lagerraum unter Wasser stand.



Die Temperatur im Kühlraum war auf 50 Grad gestiegen und hatte die Sprinkleranlage ausgelöst. Dezon bezifferte den Warenverlust auf 21.000 Euro zum Einkaufspreis.

Noch höhere Temperaturen meldete ein Intermarché im normannischen La Haye. Dort sollen nach Angaben des Geschäfts stellenweise 80 Grad erreicht worden sein. Einige Teile der Kühltechnik seien durch die Hitze geschmolzen, wie Le Monde und TF1 berichten.

Mitarbeiter eines Carrefour-City-Supermarkts im französischen Rennes räumen nach dem Cyberangriff am 12. Oktober 2026 Tiefkühlprodukte aus den Regalen. © Vincent Michel/imago

Hacker manipulierten gezielt die Abtaufunktion der Kühlanlagen

Besonders bemerkenswert ist die technische Vorgehensweise. Nach den bisherigen Erkenntnissen nutzten die Angreifer offenbar eine Funktion, die eigentlich dem Schutz der Geräte dient.



Kühlanlagen müssen regelmäßig abgetaut werden, damit sich kein Eis an den technischen Komponenten ansammelt. Dafür besitzen sie elektrische Heizelemente, die normalerweise nur für begrenzte Zeit eingeschaltet werden.

Die Hacker veränderten nach Informationen von Le Monde die Einstellungen dieser Abtauprogramme. Sie erhöhten die vorgegebene Temperatur auf 50 Grad und verlängerten die Laufzeit von einer auf acht Stunden. Dadurch wurden die betroffenen Kühlräume und Gefriertruhen über längere Zeit aufgeheizt. Zugleich verzögerte die Manipulation die Alarmierung des Personals.



Die wirtschaftlichen Folgen sind erheblich. In Haguenau im Elsass musste ein Intermarché nach Angaben des Technikportals Les Numériques Tiefkühlware im Wert von rund 50.000 Euro entsorgen. Ein benachbarter E.Leclerc bezifferte seine Verluste auf etwa 220.000 Euro.



Thierry Cotillard, Chef der Intermarché-Muttergesellschaft Les Mousquetaires, rechnet nach eigenen Angaben gegenüber BFM TV landesweit mit Schäden in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro an nur einem Tag. Eine abschließende Schadensbilanz liegt noch nicht vor.

Sicherheitslücken bei Danfoss waren bereits bekannt

Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht eine Software des dänischen Unternehmens Danfoss, dessen Steuerungssysteme in zahlreichen Supermärkten eingesetzt werden. Über solche Systeme können Techniker Kühlanlagen auch aus der Ferne überwachen und regulieren.



Nach Angaben von Reuters identifizierte die französische Cybersicherheitsbehörde ANSSI eine mögliche Schwachstelle in der Software. Danfoss bestätigte, dass die betroffenen Anlagen mit veralteter Firmware betrieben worden seien. Das Unternehmen habe seine Kunden bereits seit längerer Zeit zu Sicherheitsupdates und zum Austausch nicht mehr unterstützter Systeme aufgefordert.

Dass solche Geräte angreifbar sind, war Sicherheitsforschern bereits bekannt. Im August 2026 veröffentlichte das Unternehmen Claroty eine Untersuchung über Schwachstellen in Danfoss-Steuerungen des Typs AK-SM 800A. Die Forscher zeigten, wie Angreifer unter bestimmten Voraussetzungen die Anmeldung umgehen und aus der Ferne Programmcode ausführen können.



Bei ihrer Untersuchung identifizierten sie zudem Tausende über das Internet erreichbare Steuerungssysteme. Danfoss hatte zuvor Sicherheitsupdates bereitgestellt. Ob die nun erfolgte Attacke genau diese dokumentierten Schwachstellen ausnutzte, ist bislang nicht nachgewiesen.

Französische Behörden ermitteln – auch Deutschland könnte betroffen sein

Die Pariser Staatsanwaltschaft untersucht den Cyberangriff und will insbesondere feststellen, welche Unternehmen betroffen sind und ob ein Zusammenhang mit gemeldeten Brandausbrüchen besteht.



Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu beauftragte die nationale Cybersicherheitsbehörde ANSSI mit der Untersuchung. Die französischen Behörden stimmen sich laut Reuters auch mit europäischen Partnern ab.



Der Cybersicherheitsexperte Félix Aimé vom Unternehmen Sekoia erklärte gegenüber Reuters, dass auch Spanien, Portugal, Polen, Belgien und Deutschland betroffen seien. Nähere Angaben zu möglichen Schäden in Deutschland wurden zunächst nicht bekannt.

Dominique Schelcher, Chef der Coopérative U, bezeichnete den Angriff auf X als beispiellos. Dass Einrichtungen angegriffen würden, die für die Frischhaltung von Lebensmitteln und die Versorgung der Bevölkerung unverzichtbar seien, sei von äußerster Schwere und inakzeptabel.



In den betroffenen Märkten arbeiten Techniker inzwischen daran, die Kühlanlagen wieder sicher in Betrieb zu nehmen. Nach Angaben von Le Monde könnten die Wiederbefüllung der Regale und die Rückkehr zum normalen Betrieb mehrere Tage dauern.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema