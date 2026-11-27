Im Dezember 2023 hatte Aleksandar Vučić für Hungerstreikende nur einen Rat: aufhören. Sein früherer Parteichef habe mit dem Hungern nichts erreicht, außer seine Gesundheit zu gefährden.



Drei Jahre später droht der abgewählte Ex-Präsident Serbiens selbst damit.



„Es ist nur eine Frage der Zeit, wann ich in den Hungerstreik trete. Wenn ich damit anfange, gibt es kein Zurück“, sagte Vučić am Mittwochabend im Sender Informer TV. Den Ärzten werde er schriftlich verbieten, ihm zu helfen.

Vučić: Familie soll sich auf das Schlimmste vorbereiten

Er habe seiner Familie und seinem engsten Umfeld gesagt, sie sollten sich auf das Schlimmste vorbereiten, sagte der 56-Jährige. Festnehmen könne man ihn für nichts.



Laut der Nachrichtenagentur Anadolu warf er der neuen Führung vor, sie wolle ihn töten, verhaften oder per Lustration kaltstellen. Gemeint ist damit der Ausschluss belasteter Funktionäre des alten Systems aus öffentlichen Ämtern.



Wer ihm nach dem Leben trachten soll und woher er das weiß, ließ Vučić offen. Wann er mit dem Hungern beginnen will, ebenso.

Auslöser: Festnahme von Informer-Chef Vučićević

Am Mittwochmorgen war Dragan J. Vučićević festgenommen worden. Er ist Eigentümer und Chefredakteur von Informer, einem Boulevardblatt mit eigenem TV-Sender, das seit Jahren an Vučićs Seite steht.



Nach Angaben der serbischen Agentur Beta wird ihm vorgeworfen, über längere Zeit Panik und Unruhen geschürt und die Justiz behindert zu haben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.



Vučić nannte die Festnahme politische Verfolgung. Bereits wenige Tage zuvor hatte er im Sender Pink gewarnt: Sollte man ihn verhaften, werde er hungern. Und was wolle man dann mit einer Million Menschen auf der Straße machen, fragte er laut dem Portal Hromadske.

Vom Präsidenten zum Oppositionsabgeordneten

Vučić hat Serbien seit 2014 regiert, erst als Ministerpräsident, dann als Präsident. Ende September trat er zurück, um bei der Parlamentswahl als Kandidat für das Amt des Regierungschefs anzutreten.



Die Wahl am 25. Oktober gewann die Studentische Liste mit 53,7 Prozent und 140 von 250 Sitzen. Sie ging aus den Massenprotesten nach dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad hervor, bei dem im November 2024 16 Menschen starben.



Seit dem 17. November sitzt Vučić als Fraktionschef der Opposition im Parlament. Bis zum 15. Februar 2027 muss die neue Mehrheit eine Regierung bilden.

Diese Fälle könnten für Vučić gefährlich werden

Angeklagt ist Vučić nicht. Die Deutsche Welle hat aber Fälle zusammengetragen, die die Frage nach seiner Verantwortung aufwerfen könnten.

Mögliche Verfahren gegen Vučić laut Deutscher Welle Schallkanone: Bei einem Protest in Belgrad im März 2025 soll eine Schallwaffe eingesetzt worden sein. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte will bis Mitte Januar eine Stellungnahme der Regierung. Vučić bestreitet den Einsatz.

Generalstab: Im Streit um den Denkmalschutz des Belgrader Generalstabsgebäudes ist Ex-Kulturminister Nikola Selaković angeklagt. Laut „Guardian“ soll Vučić an einer entscheidenden Sitzung teilgenommen haben.

Vordach in Novi Sad: Eine Untersuchungskommission bringt auch Vučić mit dem Unglück in Verbindung. Gerichtlich geprüft ist das nicht.

Begnadigungen: Juristen wollen prüfen lassen, ob die Begnadigung von 49 Menschen rechtmäßig war.

Vučić und Hungerstreiks: Anderen riet er stets ab

Als im Dezember 2023 die Oppositionspolitikerin Marinika Tepić und weitere Abgeordnete aus Protest gegen das Wahlergebnis hungerten, forderte Präsident Vučić sie zum Aufhören auf. Proteste könnten sie jeden Tag organisieren, sagte er laut AFP.



Dabei verwies er auf Tomislav Nikolić, der 2011 für Neuwahlen gehungert hatte. Vučić war damals dessen Stellvertreter an der Parteispitze.



Im November 2025 hungerte Dijana Hrka vor dem Parlament, deren Sohn beim Vordach-Einsturz gestorben war. Vučić rief sie an, bat sie aufzuhören und lud sie ins Präsidialamt ein. Sie lehnte ab, berichtete die Agentur BTA.

Was die Drohung für Serbiens neue Regierung bedeutet

Für die neue Mehrheit ist die Lage heikel. Ermittelt die Justiz gegen Vučić, kann er sich als Opfer inszenieren. Hält sie still, wirft die eigene Basis ihr vor, den alten Machthaber zu schonen.



Den Maßstab für seine Drohung hat Vučić übrigens selbst geliefert. Einen Hungerstreik nannte er 2023 nicht politischen Druck, sondern eine Gefahr für die Gesundheit.