„Das denkbar schlechteste Signal“: Neubauer rechnet mit Merz wegen Klimagipfel-Absage ab

Luisa Neubauer attackiert Kanzler Merz für sein Fehlen bei der UN-Weltklimakonferenz in Antalya. Fridays for Future ruft zum bundesweiten Streik am 13. November.

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Luisa Neubauer von Fridays for Future hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für dessen Fernbleiben von der 31. UN-Weltklimakonferenz angegriffen. Der Kanzler lasse die junge Generation im Stich, so die Aktivistin. Sein Verzicht auf die Reise sei „das denkbar schlechteste Signal an die Weltgemeinschaft“.

Merz wird nicht dabei sein, wenn Dutzende Staats- und Regierungschefs ab heute im türkischen Antalya über den globalen Klimaschutz verhandeln.

Warum der Kanzler fehlt

Aus dem Bundeskanzleramt heißt es zur Begründung lediglich, Merz habe „anderweitige Verpflichtungen“.

Bekannt ist aber: Das Spitzentreffen fällt auf den Geburtstag des Kanzlers.

Neubauers Bewegung lässt es nicht bei Worten bewenden. Fridays for Future plant für den 13. November einen landesweiten Klimastreik an 70 Orten. Der Protest fällt mitten in die Konferenztage und soll den Druck auf die Politik erhöhen.

Nach Einschätzung des unabhängigen Expertenrats für Klimafragen wird Deutschland seine Vorgaben verfehlen – die Treibhausgase sollen bis 2030 um 65 Prozent und bis 2040 um 88 Prozent unter das Niveau von 1990 sinken.

Zwei Wochen Verhandlungen in Antalya

Von Montag an treffen sich Zehntausende Delegierte für zwei Wochen im türkischen Antalya. Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen haben rund 200 Staaten das Ziel vereinbart, die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu stoppen.

Die Realität sieht anders aus: Nach der aktuellen Prognose der Vereinten Nationen steuert die Welt mit der bisherigen Politik auf 2,8 Grad bis zum Jahrhundertende zu. Der Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen ist zuletzt sogar weiter gestiegen.

Warnung vor „unbeherrschbarer Zukunft“

Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, warnt, die Welt sei „auf einem Pfad in eine unbeherrschbare Zukunft“. Zugleich sieht er noch ein Fenster, um auf einen halbwegs sicheren Weg zurückzukehren.

Klimaforscher Niklas Höhne vom NewClimate Institute hält eigentlich einen Notfallmodus für geboten. „Wir haben in diesem Jahr noch einmal sehr deutlich gesehen, dass der Klimawandel wirklich existenzbedrohend ist, wenn wir nicht schnell was tun“, sagt er. Doch die Welt sei nicht in der Stimmung für eine solche Reaktion. (mit dpa)

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