Zehn Millionen Anleger waren das Ziel: Warum Dangotes Börsengang die Erwartungen nur zum Teil erfüllt

Aliko Dangote unterzeichnet im September in Lagos die Unterlagen für den Börsengang seiner Raffinerie. Mit dem Erlös will der Konzern einen Teil des geplanten Ausbaus finanzieren.

Der Börsengang der Dangote Petroleum Refinery hat eine Nachfrage von rund 6,4 Billionen Naira ausgelöst. Das entspricht 4,78 Milliarden US-Dollar und fast dem Dreifachen des ursprünglichen Angebots. Das berichtet Reuters unter Berufung auf Personen, die mit der Transaktion vertraut sind. Die Zeichnungen kamen von nigerianischen Privatkunden und institutionellen Anlegern.



Trotz der hohen Nachfrage verfehlte Konzernchef Aliko Dangote sein Ziel, zehn Millionen Privatanleger zu gewinnen. Auf der 25. Jahreskonferenz des Netzwerks Women in Management, Business and Public Service (WIMBIZ) in Lagos nannte er laut BusinessDay zwei Gründe. Die Zeit sei knapp gewesen, und viele Interessenten hätten nicht gewusst, wie sie Aktien zeichnen konnten.

Der Konzern warb mit dem Slogan „The IPO for the People“, dem Börsengang fürs Volk. Das Grundangebot umfasste 4,1 Milliarden neue Stammaktien zu je 525 Naira. Insgesamt entsprach das rund 2,15 Billionen Naira. Die Mindestzeichnung lag bei zehn Aktien für zusammen 5.250 Naira. Damit wollte der Konzern auch Kleinanlegern den Einstieg ermöglichen.



Die neuen Aktien machen nur rund 3,3 Prozent des erhöhten Aktienkapitals aus. An den Kontrollverhältnissen dürfte sich deshalb wenig ändern. Der Konzern wollte vielmehr den Aktionärskreis eines der größten Industrieunternehmen Afrikas deutlich erweitern.



Laut einer Reuters-Quelle zeichneten mehr als zwei Millionen Anleger über digitale Kanäle. Das nigerianische Wirtschaftsmedium Nairametrics meldete am 31. Oktober unter Berufung auf mit dem Börsengang vertraute Personen rund 2,2 Millionen Online-Zeichnungen von etwa 1,55 Millionen verschiedenen Anlegern. Ihr Gesamtwert lag demnach bei mehr als 860 Milliarden Naira. Einschließlich der Anträge außerhalb der Online-Plattformen könnten es insgesamt rund fünf Millionen Privatanleger sein. Diese Schätzung ist vorläufig.



Wie viel Geld tatsächlich eingeht, wie viele Aktien zugeteilt werden und wie viele Aktionäre am Ende hinzukommen, steht noch aus. Das Unternehmen hat die genehmigten Zuteilungsregeln bislang nicht veröffentlicht.

Eine Werbetafel der PremiumTrust Bank wirbt für den Börsengang der Dangote-Raffinerie. Schon ab zehn Aktien zu je 525 Naira konnten sich auch Kleinanleger beteiligen. © Matrix Images/Nic Bothma/imago

Laut Börsenprospekt kann Dangote das Angebot mit Zustimmung der nigerianischen Börsenaufsicht um bis zu 30 Prozent ausweiten. Der Bruttoerlös könnte dadurch auf rund 2,8 Billionen Naira steigen, umgerechnet etwa 2,1 Milliarden US-Dollar. Eine Reuters-Quelle rechnete damit, dass der Konzern diese Möglichkeit nutzt. Das Unternehmen hat dies bislang nicht bestätigt.



Dass Dangote bei Großanlegern Kapital aufnehmen kann, hatte der Konzern bereits im Juli gezeigt. Damals brachte eine Privatplatzierung unter Führung der Africa Finance Corporation 2,5 Milliarden US-Dollar ein. Die Nachfrage internationaler und afrikanischer institutioneller Anleger lag beim 3,7-Fachen des ursprünglichen Angebots. Beim Börsengang ging es um die schwierigere Frage, ob Nigerias Kapitalmarkt auch Millionen Kleinanleger erreichen kann.

Anlageplattformen geraten unter Druck

Kurz nach Beginn der Zeichnungsfrist am 14. September waren mehrere Fintech-Plattformen überlastet. Bei Bamboo stieg der Datenverkehr laut Reuters innerhalb von 30 Minuten auf etwa das Zehnfache des üblichen Niveaus. Die Plattform fiel zeitweise aus. Auch bei Cowrywise und InvestNaija hatten einige Nutzer Probleme, sich einzuloggen oder ihre Zeichnung abzuschließen.

Bamboo-Mitgründerin Yanmo Omorogbe sagte Reuters damals, der Andrang sei ein Belastungstest für die Fintech-Anbieter. Die Dienste liefen später wieder. Der Ausfall zeigte jedoch, welche technischen Anforderungen ein Wertpapierangebot stellt, das Millionen Menschen gleichzeitig online erreichen soll.



Ursprünglich sollte die Zeichnungsfrist Mitte Oktober enden. Das Unternehmen verlängerte sie bis Ende Oktober. So sollten Anleger mehr Zeit haben, ein Konto zu eröffnen, ihre Identität nachzuweisen und weitere regulatorische Anforderungen zu erfüllen.



Gemessen an der bisherigen Anlegerbasis Nigerias war das Ziel ehrgeizig. Temi Popoola, Chef der Nigerian Exchange Group, sagte Reuters während der Zeichnungsfrist, etwa fünf Prozent der Bevölkerung nähmen in irgendeiner Form am Kapitalmarkt teil. Das entspreche rund zwölf Millionen Menschen. Aktiv handelten nur einige Hunderttausend. Durch Dangotes Börsengang könne sich die Zahl der aktiven Anleger verdrei- bis verfünffachen.



Chuka Eseka, Chef des Emissionshauses Vetiva, verwies vor dem Start auf den bisherigen nigerianischen Rekord. Bei einem einzelnen Angebot hätten bislang höchstens 131.000 Privatanleger gezeichnet. Dangote selbst nannte auf der Konferenz in Lagos zwei internationale Beispiele. Beim Börsengang von Saudi Aramco zeichneten rund fünf Millionen Anleger, beim Angebot des kenianischen Telekomkonzerns Safaricom waren es weniger als 900.000.

Um zehn Millionen Aktionäre zu gewinnen, hätte Dangote in kurzer Zeit viele Menschen ohne Erfahrung mit börsennotierten Wertpapieren erreichen müssen. Der Konzern setzte dafür auf Fintech-Apps, Banken, Broker, Mobilfunkanbieter und Messenger-Dienste. Eine niedrige Mindestzeichnung allein reichte dafür nicht aus.

Nationale Regeln erschweren den Zugang

Außerhalb Nigerias war die Teilnahme noch schwieriger. Dangote hatte den Börsengang als Chance für Anleger auf dem ganzen Kontinent beworben. Nach Angaben des Unternehmens kamen Anträge aus 120 Ländern, darunter aus allen 54 afrikanischen Staaten. Das öffentliche Angebot war jedoch in Nigeria registriert. Für Anleger im Ausland galten zusätzlich die Wertpapierregeln ihres jeweiligen Landes.



Kenia genehmigte eine Beteiligung über sogenannte Global Depositary Receipts, kurz GDR. Diese Hinterlegungsscheine verbriefen Rechte an den zugrunde liegenden Aktien. Berechtigte Anleger in Kenia können sich darüber mit bis zu rund 300 Millionen US-Dollar an dem Angebot beteiligen. Die Papiere können erst ausgegeben und an der Börse in Nairobi gehandelt werden, wenn Nigeria die Zuteilung genehmigt hat und die zugrunde liegenden Aktien zugeteilt sind.



Äthiopien ließ nur qualifizierte Anleger zu. In Uganda durften die Papiere nur vermögenden Privatkunden und professionellen Investoren angeboten werden. Laut Reuters waren für Anleger in anderen afrikanischen Ländern lediglich zwei Broker als Vertriebswege gelistet. In Nigeria standen 53 Kanäle zur Verfügung.

Aliko Dangote (l.) und Chuka Eseka vom Emissionshaus Vetiva unterzeichnen im September in Lagos die Unterlagen für den Börsengang der Dangote-Raffinerie. Mit dem Erlös will der Konzern einen Teil des Ausbaus finanzieren. © Adekunle Ajayi/imago

Dangote bezeichnete die unterschiedlichen Wertpapierregeln gegenüber Reuters als Anlaufschwierigkeit. Auch Edoh Kossi Amenounve, Chef der Regionalbörse Bourse Régionale des Valeurs Mobilières in Abidjan, verwies auf die Schwierigkeiten. Seine Börse hatte seit April mit Dangote über den grenzüberschreitenden Zugang verhandelt. Es sei schwer gewesen, sich darauf zu einigen, wie der Börsengang in den verschiedenen Märkten durchgeführt werden könne. Amenounve plädiert für einheitlichere Regeln und mehr gegenseitige Anerkennung zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden.



Digitale Plattformen können die Handelskosten senken und mehr Menschen erreichen. Die Vorschriften zur Kontoeröffnung und Identitätsprüfung gelten jedoch weiter. Auch die Abwicklung von Wertpapiergeschäften unterscheidet sich von Land zu Land. Ein Angebot für Privatanleger auf dem ganzen Kontinent muss deshalb weiterhin die Anforderungen vieler einzelner Märkte erfüllen.



Für Dangote geht es dabei um mehr als den Erlös dieses Börsengangs. Wenn der Konzern künftig mehr Kapital bei heimischen Sparern einsammeln kann, sinkt seine Abhängigkeit von Banken, ausländischen Institutionen und Entwicklungsfinanzierern. Ein größerer Aktionärskreis könnte auch den Handel nach dem Börsenstart beleben. Angesichts des geringen Streubesitzes bleibt offen, wie rege der Handel tatsächlich sein wird.

Die Bewertung liegt über der vom Juli

Beim Ausgabepreis von 525 Naira je Aktie ergibt sich nach der Kapitalerhöhung ein rechnerischer Wert des gesamten Eigenkapitals von rund 65,2 Billionen Naira. Frühere Berechnungen kamen je nach Wechselkurs auf 48 bis 49 Milliarden US-Dollar.

Das liegt deutlich über der Bewertung, die sich aus der Privatplatzierung im Juli ableiten lässt. Damals nahm der Konzern laut Reuters für einen Anteil von rund sechs Prozent 2,5 Milliarden US-Dollar ein. Das entsprach einer Bewertung von rund 40 Milliarden US-Dollar. Dangote selbst veröffentlichte dazu keine Bewertung. Beim Börsengang mussten Anleger also entscheiden, ob sie einen deutlich höheren Preis für das Unternehmen mittragen.



Analysten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. GTI Research hält 493 Naira je Aktie für angemessen und liegt damit unter dem Ausgabepreis. Renaissance Capital Africa hob seine Bewertung im Oktober dagegen auf 700,41 Naira je Aktie an. Das sind 33,4 Prozent mehr als der Ausgabepreis. Renaissance wirkt allerdings auch an der Organisation des Angebots in Kenia mit. Diese Rolle ist bei der Einordnung seiner Bewertung relevant.



Da das Grundangebot nur rund 3,3 Prozent des erhöhten Aktienkapitals ausmacht, behalten Dangote-nahe Aktionäre und andere bisherige Anteilseigner die Kontrolle. Laut Prospekt würde Aliko Dangotes wirtschaftlicher Anteil bei vollständiger Zeichnung des Grundangebots von 87,3 auf rund 84,4 Prozent sinken.



Die auf Mauritius registrierte Beteiligungsgesellschaft Pan-African Refinery Investment SPV hat zugesagt, Aktien im Gegenwert von bis zu 400 Millionen US-Dollar zu zeichnen. Das entspricht rund 1,04 Milliarden Aktien und damit etwa einem Viertel des Grundangebots. Die tatsächliche Beteiligung hängt von der Zuteilung ab. Wenn die Gesellschaft so viele Aktien erhält, wie sie zu zeichnen zugesagt hat, bleiben für andere Zeichner Aktien im Umfang von rund 2,5 Prozent des erhöhten Kapitals.

Ein geringer Streubesitz kann den Kurs stützen, wenn mehr Anleger kaufen als verkaufen wollen. Zugleich kann er das Handelsvolumen begrenzen. Wie der Markt die Raffinerie bewertet, zeigt sich deutlicher, sobald die zugeteilten Aktien an der Börse gehandelt werden.

Hohe Gewinne erklären die Nachfrage

Die jüngsten Geschäftszahlen erklären, warum die Nachfrage so groß war. Nach ungeprüften Zahlen vom Oktober erzielte die Raffinerie in den ersten neun Monaten 2026 einen Nettogewinn von 4,73 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte sie noch 117,2 Millionen US-Dollar Verlust gemacht. Der Umsatz stieg auf mehr als das Doppelte und erreichte 22,48 Milliarden US-Dollar. Der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft lag bei 3,68 Milliarden US-Dollar.



Ende September verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 6,69 Milliarden US-Dollar. Nach eigenen Angaben hatte es damit einen Nettobarmittelbestand von 650,8 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor hatte die Nettoverschuldung noch bei 1,73 Milliarden US-Dollar gelegen.



Die Zahlen sprechen dafür, dass die Raffinerie künftig einen größeren Teil ihrer Investitionen aus eigener Kraft finanzieren kann. Sie stammen allerdings aus einer Phase, in der das Raffineriegeschäft besonders profitabel war. Für die Bewertung ist entscheidend, wie viel Gewinn bei wieder üblichen Margen übrig bleibt.



Das spielt vor allem beim geplanten Ausbau eine Rolle. Der Konzern will 14,3 Milliarden US-Dollar investieren und die Kapazität bis 2029 auf 1,4 Millionen Barrel Rohöl pro Tag erhöhen. Seit einer im Februar abgeschlossenen Erweiterung liegt sie bei rund 700.000 Barrel pro Tag. Ursprünglich war die Anlage auf 650.000 Barrel ausgelegt.



Der geschätzte Nettoerlös aus dem Grundangebot liegt bei rund 2,11 Billionen Naira. Das deckt nur etwa elf Prozent der geplanten Ausbaukosten. Laut Prospekt soll das Geld unter anderem in Raffinerieausrüstung, Versorgungsanlagen, Infrastruktur sowie Bau und Montage fließen. Den Rest muss das Unternehmen aus dem laufenden Geschäft und über weitere Finanzierungsquellen decken.

Gemessen am afrikanischen Kapitalmarkt ist der Börsengang groß. Zusätzliche Finanzierung bleibt trotzdem nötig. Das Unternehmen hat bereits Beteiligungskapital, Konsortialkredite und Mittel institutioneller Anleger aufgenommen. Die höheren Mittelzuflüsse aus dem laufenden Geschäft geben ihm mehr Spielraum, selbst zu investieren.

Der Ausbau hängt von der Rohölversorgung ab

Eine doppelt so große Raffinerie braucht erheblich mehr Rohöl. Das Analysehaus Oxford Economics sieht die Versorgung deshalb als eines der größten Risiken des Ausbaus.



Bei 85 Prozent Auslastung würde eine Anlage mit einer Kapazität von 1,4 Millionen Barrel täglich rund 1,19 Millionen Barrel verarbeiten. Das entspräche nach Schätzung von Oxford Economics etwa zwei Dritteln der für 2030 erwarteten nigerianischen Ölförderung von 1,8 Millionen Barrel pro Tag.



Die Raffinerie hat bereits Rohöl aus verschiedenen Förderregionen verarbeitet und kann weiter importieren. Das bringt allerdings zusätzliche Fracht-, Finanzierungs- und Logistikkosten mit sich. Bezieht sie mehr Öl aus Nigeria, hängt sie stärker von der heimischen Förderung, den Liefervereinbarungen und der Preisgestaltung im Land ab.



Im Oktober erreichten die Rohöllieferungen mit 735.000 Barrel pro Tag einen Rekord. Das geht aus Schiffsbewegungsdaten von Argus hervor, die BusinessDay zitiert. Ein Teil der Lieferungen kann ins Lager gehen. Die Zahl gibt deshalb keinen Aufschluss darüber, wie viel Rohöl die Raffinerie tatsächlich verarbeitet hat. Rund 80 Prozent der Lieferungen bestanden aus nigerianischen Ölsorten, nach 87 Prozent im September. Fast der gesamte Rest entfiel auf die US-Sorte West Texas Intermediate. Nigerias Finanzminister Taiwo Oyedele sagte am 9. Oktober, das Land habe keine 700.000 Barrel Rohöl pro Tag zur Verfügung, die nicht bereits anderweitig gebunden seien.

Bohranlagen im texanischen Odessa. Im Oktober stammten rund 80 Prozent der Rohöllieferungen an die Dangote-Raffinerie aus Nigeria. Fast der gesamte Rest entfiel auf die US-Sorte West Texas Intermediate. © imago stock&people

Bei einer Anlage mit hohen Fixkosten hängt die Rendite davon ab, dass sie zuverlässig Rohöl erhält und möglichst gut ausgelastet ist. Mit dem Ausbau wird beides schwieriger.



Die Raffinerie hat Nigerias Kraftstoffhandel bereits verändert. Seit der Inbetriebnahme 2024 ist das Land weniger auf importierte Erdölprodukte angewiesen und exportiert deutlich mehr. Nach Daten der US-Energiebehörde EIA, die IntelliNews ausgewertet hat, sanken Nigerias Einfuhren von Erdölprodukten auf dem Seeweg von knapp 400.000 Barrel pro Tag im Jahr 2023 auf weniger als 130.000 im zweiten Quartal 2026. Die Ausfuhren stiegen im selben Zeitraum von rund 46.000 auf etwa 350.000 Barrel pro Tag. Lieferungen gingen unter anderem in andere afrikanische Länder und nach Europa.

Die Anlage ist damit zu einem wichtigen Teil des nigerianischen Erdölhandels geworden. Gelingt der Ausbau, dürfte ihre Bedeutung weiter wachsen. Mit der Größe steigt aber auch das Risiko, das von schwankenden Raffineriemargen, Verzögerungen beim Ausbau und Engpässen bei der Rohölversorgung ausgeht.

Wer die Aktien bekommt, ist noch offen

Als Nächstes steht die Zuteilung an. Laut Dangote Petroleum Refinery werden die Zeichnungsanträge noch geprüft. Auf dem offiziellen Portal zum Börsengang teilte das Unternehmen mit, dass die Emissionshäuser die Zuteilungsregeln der nigerianischen Börsenaufsicht zur Genehmigung vorlegen. Erst danach sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.



Offen sind damit die endgültige Anlegerzahl, die Aufteilung der Aktien zwischen privaten und institutionellen Anlegern, die Rückerstattungen und der Termin für den ersten Handelstag.

Sollten am Ende mehrere Millionen Kleinanleger im Aktionärsregister stehen, wäre das für Nigerias Kapitalmarkt ein großer Schritt, auch wenn Dangote sein Zehn-Millionen-Ziel verfehlt. Geht der Großteil der Aktien an Institutionen und größere Anleger, bleibt der Börsengang ein Finanzierungserfolg. Ob sich damit auch der Zugang zum Aktienmarkt verbreitert hat, wäre weniger klar.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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