Dänische Forscher planen Impf-Studie mit Babys in Guinea-Bissau – Regierung weigert sich

Ein Baby wird im Beisein seiner Mutter geimpft. Eine geplante Hepatitis-B-Impfstudie mit Neugeborenen in Guinea-Bissau steht wegen ethischer Bedenken in der Kritik.

Guinea-Bissaus Regierung hat Berichten über eine Genehmigung einer umstrittenen Hepatitis-B-Studie mit Neugeborenen widersprochen. Das Gesundheitsministerium habe den Versuch in der öffentlich beschriebenen Form nicht erlaubt, erklärte Minister Quinhin Nantote laut der lokalen Zeitung O Democrata bereits am 13. Oktober. Auch die beteiligten Forscher räumen ein, dass die abschließende staatliche Erlaubnis weiterhin fehlt.



Niemand dürfe sich auf angebliche Regierungsgenehmigungen ohne formellen Nachweis berufen, betonte Nantote. Forschung an Menschen, insbesondere Kindern, müsse nationale Gesetze, internationale ethische Grundsätze und die vorgeschriebenen Prüfverfahren einhalten.

Hälfte der Babys soll zunächst keine Geburtsdosis erhalten

Geplant ist eine Studie mit rund 14.000 Neugeborenen. Eine Hälfte soll unmittelbar nach der Geburt gegen Hepatitis B geimpft werden, die andere zunächst eine Kochsalzlösung erhalten. Beide Gruppen sollen anschließend dem regulären Impfplan folgen, der Hepatitis-B-Impfungen ab der sechsten Lebenswoche vorsieht.



Die Forscher wollen untersuchen, ob die zusätzliche Geburtsdosis neben dem bekannten Schutz vor Hepatitis B weitere Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Im Mittelpunkt stehen Todesfälle und Krankenhausaufnahmen wegen Infektionen während der ersten sechs Lebenswochen.



Die US-Gesundheitsbehörde CDC, die dem von Robert F. Kennedy Jr. geleiteten Gesundheitsministerium untersteht, hat für die Studie 1,6 Millionen Dollar bewilligt. Nach Angaben des Guardian sollen US-Regierung und private Geldgeber die Studie finanzieren. Mindestens vier Mitglieder des zuständigen dänischen Universitätsgremiums seien im Streit über die ethische Prüfung zurückgetreten.

Forscher verweisen auf überarbeitetes Konzept

Das verantwortliche Bandim Health Project erklärt, die nationale Ethikkommission Guinea-Bissaus und das Ethikgremium der Universität Süddänemark hätten einer überarbeiteten Fassung der Studie zugestimmt. Ethische Zustimmung und staatliche Durchführungsgenehmigung seien jedoch getrennte Schritte.



Neu vorgesehen sind Tests der Mütter auf Hepatitis B. Babys positiv getesteter Mütter oder von Frauen mit unklarem Infektionsstatus sollen sofort die Geburtsdosis erhalten und nicht zufällig einer Studiengruppe zugeteilt werden.



Auch der Dekan der medizinischen Fakultät, Jakob Grauslund, bestätigte gegenüber dem Forschungszentrum CIDRAP: Die Studie könne erst beginnen, wenn die erforderliche nationale Genehmigung vorliege.

WHO warnt vor vermeidbaren Schäden

Die Weltgesundheitsorganisation hatte das damals bekannte Konzept im Februar scharf kritisiert. Ressourcenknappheit dürfe nicht rechtfertigen, bewährte Versorgung vorzuenthalten. Sie warnte vor chronischen Infektionen, Leberzirrhose und Leberkrebs. Diese Bewertung bezog sich auf die frühere Studienfassung.

Hepatitis B kann bei der Geburt von der Mutter auf das Kind übertragen werden. Die WHO empfiehlt deshalb die erste Impfung innerhalb von 24 Stunden. Guinea-Bissau plant die landesweite Einführung der Geburtsdosis bis 2028.



Die Forscher argumentieren, kein teilnehmendes Kind erhalte weniger Impfungen als nach dem derzeitigen nationalen Standard. Genau dieser Verweis auf die begrenzte Versorgung in dem westafrikanischen Land ist ein Kernpunkt der ethischen Kritik.

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