Nach Angriffen auf Supermärkte: EU-Cyberchef warnt vor Attacken auf Geräte zu Hause

Manipulierte Kühlanlagen haben gezeigt, wie Hacker im Alltag Schaden anrichten können. Der Enisa-Chef fordert mehr Geld für den Schutz vernetzter Technik.

Enisa-Chef Juhan Lepassaar bei einem Cyber­sicherheitsforum in Kiew im Februar 2024. Er warnt vor möglichen Hackerangriffen auf Router und Haushaltsgeräte.

Nach den Cyberangriffen auf Kühlanlagen europäischer Supermärkte warnt der Chef der EU-Cybersicherheitsbehörde Enisa vor möglichen Attacken auf Geräte in Privathaushalten. „Heute sind es Kühlschränke, morgen könnten es Router sein und übermorgen Haushaltsgeräte“, sagte Juhan Lepassaar am Dienstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Sicherheit dürfe bei der Entwicklung und Nutzung vernetzter Produkte nicht zweitrangig sein.



„Es gibt tausende Produkte mit digitalen Elementen, überall und über Sektoren hinweg“, sagte Lepassaar. Im schlimmsten Fall könnten Angriffe ganze Gesellschaften treffen: Stromversorgung und Telefonnetze ebenso wie Straßenbahnen, Feuerwehren und Krankenhäuser. Der Behördenchef forderte deshalb höhere Investitionen in den Schutz dieser Bereiche.

„Cybersicherheit ist nicht billig“

„Jeder Vorfall kann verhindert werden. Die Frage ist, ob wir bereit sind, dafür zu investieren“, sagte Lepassaar der AFP. Zugleich räumte er ein: „Cybersicherheit ist nicht billig.“



Die jüngsten Angriffe auf Kühlsysteme hätten Sicherheitslücken und Probleme bei der Zusammenarbeit innerhalb der EU sichtbar gemacht, erklärte Lepassaar auch bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Nach einem Bericht von Euronews verlangte er einen schnelleren Informationsaustausch und eine bessere Koordination. Künstliche Intelligenz beschleunige zugleich die Suche nach Schwachstellen – sowohl für Angreifer als auch für diejenigen, die Systeme schützen.

Kühlanlagen an mehr als 700 Standorten angegriffen

Wie groß die Folgen manipulierter Technik sein können, zeigen die Attacken in Frankreich. In der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober wurden nach Angaben des französischen Außenministeriums die Kühlsteuerungen von mehr als 700 Handelsstandorten angegriffen. Die Folgen waren Brände und verdorbene Lebensmittel im Wert von mehreren zehn Millionen Euro. Paris bezeichnete die Angriffe als erste Cyberkampagne auf französischem Boden, die ausschließlich der Sabotage gedient habe.

Die Täter veränderten laut der französischen Cybersicherheitsbehörde ANSSI die Abtaueinstellungen der Anlagen und setzten hohe Temperaturen fest. In mindestens 15 Fällen kam es zu Bränden.



Frankreich macht die iranische Cybereinheit Shahid Kaveh für die Oktober-Angriffe verantwortlich. Sie sei dem elektronischen und Cyberzentrum der Revolutionsgarden angegliedert, heißt es in der offiziellen Erklärung.

Frankreich kündigt Gegenmaßnahmen an

Am Dienstag wurde Irans Botschafter in das französische Außenministerium einbestellt. Außenminister Jean-Noël Barrot schloss auch Maßnahmen nicht aus, die Frankreich nicht öffentlich bekanntgeben werde. Gegen Verantwortliche der mutmaßlich beteiligten Einheit wurden internationale Haftbefehle beantragt, berichtet Reuters. Der Iran wies die Vorwürfe derweil zurück.

Lepassaar äußerte sich im AFP-Interview nicht zur französischen Zuschreibung. Es gebe jedoch zahlreiche staatlich gesteuerte Akteure, die europäische Unternehmen und Interessen ins Visier nähmen. Dabei nannte er China, den Iran und Nordkorea.



Ob auch die späteren Angriffe auf Kühlanlagen in anderen europäischen Staaten sowie die Attacken auf eine französische Regionalbank und einen Blutspendedienst auf den Iran zurückgehen sollen, ist bislang nicht bekannt.

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