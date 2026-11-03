Hacker stellten Kühlanlagen in deutschen Supermärkten auf Heizen. Tonnenweise Ware verdarb. Wer hinter den Angriffen steckt, ist unklar.

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Nach einer Serie von Cyberangriffen auf Kühlanlagen ermittelt die Polizei inzwischen auch in Deutschland.

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Nach einer Serie von Cyberangriffen auf Kühlanlagen europäischer Supermärkte ermittelt die Polizei inzwischen auch in Deutschland. In mehreren Filialen schalteten die Kühlsysteme über Nacht von Kühlen auf Heizen um. Betroffen sind nach Angaben von Polizei und Betreibern Märkte in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen.

Bei einem Supermarkt in Lilienthal bei Bremen summierte sich der Schaden laut Inhaber auf über 360.000 Euro. Wer hinter den mutmaßlichen Cyberangriffen auf die Kühlanlagen steckt, ist bislang offen.

„50 Grad heizen“: Wie der mutmaßliche Cyberangriff ablief

Der Betreiber der Edeka-Filiale in Reisbach sagte dem Bayerischen Rundfunk, die Anlagen seien in der Nacht auf „50 Grad heizen“ umgestellt worden.

Der CAP-Supermarkt in Wuppertal schrieb auf Facebook: „Leider hat ein externer Zugriff am Wochenende dazu geführt, dass unsere Tiefkühl- und Kühlanlagen heute Vormittag zu warm waren.“

Nach Angaben der Awo richtete sich der eigentliche Angriff nicht gegen die Märkte selbst, sondern gegen die Firma, die die Kühlanlagen aus der Ferne wartet. In Lilienthal heizten sich die Anlagen laut Inhaber auf 30 Grad auf.

„Wir mussten Waren im Wert von über 360.000 Euro wegwerfen“, sagte Daniel Breiding, Inhaber des Marktes in Lilienthal. In der Nacht auf Montag fielen dort Bedientheken, Kühlhäuser und Tiefkühltruhen aus. Bei der Edeka-Filiale holte die Initiative Foodsharing nach Angaben des Betreibers ab, was noch zu retten war. Der Großteil der Ware landete trotzdem im Müll. Die Awo konnte die Schadenssumme für ihre Märkte zunächst nicht beziffern.

Cyberangriffe auf Supermärkte in Europa: Wo überall Kühlanlagen ausfielen

Die deutschen Fälle reihen sich in eine europäische Serie ein. In den vergangenen Tagen meldeten auch Geschäfte in Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden manipulierte Kühlanlagen.

Ein schwedischer Supermarkt teilte auf Facebook mit, die Temperatur seiner Gefrierschränke sei auf 50 Grad Celsius gestiegen; als Grund werde ein Hacking-Vorfall vermutet, wie Bloomberg berichtete.

John Billow, Leiter des schwedischen nationalen Cybersicherheitszentrums, erklärte laut Reuters, seine Behörde untersuche mehrere Vorfälle rund um Kühlsysteme in Lebensmittelgeschäften.

Der Händler Ahold Delhaize bestätigte Bloomberg zufolge einen „IT-Vorfall“ am Sonntagabend in mehreren belgischen Filialen. Reuters berichtete unter Berufung auf die Agentur Belga, Sabcobel-Chef Stephan Moelans habe von einem Cyberangriff gesprochen: Die Verdampfer seien in den Abtaumodus geschaltet worden.

Frankreich: Rund 700 Supermärkte schon im Oktober betroffen

Den Auftakt bildete Mitte Oktober ein großangelegter Angriff in Frankreich. Betroffen waren laut Reuters rund 700 Supermärkte, darunter Filialen der Ketten Intermarché und Coopérative U.

Der Angriff richtete sich gegen einen Technik-Dienstleister, die Temperaturen stiegen teils auf bis zu 50 Grad. Sämtliche gekühlten und gefrorenen Waren mussten vernichtet werden. Die Cyberkriminalitäts-Abteilung der Staatsanwaltschaft Paris übernahm die Ermittlungen, bekannt hat sich bislang niemand.

Auch das Pentagon untersucht laut Bloomberg den Ausfall von Gefrieranlagen in mehreren US-Militäreinrichtungen. Einem Reuters-Bericht zufolge behandelt das US-Verteidigungsministerium die Vorfälle als möglichen Cyberangriff.

In Deutschland ermittelt unter anderem die Kriminalpolizei im bayerischen Landshut. Nach dem Vorfall in Reisbach prüft sie laut Polizeipräsidium Niederbayern den Verdacht des Ausspähens von Daten und der Datenveränderung und will sich mit Behörden in anderen Ländern abstimmen.

Warnung vor KI-gestützten Cyberangriffen

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) rief zu mehr Schutz digitaler Gebäude- und Betriebstechnik auf. Entsprechende Hinweise des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik habe es schon vor den jüngsten Attacken gegeben.

Christian Müller, Vorstandsvorsitzender von Schwarz Digits, mahnte bei Welt TV zur Wachsamkeit. Die IT-Sparte gehört zur Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland, deren Märkte laut Müller nicht betroffen sind. „100 Prozent Sicherheit gibt es nicht“, sagte er. Im KI-Zeitalter würden Attacken „diffiziler“, schneller und „durchschlagender“.

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