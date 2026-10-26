Das Ende der Aufklärung: Eine französische Lektion für Deutschland

Die Gewalt in Frankreich offenbart tiefe gesellschaftliche Brüche. Was bedeutet das für das Versprechen der Aufklärung – und für Deutschland? Ein Kommentar.

Ein Polizist setzt bei Protesten in Lyon Tränengas ein. Die Ausschreitungen in Frankreich werfen Fragen zu sozialer Ausgrenzung und den Grenzen staatlicher Autorität auf.

Was in Paris und Limoges, Nizza und Lyon zu beobachten war, kommt einer Bankrotterklärung des multikulturellen Gesellschaftsmodells gleich. Ein Staat, der nicht den permanenten Bürgerkrieg zu seiner Existenzgrundlage machen möchte, ist auf die friedliche Koexistenz aller Gesellschaftsgruppen angewiesen. Interessenkonflikte mögen fortbestehen, sie können auch robust ausgetragen werden, allerdings darf niemals das Gewaltmonopol des Staates infrage gestellt werden.

Alles andere führt geradewegs in Terrorismus und Anarchie. In der politischen Theorie seit Platon ist dies alles wohlbekannt, und ebenso die Tatsache, dass die Grundlagen des zivilisierten Miteinanders jederzeit zerstört werden können. Sie müssen einfach nur einseitig aufgekündigt werden.

Ganz offenkundig gibt es innerhalb der französischen Gesellschaft eine auch in absoluten Zahlen bedeutsame soziale Gruppe, die nicht länger gewillt ist, sich an das Grundprinzip der Gewaltfreiheit zu halten. Sie rekrutiert sich (wie man es soziologisch akkurat umschreiben könnte) aus den jungen und männlichen Mitgliedern der muslimischen und migrantischen Milieus der zweiten und dritten Generation. Diese haben keinen Respekt vor dem Staat, dafür aber ein affirmatives Verhältnis zur physischen Gewalt.

Sie verachten die freiheitliche Demokratie, von deren Werten sie zugleich geschützt werden. Sie sympathisieren mit den Palästinensern, würden aber niemals in einem arabischen Land leben wollen, in dem Drogenkonsum und vorehelicher Geschlechtsverkehr hart sanktioniert werden. Sie hassen die französische Gesellschaft, die ihnen seit ihrer Geburt nichts anderes als Ausgrenzung und Demütigungen entgegengebracht hat (letzteres gehört zur Wahrheit dazu).

Frustration und Testosteron

Diese jungen Männer sind im beruflichen und sozialen Alltag chancenlos. Sie leben in den falschen Vierteln, zumeist in den verwahrlosten Vororten, sind auf die falschen Schulen gegangen und haben die falschen Noten bekommen. Mehr als unattraktive und unterbezahlte Jobs hat ihnen der französische Arbeitsmarkt nicht zu bieten. Ihre Einkommen bleiben daher unregelmäßig und prekär. Untätigkeit und Vitalität – oder direkt gesagt: Frustration und Testosteron – bilden zusammen eine höchst explosive sozialpsychologische Mischung, die sich in ihrer selbstreferenziellen Gruppendynamik noch verstärkt.

Soziale Unruhen unterschiedlicher Intensität sind dann unvermeidlich, schließlich können nicht alle MMA-Kämpfer oder Fußballstars werden. Zumal es der französische Staat seit Jahrzehnten verabsäumt, dieser Bevölkerungsgruppe eine andere Perspektive zu bieten als Marginalisierung und Asozialität.

Diese Angry Young Men aus den Vororten (man kennt sie aus den Romanen von Emmanuelle Bayamack-Tam und dem Film „La Haine“ von Mathieu Kassovitz) könnten sich auch linken Protestbewegungen anschließen. Allerdings fehlen ihnen dazu die notwendigen rhetorischen Fähigkeiten. Anders gesagt, der Mob aus den Banlieues ist einfach nicht diskursfähig und kann sich nur in eruptiver Gewalt artikulieren.

Banlieues und Statussymbole

Die glitzernde mediale Gegenwelt hingegen lockt mit einem leichten Leben im ostentativen Überfluss, ausgestattet mit den plakativsten und vulgärsten Attributen materieller Potenz. Kein Wunder also, dass bei den jüngsten Ausschreitungen bevorzugt Luxusboutiquen geplündert wurden. Es ging um die Aneignung von Statussymbolen, noch nicht um den Kampf um Status selbst.

Wohnblocks in den Pariser Vororten. Der französische Staat hat sein Gleichheitsversprechen gegenüber migrantischen Milieus gebrochen. © Vincent Isore/imago

In dieser Logik wäre also das Vandalisieren der Villenvororte die nächste Stufe. In bürgerlichen Kreisen grassiert bereits die Angst ums Eigentum und um die Ungestörtheit des eigenen, höchst angenehmen Lebensstils. Linkssein hat bekanntlich spätestens dann seine Grenzen, wenn es um persönliche Besitzprivilegien geht.

Der französische Staat hat sein Gleichheitsversprechen gegenüber den migrantischen Milieus mehrfach gebrochen. In der Realität ist die französische Gesellschaft (wie jede europäische Gesellschaft) exkludierend, rassistisch und paranoid. Sie beruht auf der bequemen Lebenslüge, dass es möglich sei, ein Bourgeois und zugleich ein guter Mensch zu sein. Die Heuchelei des Bürgertums, tausendfach entlarvt und diskreditiert von Soziologen (Bourdieu), Schriftstellern (Céline und Houllebecq) und Regisseuren (Buñuel und Chabrol), schafft es einfach nicht, sich dem republikanischen Gerechtigkeitsideal anzunähern.

Brüderliche Freiheit? Vergiss es ein für alle Mal! Moralisch geschwächt, ist auch der Widerstand gegen die Angreifer von innen politisch wenig überzeugend. Solange Marine Le Pen nicht Präsidentin Frankreichs wird, ist die Welt der bürgerlichen Linken und Liberalen noch halbwegs in Ordnung. Handlungsdruck besteht lediglich punktuell, nicht prinzipiell. Dass es zur nächsten Ausschreitung kommt, ist daher bloß eine Frage der Zeit.

Das Ende der Aufklärung in Sicht

Jenseits der tagesaktuellen Ereignisse in Frankreich zeichnet sich nunmehr, in erkennbaren Konturen, das Ende der Aufklärung ab. Die Grenzen der Toleranz sind ausgereizt, das Konzept der friedlichen multikulturellen Gesellschaft darf als gescheitert, zumindest jedoch als in höchstem Maße problematisch betrachtet werden.

Weite Teile der indigenen Bevölkerung lehnen es ab, und täglich werden es mehr. Ein Viertel aller Bürger gilt somit als unerwünscht und wird entsprechend auf diese soziale Herabwürdigung reagieren. Es ist das Gegenteil von Integration, nämlich Abspaltung und Segregation. Damit ist auf einem wesentlichen gesellschaftlichen Feld der Konsens dauerhaft aufgekündigt.

Staatsmacht gegen Freiheit?

Zugleich ist die harte Hand des Staates unerlässlich, um die innere Sicherheit zu gewährleisten. Der Staat steht damit vor der unschönen Alternative, anarchische Zustände mit steigendem Gewaltpotenzial periodisch zuzulassen – oder aber deutlich autoritärer, das heißt: weniger freiheitlich, aufzutreten. Irrational sind beide Handlungsalternativen allemal. In beiden Fällen hat Gewalt das letzte Wort.

Bloß: So wie bisher kann es politisch nicht weitergehen. Der marginalisierte maskuline Abschaum der Gesellschaft riecht Morgenluft – applaudiert vom frenetischen Feedback aus den sozialen Medien. Der Rausch der Gewalt ist nur der Vorgeschmack des Rausches der Macht. Insofern passen die laufenden Koalitionsgespräche in Berlin vollkommen ins Bild.

Eine hysterisierte Linke kann es kaum erwarten, an die Tröge der Macht zu gelangen. Ihre bürgerlichen Steigbügelhalter kennen keine Skrupel, ihr dabei behilflich zu sein. Das Ganze ergibt ein trauriges Bild. Das Emanzipationsprojekt der abendländischen Aufklärung wird nicht nur in Paris und Mailand, sondern auch in Berlin zu Grabe getragen. Nur diesmal als politischer Zombie.

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