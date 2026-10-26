Das DDR-Kabelwerk in Köpenick ist fast weg, doch die 920 Wohnungen lassen weiter auf sich warten

Abrissarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Kabelwerks Köpenick an der Spree im April 2026: Die historischen Backsteinbauten bleiben erhalten, rundherum plant die BUWOG rund 920 Wohnungen.

Fünfzehn Monate sollte es dauern, den Boden des alten Kabelwerks in Köpenick zu sanieren. Inzwischen sind es zwei Jahre, und die Bagger rollen noch immer.



Wo an der Friedrichshagener Straße jahrzehntelang verfallene Fabrikhallen standen, türmen sich jetzt Erde und Ziegelschutt. Von den 920 Wohnungen, die hier an der Spree entstehen sollen, ist nichts zu sehen.



Das zeigen aktuelle Aufnahmen des Stadtentwicklungsportals Entwicklungsstadt von Ende Oktober.

Kabelwerk Köpenick: Das Gelände ist fast leergeräumt

Das Areal zwischen Friedrichshagener Straße, Salvador-Allende-Brücke und Spree misst rund 66.000 Quadratmeter. Heute ragen dort nur noch wenige Altbauten zwischen den Schutthaufen auf.



Am auffälligsten ist ein Backsteinbau mit leeren Fensterhöhlen und Graffiti bis unters Dach. Er bleibt stehen, denn auf dem Gelände darf nur in Abstimmung mit dem Denkmalschutz abgerissen werden.

Diese DDR-Fabrikbauten bleiben stehen

Erhalten werden sollen laut den Planungsunterlagen zwei fünfgeschossige Etagenfabriken und Teile der angrenzenden Hallen. Auch das frühere Pförtnerhaus und die Umfassungsmauer an der Friedrichshagener Straße stehen auf der Liste, dazu historische Gleise mit Drehscheiben.



In die alten Fabriketagen sollen Büros, Gastronomie und eine Kita einziehen, darüber Wohnlofts. So hatte es die Berliner Zeitung bereits 2024 berichtet.

Vom Telegrafendraht zum DDR-Kombinat

Die Wurzeln des Werks reichen bis 1858 zurück. Damals gründete Julius Vogel in Berlin-Mitte eine Fabrik für Telegrafendraht, ab 1916 entstand der Standort in Köpenick.



Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Sowjetunion die Kontrolle. Ein inzwischen freigegebener CIA-Bericht von 1952 beschreibt das „Kabelwerk Köpenick“ als Teil der sowjetischen Aktiengesellschaft SAG Kabel, bis hin zu einzelnen Abteilungen für Lack- und Feindraht.



In der DDR gehörte das Werk zum Kombinat Kabelwerk Oberspree (KWO). Nach der Schließung Mitte der 1990er-Jahre wurde es zum Lost Place, in dem Bäume durch die Hallendächer wuchsen.

Altlasten: Warum die Sanierung so lange dauert

Hinter dem neuen Quartier mit dem Namen CÖPIUS steht die BUWOG, eine Tochter des Wohnungskonzerns Vonovia. Sie begann im Oktober 2024 mit der Sanierung und bezeichnete das Gelände selbst als stark kontaminiert.



Belasteter Boden muss ausgehoben und als Sondermüll entsorgt werden. Nach dem ursprünglichen Zeitplan wäre das Anfang 2026 erledigt gewesen.



Ende Oktober 2026 wird weiter geräumt. Einen Termin für den Beginn des Wohnungsbaus nennt die BUWOG derzeit nicht, ebenso wenig für die Fertigstellung.

Bebauungsplan 9-53: Das Baurecht fehlt noch

Selbst ein sauberer Boden reicht nicht. Für das neue Quartier braucht es den Bebauungsplan 9-53, an dem der Bezirk Treptow-Köpenick seit Jahren arbeitet. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung lief schon Ende 2020.



Einen Abschlusstermin konnte das Bezirksamt bereits 2023 nicht nennen. Das ging aus der Antwort auf eine Anfrage des Linken-Bezirksverordneten Uwe Döring hervor, der Bezirk verwies unter anderem auf ausstehende Gutachten.



Damit ist eine frühere Ansage überholt. Noch vor zwei Jahren galt ein Baustart 2026 als realistisch, auch in unserer eigenen Berichterstattung.

920 Wohnungen und ein Uferweg: Das ist geplant

An den Eckdaten hält die BUWOG fest. Geplant sind rund 920 Miet- und Eigentumswohnungen sowie eine Kita und Flächen für Gewerbe.



Mindestens 30 Prozent der Wohnungen sollen nach den Planungsunterlagen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen gesichert werden. Entlang der Spree ist ein öffentlicher Uferweg mit Grünflächen und Spielplätzen vorgesehen.



Um die alten Hallen herum sollen vier- bis sechsgeschossige Neubauten entstehen. An der Salvador-Allende-Straße war in früheren Plänen zudem ein neungeschossiger Büroturm vorgesehen.

Tesla gegenüber, Neubauten nebenan

Rund um das Kabelwerk geht es schneller voran. Auf der anderen Straßenseite liegt das frühere Draka-Werk, das als Nachfolger des Kabelwerks noch bis 2023 Kabel produzierte.



Dort will Tesla eine rund 20.000 Quadratmeter große Halle zu seinem europäischen Entwicklungszentrum umbauen. Angekündigt hatte der Autobauer 2025 zunächst rund 130 Arbeitsplätze, langfristig bis zu 250.



An der benachbarten früheren Filmfabrik wächst unterdessen das BUWOG-Projekt ARBOR mit 36 Eigentumswohnungen. Fertig sein sollen sie voraussichtlich 2028.

Wann ziehen die ersten Mieter ein?

Ehrlich beantworten kann das derzeit niemand. Ohne beschlossenen Bebauungsplan fehlt die Grundlage für das Quartier, und ohne Baugenehmigung entsteht kein einziges Wohnhaus.



Wer auf eine Wohnung mit Spreeblick am alten Kabelwerk hofft, sollte in Jahren rechnen, nicht in Monaten.

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