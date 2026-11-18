Die Landstraße aus der ruandischen Hauptstadt Kigali an die Küste des Kivu-Sees führt ab Muhanga, das früher Gitarama hieß, über malerische Serpentinen durch die Eukalyptus-Wälder, an einem Wasserfall vorbei durch kleine Dörfer und Siedlungen, immer mit Blick auf das Bett des Kivu-Sees, der sich von hier bis in den Ostkongo erstreckt.

Noch vor wenigen Jahren war die Straße ein Albtraum für Autofahrer. Weil das Wasser, das von der Steilküste in den See floss, immer wieder die Fahrbahn aufsprengte und untergrub, war die Straße von Steinbrocken übersät, zwischen denen man im Schritttempo vorbeimanövrieren musste. Dann blockierten oft alte LKWs, deren Motoren der Steigung nicht standhielten, die Serpentinen und bliesen gigantische Abgaswolken hinter sich her. Am See, in der Kreisstadt Karongi (früher Kibuye), herrscht dagegen Stille. Einige Hotels und Pensionen warten auf Touristen, Fischer werfen ihre Netze aus, kleine Ausflugsboote bringen Touristen auf eine der kleinen Inseln in der Bucht, auf denen Affen- und Fledermaus-Reservate sind.

Manchmal kann man sehen, wie Hirten ihre Kühe von Insel zu Insel schwimmen lassen. „Irgendwo da hinten im Nebel“, erklärt einer der Bootsfahrer, „liegt Ijwi.“ Die größte Insel im Kivu kam 1910 aufgrund eines kolonialen Gebietstausches zwischen Großbritannien, Belgien und dem Deutschen Reich zu Belgisch-Kongo und wurde so vom ruandischen Königreich getrennt. Schon damals trieben die Bewohner von Ijwi mit Ruanda Handel.

Es gab viele gemischte Ehen, man war zweisprachig. Das sei bis heute so, sagt der Bootsfahrer, „viele Familien haben zwei Pässe, arbeiten auf der anderen Seite der Grenze, haben dort Verwandte“. Ohne den Nebel könnte man beobachten, wie kleine Boote und Barkassen morgens Menschen von der ruandischen Küste auf eine der Inseln und abends wieder zurückbringen. „Hier wird nicht kontrolliert“, sagt der Mann und grinst dann. „Außerdem wird Ijwi eh von unseren Leuten kontrolliert.“ Soll heißen: Dort haben inzwischen die von Ruanda unterstützte Rebellenbewegung M23 und die mit der M23 verbündete ostkongolesische Opposition gegen die Zentralregierung in Kinshasa, die „Alliance Fleuve Congo“ (AFC), das Sagen. Ich weiß schon nicht mehr, wie oft ich in den letzten Jahren das Angebot meiner Freunde in Ruanda ausgeschlagen habe, mich mal kurz „rüber in den Kongo“ zu bringen, entweder über einen von M23 gehaltenen Grenzübergang oder über die grüne Grenze, die hier im Kivu eigentlich eine dunkelblaue Grenze ist.

Das alles ist wichtig. Besonders wichtig ist es für Alexander Dobrindt, denn es wird über Erfolg und Misserfolg seines Asyl-Deals mit Ruanda entscheiden. Und damit sind wir vom lauschigen Kivu-See mitten in der politischen Auseinandersetzung um Migration in Europa.

Entwicklungshilfe, die unten ankommt

Dobrindt will bekanntlich mit vier anderen EU-Ländern (Dänemark, Österreich, den Niederlanden und Griechenland) in Ruanda ein Abschiebe-Zentrum einrichten, in das dann abgelehnte Asylbewerber, die von ihren Heimatländern nicht aufgenommen werden, deportiert werden können. Der Hub soll 2027 eröffnet werden und dann eine „niedrige dreistellige Zahl“ von ausreisepflichtigen Migranten aufnehmen. Dafür bekommt Ruanda einen Haufen Geld.

Das ist grundsätzlich eine gute Idee und alle, die gegen den Deal als unmenschlich, illegal, völkerrechtswidrig und unrealistisch auf die Palme gehen, haben Unrecht. Was Dobrindt vorhat, ist Entwicklungshilfe, die auch da ankommt, wo sie hinsoll: nämlich bei den Menschen (wenn auch nicht unbedingt bei den abgelehnten Asylbewerbern, aber bei denen soll sie ja auch nicht ankommen) und nicht bei korrupten Eliten, die sich dafür das nächste Schloss im Loire-Tal, eine Villa an der Côte d'Azur oder in einem Brüsseler Vorort kaufen. Ganz sicher bin ich nicht, ob Dobrindt das vorhat, aber so wirds kommen. Nicht, weil er es will, sondern weil Ruanda das so will. Dafür gibts inzwischen jede Menge Beispiele.

Paradoxerweise ist das gerade deshalb so, weil die fünf EU-Regierungen glauben, sie hätten aus dem Fiasko von Rishi Sunaks Ruanda-Deal etwas gelernt. Der hatte für einen dreistelligen Millionenbetrag am Ende gerade einmal vier Migranten, die über den Kanal gekommen waren, nach Ruanda abgeschoben, wobei man sie dafür auch noch extra bezahlte. Sunaks Problem: Um die Bootsfahrer im English Channel von der Überfahrt abzuschrecken, musste er ihnen einerseits klarmachen, dass sie in Ruanda ein grausames, unausweichliches Schicksal erwartete, während er andererseits vor britischen Richtern nachweisen musste, dass die Abgeschobenen in Ruanda ein genauso objektives und rechtsstaatliches Asylverfahren und eine genauso humane Behandlung wie in Großbritannien erwarteten. Also schraubten die Richter die Bedingungen, zu denen abgeschoben werden konnte, immer höher, die Regierung versuchte solche Bedingungen (oder wenigstens ein Bekenntnis dazu) in Ruanda durchzusetzen. Am Ende hatte Ruanda viel Geld und keine Migranten aus Großbritannien und Sunak hatte deutlich weniger Geld und deutlich mehr Migranten als beabsichtigt.

Dobrindt und seine Verbündeten wollen deshalb nur Menschen nach Ruanda abschieben, deren Schutzanträge in der EU bereits in letzter Instanz abgewiesen wurden und die ohnehin ausreisepflichtig sind. Das ist, gemessen an allen Antragstellern, ohnehin ein winziger Teil, der statistisch bei der Zahl der Abschiebungen gar nicht ins Gewicht fällt. Aber es enthebt die fünf Regierungen vor ihren nationalen Gerichten (und letztendlich auch vor dem Straßburger Menschenrechtsgerichtshof und dem Europäischen Gerichtshof) der Notwendigkeit, nachzuweisen, dass die Betroffenen in Ruanda ein faires Asylverfahren bekommen. Sie hatten es ja schon in Europa, bevor sie abgeschoben wurden. Das bedeutet auch: Sie haben jede Menge Zeit und Gelegenheit, während der Zeit ihrer Verfahren in Europa sogenannte nachträgliche Gründe zu schaffen, die ihre Abschiebung unmöglich machen: Sie gründen Familien, integrieren sich, werden krank. Dobrindt & Co. müssen, wenn es so weit kommt, vor Gericht also nur nachweisen, dass den Betroffenen in Ruanda keine Abschiebung in ein Land droht, in dem ihre Menschenrechte verletzt werden, und das Leben in Ruanda für sie kein Leben in völliger Armut bedeutet.

Wie human ist Ruanda?

Gegner von Dobrindts Deal behaupten nun, Ruanda sei eine Militärdiktatur, die selbst mit Hilfe der ostkongolesischen Miliz M23 einen blutigen Krieg in seinem Nachbarland Kongo führe, noch dazu ständig die Menschenrechte verletze. Die Meinungsfreiheit werde durch restriktive Medien- und Strafgesetze eingeschränkt, immer wieder verschwänden Oppositionelle und kritische Journalisten spurlos oder würden „von Unbekannten“ im Ausland ermordet, es gebe Zensur und einen Polizeistaat.

Zum Teil ist das richtig, zum Teil ist es aber auch das Ergebnis sehr strikter sozialer Normen. So gibt es in Ruanda (wie man hierzulande sagen würde) einen sehr engen Meinungskorridor bei Äußerungen über die jüngste Vergangenheit und ethnische Fragen, der einerseits dazu dient, die Macht der regierenden „Ruandischen Patriotischen Front“ zu zementieren, andererseits aber auch hilft, soziale und ethnische Konflikte zu verhindern. Man spricht nicht darüber, wer Hutu und wer Tutsi ist, man redet über den Völkermord, als wäre er eine Naturkatastrophe gewesen, an der nur Menschen schuld sind, die nicht mehr am Leben oder außerhalb des Landes sind, und im Familien- und Freundeskreis klagt man niemanden wegen dessen Rolle beim Völkermord an. Was Ruanda an kriegerischen Taten im Ausland anstellt, erwähnt man nur beiläufig und lakonisch, etwa so wie der Bootsfahrer im Kivu von „unseren Leuten“ auf Ijwi sprach.

Niemand würde behaupten, dass die hiesige Erinnerungskultur mit ihrem ebenfalls recht engen Meinungskorridor mit seinen starren Jahrestags-Ritualen, bei dessen Verlassen man sofort als Antisemit, Neonazi beschimpft werden kann, die Bundesrepublik zu einem Zensur-Land macht. Inzwischen muss, wer Asyl, Schutz oder sogar die Staatsbürgerschaft hier will, sich sogar zum Existenzrecht Israels bekennen. Niemand verlangt etwas Vergleichbares von Menschen, die nach Ruanda kommen. Sie machen sich strafbar, wenn sie den Völkermord leugnen, so wie sie sich in der Bundesrepublik (und seit 2008 in der gesamten EU) strafbar machen, wenn sie den Holocaust leugnen. Und Ruandas Einmischung im Kongo ist in Ruanda etwa so tabu wie das deutsche Engagement im Nahen Osten. Nur dass das alles abgelehnte Asylbewerber aus Europa, die nach Ruanda kommen, gar nicht betrifft.

Der Eritreer, der in Ruanda ein Polit-Radio eröffnet

Die Bundesregierung hat bisher noch gar nicht bekannt gegeben, welche Nationalitäten von dem geplanten Ruanda-Hub betroffen sein könnten. Man kann sich das selbst recherchieren, indem man aus den Datenbanken des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, des Innenministeriums und der EU-Kommission die Länder mit den niedrigsten Quoten zurückgenommener eigener Staatsbürger herausfischt. Für einige davon gibt es auf EU-Ebene inzwischen ja auch Sanktionen in Gestalt von niedrigen Visa-Kontingenten.

Momentan betrifft das vor allem Somalia, Marokko, Tunesien, Algerien, Eritrea und den Iran, darüber hinaus aber auch den Irak, Bangladesch, die Türkei, Serbien und Russland. Nach Syrien und Afghanistan wird zwar inzwischen wieder abgeschoben, aber im Verhältnis zur Zahl der Ausreisepflichtigen sind das nur wenige Fälle. Wenn nun unsere Menschenrechtler und unsere Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan behaupten, man dürfe nicht nach Ruanda abschieben, weil „wir die Entwicklungszusammenarbeit in Teilen eingefroren haben, weil Ruanda Milizen im Kongo unterstützt“ (so Radovan), dann stellt sich natürlich die Frage, inwieweit der Krieg im Kongo mögliche abgeschobene Migranten aus Deutschland negativ betreffen kann.

Ruanda hat bisher keine Drittstaatsangehörigen als Söldner für die M23 oder die eigenen Streitkräfte rekrutiert. Im Ostkongo kämpfen ruandische Freiwillige, kongolesische Freiwillige, kongolesische Kindersoldaten und zwangsrekrutierte Kongolesen und nach UN-Angaben auch Offiziere der ruandischen Armee – aber keine Söldner. Beide Länder, die Demokratische Republik Kongo und Ruanda, haben die Anti-Söldner-Konvention der Afrikanischen Union ratifiziert. Mit ruandischen Staatsorganen kämen also aus der EU abgeschobene Asylbewerber nur in Konflikt, wenn sie anfangen sollten, Flugblätter zum Sturz von Präsident Paul Kagame zu verteilen, Radioprogramme zu senden, in denen der Völkermord von 1994 geleugnet oder gegen Hutu, Tutsi oder eine andere Volksgruppe gehetzt wird.

Sollten sie das tun, könnte es ihnen in der Tat passieren, dass sie auf der Straße von Unbekannten zusammengeschlagen oder entführt werden oder dass eines Tages ihre Leiche entdeckt wird. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass sie wegen des Straftatbestands der Volksverhetzung hinter Gitter landen. Aber warum sollten das Somalier, Marokkaner, Eritreer, Iraner oder Gambier tun, die es während ihres Asylverfahrens in der EU auch nicht getan haben und die noch dazu keine Ahnung von ruandischer Innenpolitik haben?

Davon abgesehen ist Ruanda ein sehr friedliches Land mit niedriger Kriminalitätsrate und großer Erfahrung bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Es hat sich bereit erklärt, eine fünfstellige Zahl von in Libyen gestrandeten afrikanischen Migranten aufzunehmen, die dort von libyschen Milizen in Arbeitslagern gefangen gehalten wurden und die ihre Heimatländer nicht aufnehmen wollten. Das hat bisher in Ruanda weder zu mehr Fremdenfeindlichkeit noch zu mehr Kriminalität geführt. Vielleicht wären die von Dobrindt Abgeschobenen in Ruanda am Ende sogar besser aufgehoben als in Deutschland? Das ist die gute Nachricht für Dobrindt: Menschen, die in der EU keinen Schutzstatus haben, nach Ruanda abzuschieben ist human, legal und unproblematisch. Die schlechte Nachricht: Es wird nicht funktionieren.

Ruanda ist nicht Tunesien

Der Grundwiderspruch solcher Deals lässt sich nämlich nicht aufheben. Dobrindt muss nach außen hin die Bedingungen in Ruanda möglichst schwarzmalen, um Menschen aus Somalia, Nordafrika, Eritrea, dem Iran davon abzuhalten, in die EU und letztendlich nach Deutschland zu kommen. Damit wird er erst einmal in Ruanda anecken, denn dort gelten solche Deals als eine Art Menschenrechts-Persilschein, weshalb die ruandische Exil-Opposition auch meist dagegen Sturm läuft. Anschließend muss Dobrindt dann Menschenrechtler und Gerichte hierzulande überzeugen, dass Ruanda ein tolles Land ist, in dem es den Abgeschobenen hervorragend geht und ihnen nichts droht. Das ist der Teil, der dem ruandischen Botschafter in Berlin gefallen wird, der aber auf manche Somalier, Nordafrikaner, Eritreer, Iraner und Gambier eher wie ein Pull-Faktor wirken wird.

Die Gerichte (und der öffentliche Druck) werden Dobrindt zwingen, bei der ruandischen Regierung bestimmte Maßnahmen durchzusetzen, die das Los der Abgeschobenen verbessern. Das wird der Teil sein, den die ruandische Regierung vermutlich weniger mag. An Dobrindts Stelle würde ich mich nicht darauf verlassen, dass sich Ruanda so einfach nach jedem deutschen Gerichtsurteil auf Nachverhandlungen einlässt. Das geht nur mit Zugeständnissen, das heißt, der Deal wird teurer. Nicht unerheblich dabei ist, dass Ruanda sich in einem unerklärten Krieg gegen den Kongo befindet, wobei die USA, die formal vermitteln, sich inzwischen auf die Seite Kongos (und dessen Rohstoffvorkommen) geschlagen haben. Sie sanktionieren Kigali und hofieren Kinshasa. Die EU landet damit automatisch auf der anderen Seite der Barrikade. Das ist gut, denn so bekommt die EU den Teil der kongolesischen Rohstoffe, der durch die M23 und die AFC dem Zugriff der USA entzogen ist und bisher vor allem über Ruanda nach China und in die Vereinigten Arabischen Emirate fließt. Dobrindts Deal ist also ein Beispiel dafür, wie Entwicklungshilfe dem Empfänger und dem Sender nutzen kann. Bravo! Da könnte sich Frau Radovan mal eine Scheibe abschneiden, statt nur zu meckern.

Wie Abschiebe-Deals afrikanische Machthaber destabilisieren

Eines der größten Probleme bei solchen Deals und bei Rücknahme-Abkommen mit Herkunftsländern von Asylbewerbern liegt darin begründet, dass die Gesellschaft dieser Herkunftsländer meist wenig davon hat. Nehmen wir Tunesien: Das Land kriegt EU-Geld dafür, dass es seine Grenzen für durchreisende Migranten aus dem Sahel und aus Libyen dichtmacht und seine Bürger bekommen Visaerleichterungen in der EU, wenn die Regierung abgeschobene Tunesier aufnimmt.

Visaerleichterungen gibt es vor allem für Leute, die in der EU gebraucht werden, weil sie gut ausgebildet sind – also Leute, die in Tunesien noch mehr gebraucht werden: Ärzte, Krankenschwestern, Kindergärtner, Pflegekräfte, Fachkräfte aller Art. Die fliegen mit ihren Visa nach Paris und Brüssel, während Leute, die Tunesien verlassen haben, weil sie dort keine Arbeit fanden, in die umgekehrte Richtung geflogen werden. 2011 waren es solche Leute, die auf die Straße gingen und den damaligen Diktator Ben Ali von der Macht vertrieben. Irgendwann werden diese wütenden, arbeitslosen Jugendlichen auch Kais Saied, seinen Nachfolger auf dem Posten des Diktators, verjagen. Mit dem Deal mit der EU sägt Kais Saied also an dem Ast, auf dem er sitzt. Er tut das, weil von dem Geld, das aus Brüssel kommt, seine Seilschaften, Schwarzgeldkonten und generell gesagt die Korruption in Tunesien finanziert werden. Deshalb funktionieren solche Deals. Aber Ruanda ist nicht Tunesien.

Kagame bleibt stabil

Ruanda ist eines der am besten regierten und verwalteten Länder Afrikas. Im Governance-Index der Mo-Ibrahim-Stiftung lag es im letzten Jahr auf Platz 14. Ohne Berücksichtigung von Pressefreiheit und Menschenrechtslage wäre es sogar noch deutlich höher. Laut Transparency International ist Ruanda auch eines der am wenigsten korrupten Länder der Welt. Es liegt auf Rang 41, Tunesien dagegen erst auf Rang 91. In Afrika ist Ruanda sogar Dritter und auf dem gleichen Niveau wie Botswana, während Tunesien weit abgeschlagen ist, Tendenz fallend. Dass EU-Gelder für den Abschiebe-Deal mit Tunesien das Leben der Tunesier vor Ort verbessern und sie so davon abhalten, über das Mittelmeer zu paddeln, ist eine mutige, aber wenig realistische Annahme. Man kann aber getrost davon ausgehen, dass Dobrindts Zahlungen an Ruanda da ankommen, wo sie sollen: bei den Ruandern auf den Hügeln und in den Dörfern. Zum Beispiel auf der Kivu-Belt-Road, die inzwischen komplett erneuert und eine der besten Straßen ist, die ich in Afrika kenne.

Die Briten hätte Sunaks Ruanda-Deal 700 Millionen Pfund gekostet, für die am Ende vier Personen in Ruanda landen durften. Geflossen sind nur 290 Millionen Pfund, danach wurde Sunak abgewählt und sein Nachfolger Keir Starmer kassierte den Deal. Zurückgezahlt hat Ruanda das Geld nie, das war offenbar gar nicht vorgesehen. Es war, aus ruandischer Sicht, trotzdem gut angelegt. Im Grunde genommen könnte die ruandische Regierung die Hotels und Bungalows, die sie damals für die Briten gebaut hat, jetzt Dobrindt noch einmal verkaufen, dieses Mal für Euro. Kippt der Deal, entstehen daraus Eigenheime oder Pensionen für Leute wie mich, die gerne mal ein paar Wochen in Ruanda verbringen. Was kann da schiefgehen? Für Ruanda nichts. Zur Beruhigung von Frau Radovan sei gesagt: für die Abgeschobenen auch nicht. Schief geht die Sache nur für den, der alles angefangen hat, für Alexander Dobrindt und seine Mitstreiter, die hoffen, damit lästige Menschen, die man sonst nicht abschieben kann, loszuwerden. Das wird nicht funktionieren, erstens wegen der spezifischen Lage dieser Leute, zweitens, weil Ruanda ein für Afrika so untypisches Land ist.

Ein guter Deal, der nicht funktioniert

Versetzen wir uns einen Moment in die Haut eines der Migranten, die Dobrindt und seine Bundesgenossen in der EU nach Ruanda deportieren wollen. In sein Heimatland kann und will er nicht zurück, sonst hätte er nicht so viele Anstrengungen unternommen, um nach Deutschland zu kommen. Mit Ruanda kann er nichts anfangen, da war er vermutlich nie und er weiß nichts über das Land. Er hat sich in Deutschland kaum integriert, wird er sich da in Ruanda integrieren? In der Bundesrepublik kommt man eventuell noch mit Englisch durch den Alltag, in Ruanda auch, aber nur wenn man in den besser bezahlten Sektoren der Wirtschaft arbeitet, wo man eine gute Ausbildung braucht. Die hat er nicht und in Ruanda bekommt er sie nur, wenn er Geld hat und die Landessprache, Kinyarwanda, spricht.

Unser Auswanderer kommt aber aus Somalia, Nordafrika, Eritrea oder dem Iran, spricht also Arabisch, Somali, eine der neun Sprachen Eritreas oder Farsi, nur wenn er aus Benin oder der Elfenbeinküste kommt, spricht er vielleicht Französisch. In Uganda bekäme er vielleicht ein Stück Land, das er selbst anbauen kann, aber Ruanda ist so dicht besiedelt, dass ruandische Bauern jede Furche und jeden Hang bebauen. Was tut er also? Genau, er wandert aus. Er hat nur keine Papiere, muss also illegal über die grüne Grenze. Da, wo die tatsächlich grün ist, wird aber genau kontrolliert, damit keine feindlichen Milizen aus dem Kongo einsickern und Ausländer keine Ebola ins Land schleppen.

Es bleibt also die blaue Grenze: das Insel-Hüpfen am Kivu-See, wo unser Auswanderer noch am ehesten im Meer der anderen afrikanischen Grenzgänger untergeht. Ist er erst einmal im Kongo, kommt er bis an die Atlantik-Küste, wo er sich dann, wenn er genug Geld hat, Schmugglern anschließen kann, die ihn durch die Sahelzone ans Mittelmeer bringen. Hat er nicht genug Geld, kann er sich einer der kongolesischen Milizen anschließen, die zahlen zwar nur wenig Sold, verheißen aber reiche Beute durch Plünderungen der örtlichen Bevölkerung. Mit anderen Worten: Früher oder später ist unser Auswanderer wieder da, wo er herkommt und wohin er wirklich will, in der Bundesrepublik. Das zu verhindern hat Ruanda überhaupt keinen Grund. 2011 floh eine Anzahl Sudanesen afrikanischer Herkunft vor dem Völkermord in Darfur bis nach Israel. Israel erklärte sie zu „Infiltratoren“ und steckte sie in Lager. Manche wurden nach Ägypten abgeschoben, andere erhielten ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten: Lager oder Abschiebung nach Ruanda.

Der Deal blieb geheim bis 2018, dann recherchierte die BBC, was aus den Abgeschobenen geworden war. Einige davon fand sie in der Schweiz wieder. Und so finanzieren Alexander Dobrindt und seine Mitstreiter in der EU eines der teuersten Reise-Karussells, das man sich vorstellen kann. Jeder kriegt dabei, was er will: Die Migranten lernen die Welt kennen und kommen zurück nach Deutschland, Ruanda möbelt seine Reputation auf und bekommt eine Menge Geld, das die Regierung in die Entwicklung des Landes stecken kann, die Ruander selbst bekommen noch mehr gute Straßen, Hotels und mehr Tourismus, Alexander Dobrindt bekommt die etwas überteuerte Illusion, im Kampf gegen die illegale Migration Erfolg zu haben. Ich verstehe nur eines nicht: warum ausgerechnet Frau Radovan als Entwicklungsministerin dagegen ist. Aber allen kann man es wohl nicht recht machen.

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