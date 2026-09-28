Danger Dans „Keine Angst“ im Album-Check: Politisch, persönlich, manchmal kitschig

Der Danger-Dan-Song „Keine Angst“ sorgte bereits im Juli für Furore. Er hätte ihn gemeinsam mit dem Pianisten Igor Levit in der Kabarett-Sendung „Die Anstalt“ im ZDF aufführen sollen. Dazu kam es allerdings nie, da die ZDF-Intendanz den Auftritt kurz vor der Aufzeichnung absagen ließ.



Am Freitag, dem 2. Oktober, erscheint nun das dazugehörige Album, das wie die Vorab-Single auch schon „Keine Angst“ heißt.

Aufstand um abgesagten ZDF-Auftritt

Der Grund für die Ausladung bei der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ und die Kontroversen um den Song war der Text. Danger Dan (oder besser gesagt: das lyrische Ich) entwirft in dem Lied eine Anleitung, wie sich Antifaschisten gegen Neonazis organisieren könnten. Der Text nennt dabei verschiedene Strategien, um aktiv Widerstand zu leisten.



Auslöser für die Ausladung durch das ZDF waren offenbar vor allem einige wenige Zeilen in der letzten Strophe von „Keine Angst“. Das ZDF warf Danger Dan vor, mit diesen Zeilen zu Gewalt aufzurufen. Das führte zu einer polarisierten Debatte: Rechtfertigt das Lied linksradikale Gewalt im echten Leben? Oder beschneidet das ZDF Danger Dans Kunst- und Meinungsfreiheit?



Die deutschen Medien vertraten sehr unterschiedliche Positionen zur ZDF-Entscheidung. Auch wenn das nicht die Absicht des Senders gewesen sein dürfte: Der Song profitierte stark von der bundesweiten Medienaufmerksamkeit. In seiner Veröffentlichungswoche landete „Keine Angst“ auf Platz sieben der deutschen Single-Charts.

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Piano-Poet mit neuer Platte

Nun folgt also das komplette Album auf die heiß diskutierte Single. Es ist das dritte Soloalbum des Rappers der Antilopen Gang. Thematisch ist das Album hochpolitisch – etwas anderes hätte man von Danger Dan auch nicht erwartet, schon gar nicht nach besagter Vorab-Single.



Allerdings hat das Album noch viel mehr zu bieten. Es geht um große Themen wie Krankheit, Liebe und Freundschaft, manchmal aber auch um Kneipenschlägereien. Vor allem gewährt uns Danger Dan, der bürgerlich Daniel Pongratz heißt, einen Blick hinter die Kulissen: Viele Songs erzählen von sehr persönlichen Erlebnissen.

Textet offen über Emotionen

In „Dass es hier so schön ist“ spricht er offen über seine Augenerkrankung und findet im Song seinen Umgang mit ihr. Zum Hintergrund: Bei Daniel Pongratz wurde eine degenerative Netzhauterkrankung diagnostiziert. Diese greift das Sichtfeld nach und nach an und führt auf Dauer zu einer Erblindung.



Im Song „Warum es nicht geklappt hat“ verarbeitet der 43-Jährige eine vergangene Beziehung zu einem Mann. Danger Dan textet erstaunlich offen und reflektiert über seine Gefühle. Er geht auf starke Homophobie ein, mit der er konfrontiert war. Gerade in der deutschen Rap-Szene, aus der er stammt, herrschte ein homophobes Klima.



„In dem Moment, wo man attackiert wird, finde ich es gut, sich zu zeigen“, antwortete Danger Dan im Interview mit tipBerlin auf die Frage, ob es ihn viel Mut gekostet habe, so offen über seine Sexualität zu schreiben.

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Eintönig, aber eingängig

Musikalisch erwarten die Hörer des Albums keine aufwendigen Arrangements oder ausgefeilte Instrumentation. Die Dramatik kommt auf „Keine Angst“ allein durch das Miteinander von Gesang und Klavier zustande.



Aber gerade die schlichte Komposition verstärkt den dringlichen Duktus der politischen Lieder. Die Texte stehen, wie bei Danger Dan üblich, deutlich im Vordergrund. Somit lastet auf ihnen umso mehr Verantwortung für die Gesamtqualität der Platte.



Danger Dan bringt uns die einzelnen Geschichten und Botschaften ungefiltert und authentisch nahe. In den Songs mit politischen Texten überzeugt er durch eine kluge Erzählweise. In unpolitischen Stücken gibt er sich oft gewitzt.



Im Song „Wenn man Nazis so behandelte wie Frauen“ beleuchtet er durch einen erhellenden Perspektivwechsel die mangelnde Gleichberechtigung – und sexistische Übergriffe gegen Frauen. Anders als im viralen Song „Keine Angst“ vermeidet er dabei die Grauzone der möglichen Gewaltverherrlichung.

Zu viel Kitsch?

In den Songs wird selten mit Kitsch gespart. Aufgrund der hohen Balladendichte wirkt sich das stark auf die Tonalität des Albums aus. Für sich genommen sind die Songs kraftvoller; im Kontext des ganzen Albums gehen die Botschaften im Gefühlschaos als Gesamtgemengelage etwas unter.



Trotz der hochpolitischen Vorab-Single: „Keine Angst“ ist kein Konzeptalbum mit einem eindeutigen Polit-Narrativ. Auf der Platte gesellen sich Hymnen über die Liebe zu manchmal sogar spaßigen Einblicken in ein politisiertes Leben.



Danger Dan: Keine Angst. Ölsardinenindustrie/Warner, 2026

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