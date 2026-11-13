Darth Vaders Lichtschwert für 4,875 Millionen Dollar versteigert

Das Lichtschwert aus der „Ich bin dein Vater“-Szene ist die teuerste Star-Wars-Requisite aller Zeiten, laut Heritage Auctions.

Ein Lichtschwert von Darth Vader aus „Das Imperium schlägt zurück“ ist bei einer Star-Wars-Auktion in den USA für 4,875 Millionen Dollar versteigert worden. Das Auktionshaus Heritage Auctions verkaufte die Requisite am Donnerstag, 12. November 2026. Laut Heritage ist das der höchste Preis, der je für eine in einem Film verwendete Star-Wars-Requisite erzielt wurde.

Vaders Lichtschwert aus „Das Imperium schlägt zurück“

Die Requisite stammt aus dem Duell zwischen Luke Skywalker und Darth Vader in der Wolkenstadt auf dem Planeten Bespin („Das Imperium schlägt zurück“, 1980). Luke trifft dort in der Kammer, in der zuvor Han Solo in Karbonit eingefroren wurde, auf Vader.

Der Kampf zieht sich durch die Stadt bis auf einen Steg über einem tiefen Schacht. Dort schlägt Vader Luke die rechte Hand ab und sagt ihm, dass er sein Vater ist. Laut Heritage war das Lichtschwert bei dieser Sequenz am Set.

Zweiter Einsatz in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“

Auch in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) kam das Stück zum Einsatz, im letzten Duell zwischen Luke und Vader im Thronsaal des Imperators auf dem zweiten Todesstern. Dort schlägt Luke Vader die mechanische Hand ab. Heritage ordnet die Requisite anhand von Produktionsfotos den Szenen beider Filme zu. Eines der Fotos zeigt den Moment kurz vor diesem Hieb. Ein Erkennungsmerkmal sei ein markanter D-Ring an der Rückseite der Waffe.

Nach Angaben von Heritage wurde das Lichtschwert von David Prowse geführt, der Vader im Kostüm spielte, und vom Fechter und Stuntman Bob Anderson. Es sei eigens für Kampfszenen gebaut worden.

Der Preis: Fast das Fünffache der Schätzung

Die Auktionatoren hatten mit mehr als einer Million Dollar gerechnet. Das Mindestgebot lag nach Angaben eines Heritage-Sprechers ebenfalls bei einer Million Dollar. Der Endpreis liegt damit fast beim Fünffachen.



Heritage bezeichnet Vaders Lichtschwert als Gegenstück zu Lukes Waffe aus demselben Duell. Diese war im Juli zusammen mit der abgetrennten Hand für 3,75 Millionen Dollar versteigert worden und hielt bis dahin den Rekord für die teuerste Star-Wars-Requisite.



Für Sammler sei das Vader-Lichtschwert so etwas wie der Heilige Gral, sagte Brian Chanes, bei Heritage zuständig für Hollywood und Entertainment. Es stamme aus der berühmtesten Sequenz der gesamten Filmreihe.

Das Lichtschwert war schon einmal versteigert worden. Im September 2025 erzielte es bei Propstore in Los Angeles 3,654 Millionen Dollar und war damit der Rekordhalter unter den Star-Wars-Requisiten. Wer es seither besaß, ist nicht bekannt. Heritage hat nicht erklärt, warum es erneut angeboten wurde. Gegenüber 2025 liegt der Preis nun um etwa ein Drittel höher.

Weitere Star-Wars-Requisiten bei Heritage Auctions

Insgesamt kamen bei Heritage 28 Lichtschwerter unter den Hammer. Dazu zählten laut Guardian Waffen von Obi-Wan (Ewan McGregor) und Anakin Skywalker (Hayden Christensen) aus „Die Rache der Sith“. Außerdem wurden ein Blaster von Boba Fett und die Hand einer Yoda-Puppe aus „Das Imperium schlägt zurück“ versteigert. Der Käufer des Vader-Lichtschwerts ist nicht bekannt.

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