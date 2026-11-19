Dänemarks Parlament stimmt einem Sicherheitsabkommen mit den USA zu. Washington darf damit seine Militärpräsenz auf Grönland ausbauen.

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Das dänische Parlament hat das Sicherheitsabkommen mit den USA und Grönland ratifiziert. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, stimmten am Donnerstag alle 109 anwesenden Abgeordneten im Folketing in Kopenhagen dafür. Es gab demnach weder Gegenstimmen noch Enthaltungen.



US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen mit Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen im September unterzeichnet, wie Reuters berichtet.Vorausgegangen waren monatelange Spannungen, nachdem US-Präsident Donald Trump wiederholt gedroht hatte, die Kontrolle über die rohstoffreiche Arktisinsel zu übernehmen.

Was sieht das Abkommen vor?

Die Vereinbarung ermöglicht den USA, zwei weitere Militärstützpunkte auf Grönland zu errichten. Diese sollen in Narsarsuaq im Süden und in Mestersvig im Osten der Insel entstehen. Außerdem dürfen die USA laut AFP den bereits seit 1951 bestehenden Militärstützpunkt Pituffik im Nordwesten Grönlands ausbauen und modernisieren. Dort waren zuletzt rund 200 US-Soldatinnen und Soldaten stationiert.

Zudem erweitert das Abkommen die militärische Rolle der USA auf der Insel. Dazu gehört auch die Möglichkeit, das geplante Raketenabwehrsystem „Golden Dome“ auf Grönland einzurichten. Zugleich bekräftigt die Vereinbarung die dänische Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht der grönländischen Bevölkerung, wie Reuters berichtet.

Trump verwies auf US-Sicherheitsinteressen

Trump hatte seine Ansprüche auf Grönland wiederholt mit den US-Sicherheitsinteressen in der Arktis begründet. Dabei verwies er auch auf den Einfluss Russlands und Chinas in der Region. Die Drohungen des US-Präsidenten hatten Reuters zufolge im Januar eine diplomatische Krise innerhalb der Nato ausgelöst und monatelange Verhandlungen zwischen Washington, Kopenhagen und Nuuk nach sich gezogen.

Das grönländische Parlament hatte das Abkommen bereits Anfang November ratifiziert. In Kraft tritt die Vereinbarung allerdings erst, sobald das dänische Außenministerium den USA per diplomatischer Note den Abschluss der erforderlichen Verfahren mitgeteilt hat. Eine Zustimmung des US-Senats ist dem Bericht zufolge nicht erforderlich. (mit AFP)

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