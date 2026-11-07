Turbulent war es in den letzten Monaten um den Sänger und Rapper Danger Dan (Daniel Pongratz). Im Juli sollte er eigentlich mit dem Pianisten Igor Levit seine Auftaktsingle zum Album „Keine Angst“ in der Satiresendung „Die Anstalt“ erstmals spielen.
HipHop
Danger Dan begeistert in Berlin: Aber womit eigentlich?
Der Sänger Danger Dan startet seine Tour im ausverkauften Tempodrom. Sein musikalisches Handwerk: begrenzt. Die Texte plump. Das Publikum jubelt aber. Warum?
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In roter Bomberjacke am Klavier. Danger Dan bei seinem Konzert im ausverkauften Tempodrom.
© Stephanie Steinkopf/OSTKREUZ