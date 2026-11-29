Seit über 49 Jahren konnte Hertha BSC nicht mehr beim FC Bayern gewinnen. Darum könnte Dienstag ausgerechnet im Pokal-Achtelfinale eine Sensation passieren..

Josip Brekalo jubelt nach seniem Tor zum 4:0 für Hertha BSC den gegen den Karlsruher SC mit Oluwaseun Adewumi.

Hertha BSC steht vor dem Höhepunkt des Jahres. Im Achtelfinale des DFB-Pokals tritt der Spitzenreiter der Zweiten Liga am Dienstagabend um 20.45 Uhr beim FC Bayern München an. Als das Los vor vier Wochen gezogen wurde, schien die Partie kaum mehr als eine Zugabe ohne realistische Aussicht auf die nächste Runde. Inzwischen hat sich das Bild gewandelt: Ein Berliner Pokalwunder ist diesmal tatsächlich möglich.

Hertha BSC gegen FC Bayern: Bilanz und Marktwerte

An der Rollenverteilung ändert das nichts, Hertha geht als klarer Außenseiter in die Partie. Die Statistik ist eindeutig: In 83 Duellen unterlagen die Berliner 50-mal, 20 Begegnungen endeten unentschieden, 13 entschieden sie für sich. Wie weit die beiden Klubs auseinanderliegen, zeigen die Marktwerte. Herthas Kader wird derzeit mit 32 Millionen Euro bewertet, an der Spitze steht Verteidiger Linus Gechter (22) mit 4,5 Millionen Euro. Für die Münchner Mannschaft wird eine Milliarde Euro veranschlagt, Michael Olise (24) allein kommt auf 180 Millionen Euro.

Das sind die Dimensionen. Mittelfeldchef Paul Seguin (31) beschreibt die Aufgabe so: „Wir werden leiden müssen in München. Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften auf der Welt.“ Verteidiger Niklas Kolbe (29) ergänzt nüchtern: „Ich bin Realist und jeder, der bei Bayern spielt, ist eigentlich auf seiner Position einer der Besten der Welt.“

Auch Trainer Stefan Leitl (49) tritt allzu großen Erwartungen entgegen: „Für uns ist es eine Riesenmöglichkeit, uns zu präsentieren auf allerhöchstem Niveau. Über Chancen will ich gar nicht sprechen, egal in welcher Konstellation der FC Bayern gerade unterwegs ist.“

Selbst Hertha-Fans kommen beim Blick auf die Tabelle ins Staunen. Ihr Klub beherrscht die Zweite Liga als Spitzenreiter mit 37 Punkten nach 13 Spielen. © IMAGO/Nordphoto / Engler

Hertha BSC in Topform: 4:0 gegen den Karlsruher SC

Gerade diese Ausgangslage aber bringt viele Fans dazu, an ein Wunder zu glauben. Die Berliner präsentieren sich in bestechender Form und stehen mit 37 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze der Zweiten Liga. Aus den vergangenen vier Partien stehen zwölf eigene Treffer bei nur einem Gegentor zu Buche. Einem 3:0 in Kaiserslautern folgten ein 2:1 gegen Wolfsburg, ein 3:0 in Cottbus und am Sonnabend das 4:0 gegen den Karlsruher SC.

Vor 55.369 Zuschauern im Olympiastadion trugen sich Kapitän Josip Brekalo (28) und Sebastian Grönning (29) jeweils zweimal in die Torschützenliste ein. Brekalo sorgte kurz vor der Pause für die Führung (41.), nach dem Seitenwechsel bauten Grönning (50., 57.) und erneut Brekalo (64.) den Vorsprung aus. Mit dem zwölften Sieg im 13. Saisonspiel ist bereits sicher, dass Hertha die Weihnachtspause als Tabellenführer verbringt. „Tolle Leistung, toller Sieg für uns“, bilanzierte Leitl. Die Formkurve der Mannschaft hat in den vergangenen Wochen noch einmal nach oben gezeigt.

Bayern-Krise: Verletzungssorgen und Musiala-Debatte

Beim Rekordmeister ist die Lage eine ganz andere. Eine Serie von Verletzungen hat die Münchner in die Krise gestürzt, sieben Spieler fallen aus, unter ihnen Torjäger Harry Kane (33). Seit Sonntag zählt auch Konrad Laimer (29) dazu, er muss sich einer Operation am Knöchel unterziehen. Zusätzliche Unruhe haben die Bayern-Verantwortlichen selbst ausgelöst. Sie stießen eine Debatte über Jamal Musiala (23) und das Gehalt des lange erkrankten Nationalspielers an. Innerhalb der Mannschaft rumort es.

Auch die Ergebnisse zeigen nach unten. Auf das 1:1 gegen Köln folgten ein 1:2 beim OSC Lille und am Sonnabend ein 0:0 beim HSV. Eine günstigere Gelegenheit für eine Berliner Überraschung in München hat es nie gegeben. Ihren letzten Auswärtssieg dort feierte Hertha vor mehr als 49 Jahren.

Ex-Hertha-Stürmer Bernd Gersdorff (l.) traf 1977 erst zum DFB-Pokalsieg gegen den FC Bayern und dann in der Bundesliga beim letzten Auswärtssieg von Hertha BSC in München. © imago sportfotodienst

1977 war Herthas letzter Sieg in München

Am 29. Oktober 1977 setzten sich die Berliner mit 2:0 beim FC Bayern durch. Für die Entscheidung sorgte Bernd Gersdorff (80), der als Einwechselspieler in der 89. Minute traf. Vier Jahre zuvor hatte er selbst noch das Trikot der Bayern getragen.

Acht Monate davor war Gersdorff schon beim bislang einzigen Erfolg im DFB-Pokal gegen den Rekordmeister der Matchwinner gewesen. Am 19. Februar 1977 erzielte er im Berliner Olympiastadion in der Verlängerung den Treffer zum 4:2-Endstand.

Seit 2018 kein Hertha-Sieg gegen den FC Bayern

Einen Sieg gegen die Bayern feierte Hertha zuletzt vor mehr als acht Jahren. Am 28. September 2018 gewannen die Berliner ihr Bundesliga-Heimspiel mit 2:0, Vedad Ibisevic (42) und Ondrej Duda (31) erzielten die Tore. In den zehn Pflichtspielen danach reichte es nur noch zu einem Unentschieden, neunmal ging Hertha als Verlierer vom Platz, zuletzt im April 2023 beim 0:2.

Folgt in dieser Ausnahmesaison nun das Pokalwunder? Leitl setzt dafür auf die Fitness seiner Mannschaft. Unmittelbar nach dem 4:0 gegen den KSC ließ er die Spieler zur aktiven Regeneration aufs Fahrrad steigen. „Wir sind on Point. Regenerieren, gut essen, die Jungs bereiten sich jetzt schon vor. Wir freuen uns auf das Pokalspiel in München. Ich sag's ja immer, wir lassen laufen“, sagt der Trainer.

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