Danger Dan begeistert in Berlin: Aber womit eigentlich?

Der Sänger Danger Dan startet seine Tour im ausverkauften Tempodrom. Sein musikalisches Handwerk: begrenzt. Die Texte plump. Das Publikum jubelt aber. Warum?

Turbulent war es in den letzten Monaten um den Sänger und Rapper Danger Dan (Daniel Pongratz). Im Juli sollte er eigentlich mit dem Pianisten Igor Levit seine Auftaktsingle zum Album „Keine Angst“ in der Satiresendung „Die Anstalt“ erstmals spielen.