Die Arbeitswelt in Zeiten von KI: Das Ende der Verwalter

Was bedeutet KI für menschliche Arbeit? Welche Arbeit ist noch sinnvoll, wenn bald alles Wissen für Maschinen codiert und auswertbar ist?

Arbeiten heißt, Energie verausgaben. Das ist nicht automatisch eine gute Idee für ein Lebewesen. Kein Tier verrichtet unnötige Arbeit, außer es spielt. Wir Menschen arbeiten, wo es überlebensnotwendig ist, und freiwillig auch noch mehr – immer dann, wenn wir die Arbeit für sinnvoll erachten.



Was ist eigentlich das Kriterium dafür? Ganz einfach: Arbeit ist sinnvoll, wenn sie Wert stiftet. Immer da, wo für jemanden etwas besser wird, und dieser jemand das auch so beurteilt, haben wir es mit sinnvoller Arbeit zu tun. Für Minderjährige müssen Erwachsene entscheiden, was für sie von Wert ist, aber das Prinzip gilt auch für sie.

Die Arbeit, die wir im Privatleben tun, stiftet dann auch immer irgendeinen Wert für uns selbst oder andere. Mühe ich mich ab, um gute Praktikumsplätze für meine Schulkinder zu finden, kenne ich den „Kunden“ dieser Bemühungen und weiß genau, was für sie besser wird als es ohne meine Arbeit wäre. Kochen wir zu Hause ein gutes Essen, ist das ebenfalls völlig klar.

Im gesellschaftlichen Leben liegen die Dinge anders. Hier ist es möglich, dass Arbeit, die für niemanden wirklich etwas verbessert, lange Zeit ausgeführt und bezahlt wird. Und damit sind wir beim eigentlichen Kern der Debatte um die sogenannte Künstliche Intelligenz (KI): der Frage, welche Art von Arbeit in Gegenwart der aktuellen Technologie noch sinnvoll ist.

Woher wir kommen

Wertschöpfung in einer Industriegesellschaft hat eine materielle und eine geistige Komponente. Wir brauchen dazu physische Dinge wie Grundstoffe, Computer, Maschinen, Straßen und Gebäude, und wir benötigen Information – verstanden als zu einem Zweck qualifizierte Daten.

Und der Einsatz dieser Information wie auch aller materiellen Zutaten der Wertschöpfung hängt seinerseits von einer oft komplexen Informationslogistik ab, welche den Materialfluss sowie die Erzeugung und Nutzung von Information plant, steuert und optimiert.

Die Erschließung fossiler Brennstoffe und die mit der Dampfmaschine gegebene Möglichkeit, diese in Bewegung umzusetzen, haben die Produktion von Waren revolutioniert. Die materielle Seite der Produktion war nun von den Grenzen menschlicher Arbeitskraft entkoppelt, und die Geschichte der Maschinen ist die Geschichte immer größerer mechanischer Kraft in immer präziserer Anwendung. Viel ehemals sinnvolle Arbeit wurde sinnlos, und wir nennen das Fortschritt.

In ähnlicher Weise, wie Naturdinge zu Treibstoffen für mechanische Bewegung wurden, macht die Informationstechnologie Kenntnisse aller Art, die sich die Menschheit erarbeitet hat, zu Rechenmaterial für Maschinen. Das Wissen kann nicht aus den Köpfen der Menschen gefördert werden wie die Kohle aus dem Berg, aber wo es festgehalten wurde, da kann man es codieren.

Das Wissen der Welt wird durch Codierung in Kombinationen der Werte 0 und 1 für Maschinen verarbeitbar gemacht. Das ist mit Gesetzen, Ausführungsbestimmungen, Verordnungen und Regularien aller Art, kurz mit der gesamten textlichen Bedienungsanleitung des modernen Verwaltungsstaats, geschehen. All das ist öffentlich abrufbar.



Auch andere Bereiche wie Musik, Malerei, schöne Literatur, Philosophie

und die Fachdiskussionen jeglicher Wissenschaft sind Teil dieser Entwicklung. Ganze Industriesparten und alle Felder der Dienstleistungswirtschaft sind dabei, manche entschiedener und manche zögerlicher.

Prüfen war gestern

Die Welt ist im Ergebnis eine in natürlicher Sprache abfragbare Datenbank geworden für all jene, die sich dieser Entwicklung öffnen. Alle wiederholbaren Tätigkeiten mit Informationen können enorm beschleunigt oder völlig automatisiert werden, wobei nur noch etwas „Aufsichtspersonal“ nötig bleibt.

Niemand wird in Zukunft mehr auskömmlich dafür bezahlt werden, Prozesse auszuführen, die eine klare Zielsetzung, bekannte Eingabedaten und Verfahrensregeln haben. Anders gesagt: Niemand wird mehr für Verwaltung bezahlt werden. Verwaltung ist gerade die Anwendung von Verfahrensregeln zu vordefinierten Zwecken und mit ebenso vordefinierten Eingaben. Es wird folglich auch kein Broterwerb mehr sein, Fachinformationen herauszusuchen und Fachfragen korrekt zu beantworten, die einzelne Aspekte der Verwaltung betreffen.

Wo Maschinen Prozesse steuern, wird menschliche Zuwendung zum neuen Wertfaktor. © unsplash

Solche Arbeit ist nicht mehr sinnvoll. Wer über die aktuellen technologischen Möglichkeiten informiert ist, wird keinen Menschen dafür in nennenswerter Höhe bezahlen wollen. Selbst wird man solche Arbeit nur aus Vergnügen noch tun, was bei Verwaltungstätigkeiten wohl Masochismus voraussetzt.

Prüfen war gestern: Kein Mensch muss mehr Texte auf Rechtschreibung, Anträge auf korrekte Ausfüllung, Autoplaketten auf Gültigkeit, Bauteile auf gratige Kanten, Tabletten auf die richtige Farbe, Nägel auf Spitzigkeit und Fläschchen auf Sauberkeit prüfen. Wer das noch tut, vermeidet einfach die Nutzung von Software und setzt darauf, dass die Kunden nicht merken werden, dass die eigenen Produkte und Dienstleistungen um exakt die Kosten für diesen Aufwand zu teuer sind.

Der Mensch braucht den Menschen

Wir können uns der Frage nach dem Wert unserer Arbeit für echte Menschen mit konkreten Bedürfnissen nicht mehr verschließen, wenn mit Verwaltungsarbeit kein Wert mehr zu stiften und kein Geld mehr zu verdienen ist. Es gibt eine neue Leitfrage für uns in einer Welt, in der die Frage der Verwaltung – Was müssen wir tun, damit das System läuft? – an menschlichem Gewicht verliert. Sie lautet: Was kann ich für dich tun?

Hoch wertvoll wird damit eine Art von Kompetenz und Arbeit, die bisher oft schlecht bezahlt ist: Zuwendung, das Aufbauen und Pflegen von Beziehungen und von aufgabenbezogenen Partnerschaften. Denn auch ein Mensch, der mit perfekt abfragbaren, vollständig vorhandenen Sachinformationen vor einem Bildschirm sitzt, ist immer noch ein Mensch: Geist, der einen gebrechlichen Körper erfährt, und der Sicherheit, Verbundenheit und Anerkennung braucht.

Der Mensch braucht und genießt die kreatürliche Erfahrung, mit anderen Individuen gemeinsam Sinn herzustellen. Diese Magie geschieht, wenn ein Lektor mit einem Autor kurz den letzten Urlaub bespricht, sie sich gemeinsam erinnern, „wie gut unser letzter Text lief“, bevor sie dann das neue Manuskript „rund machen“; sie geschieht, wenn der Klavierlehrer leicht nach Minzkaugummi riechend neben uns steht und unseren Fortschritt durch ein kleines Nicken anerkennt, das wir im Laufe der Jahre zu lesen gelernt haben.

Neuen Wert stiften

Mit dem Telegrafen, mit Schienen, Straßen und Motorfahrzeugen wurden Pferdekuriere und Brieftauben überflüssig. Verwaltungsangestellte, die Papiere umheften und stempeln, um Anträge auf Leistung X zu bescheiden, sind heute eigentlich Pferdekuriere oder Brieftaubenwarte. Dass solche Tätigkeiten noch bezahlt werden, ist eine geradezu skurrile Verschwendung.

Betriebswirtschaftlich kann diese Verschwendung so lange noch weitergehen, wie der Markt sie toleriert. Volkswirtschaftlich betrachtet vernichten Staaten, die sie weiter unnötigerweise bezahlen, ihren Wohlstand, weil sie Investitionsmöglichkeiten in produktive Arbeit und ihre Infrastrukturen verpassen, um weiter Kuriere reiten und Brieftauben fliegen zu lassen.

Die beste Investition der Gegenwart liegt darin, sich selbst und andere zu fragen, wie wir die neue Technik, die mit uns über alle möglichen Gegenstände reden kann, wertstiftend nutzen können. Und dabei sollte sich jeder Unternehmer fragen: Mit wem kann ich gemeinsam Wert stiften, und wie genau sieht der für uns aus?

Erst wenn wir unseren Kunden kennenlernen und diese Frage mit ihm beantwortet haben, können wir uns gelassen aller neuen Werkzeuge bedienen. Sicherlich werden die meisten von uns dann nicht mehr dieselbe Arbeit unter derselben Bezeichnung verrichten wie früher. Aber wer will schon Post ausreiten und Zettelchen von Taubenfüßen klauben?

Michael Andrick ist Philosoph und Publizist. Sein neues Buch „Die Versprechen toter Dinge“ zu Fragen von Kultur und KI erscheint im März im Westend-Verlag.