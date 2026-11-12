Das erste Foto eines Schwarzen Lochs ist echt: Eine ahnungslose KI hat es bewiesen

Erstes Foto eines Schwarzen Lochs echt: Eine KI ohne Vorwissen findet in EHT-Daten von 2017 bis 2021 den Ring um M87*, zeigt eine Studie in Nature.

Das erste Foto eines Schwarzen Lochs: Im April 2019 zeigte das Event Horizon Telescope den leuchtenden Ring um M87*. Eine neue KI-Analyse bestätigt ihn jetzt.

Sie hatte nie ein Schwarzes Loch gesehen. Keine Simulation, kein Lehrbuchbild, keinen Ring. Trotzdem hat eine künstliche Intelligenz aus rohen Teleskopdaten genau das herausgerechnet, was 2019 als erstes Foto eines Schwarzen Lochs um die Welt ging.



Damit ist ein jahrelanger Streit unter Astronomen weitgehend entschieden. Der leuchtende Ring um das Schwarze Loch M87* ist echt und kein Produkt der Bildbearbeitung. Das zeigt eine Studie australischer Forscher, die jetzt im Fachmagazin Nature erschienen ist.

Schwarzes Loch M87*: 55 Millionen Lichtjahre entfernt

M87* sitzt im Herzen der Riesengalaxie Messier 87, rund 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Ein Schwarzes Loch selbst lässt sich nicht fotografieren, denn seine Schwerkraft verschluckt sogar Licht.



Sichtbar wird nur sein Schatten. Er hebt sich vom extrem heißen Gas ab, das um das Loch kreist und hell strahlt.



Um diesen Schatten einzufangen, schalteten Astronomen Radioteleskope auf mehreren Kontinenten zum Event Horizon Telescope (EHT) zusammen. Gemeinsam arbeiten sie wie eine einzige Antenne von der Größe der Erde.

Warum Forscher am Schwarze-Loch-Foto zweifelten

Die Teleskope stehen allerdings nur an wenigen Orten. Ein Großteil der Bildinformation fehlt, Rechenverfahren müssen die Lücken füllen. Wie sie das tun, kann das Ergebnis spürbar verändern.



Daran entzündete sich die Kritik. Ein japanisches Team um Makoto Miyoshi vom Nationalen Astronomischen Observatorium Japans rechnete 2022 dieselben Daten nach. Statt eines Rings fanden die Forscher einen hellen Kern mit länglichen Lichtflecken.



Ihr Verdacht: Der berühmte Ring könnte entstanden sein, weil die Daten für so winzige Strukturen schlicht nicht ausreichen.

KI fand den Ring ohne Vorwissen

Das Team um Samuel Lai von der australischen Forschungsbehörde CSIRO setzte deshalb auf eine eigene Methode namens GenDIReCT. Sie verrechnet die Signale von jeweils drei Teleskopen miteinander statt wie üblich von zwei.



In diesen Dreiergruppen heben sich Störungen durch Erdatmosphäre und Messtechnik gegenseitig auf. Erhalten bleibt die Form dessen, was tatsächlich strahlt.



Entscheidend war das Training. Die KI lernte an Alltagsfotos und einfachen geometrischen Formen, Bilder von Schwarzen Löchern bekam sie nie. Einen Ring konnte sie also nicht erwarten.



Ihre Feuerprobe bestand die Methode zuvor an künstlichen Testdaten und an anderen Himmelsobjekten wie der Galaxie Centaurus A und dem Quasar 3C 279. Neue Aufnahmen von M87* nutzten die Forscher nicht. Unabhängig ist hier nicht die Messung, sondern die Auswertung.

So groß wie eine Orange auf dem Mond

Das Ergebnis fällt eindeutig aus. In den Beobachtungen aus 2017, 2018 und 2021 taucht jedes Mal derselbe kompakte Ring mit dunkler Mitte auf.



Am Himmel misst er 42,2 Mikrobogensekunden. Von der Erde aus erschiene ein Gegenstand dieser Winkelgröße auf dem Mond knapp acht Zentimeter groß, etwa so groß wie eine Orange.



Ein zweites, rein statistisches Rechenverfahren kam auf 42,3 Mikrobogensekunden. Auch Form und Ausrichtung des Rings stimmen mit dem Bild von 2019 überein.

Aus der Ringgröße errechnen die Forscher eine Masse von rund 6,5 Milliarden Sonnen. Der Wert passt zu den ersten EHT-Ergebnissen und zu älteren Messungen, die auf der Bewegung von Sternen in der Galaxie beruhen.



Lai spricht laut Mitteilung der CSIRO von der ersten wirklich unabhängigen Bestätigung des EHT-Bildes. Entscheidend sei, dass das Modell nicht gewusst habe, wie ein Schwarzes Loch aussieht.



Selbst aus der EHT-Kollaboration kommt Lob. Der Astronom Laurent Loinard sagte, solche Studien stärkten das Vertrauen in das, was man über Schwarze Löcher gelernt habe.

Was am Bild von M87* weiter offen ist

Bestätigt ist allerdings nur das Grundgerüst. Wie breit der Ring ist, welche Stellen heller leuchten und wie dunkel die Mitte tatsächlich ist, hängt weiter vom Rechenweg ab. Wie schnell sich das Schwarze Loch dreht, lässt sich aus den Bildern ebenfalls nicht verlässlich ablesen.



Die Kritiker von 2022 lagen also in einem Punkt richtig: Das Foto ist eine Rekonstruktion, und Details davon bleiben unsicher. Den Ring selbst aber hat jetzt eine Software gefunden, die gar nicht wusste, wonach sie sucht. Ein besseres Argument für das berühmteste Bild der Astronomie gibt es kaum.

Schwarzes Loch M87*: Die wichtigsten Fakten Entfernung: rund 55 Millionen Lichtjahre

rund 55 Millionen Lichtjahre Masse: etwa 6,5 Milliarden Sonnenmassen

etwa 6,5 Milliarden Sonnenmassen Ringdurchmesser am Himmel: 42,2 Mikrobogensekunden

42,2 Mikrobogensekunden Geprüfte Beobachtungsjahre: 2017, 2018 und 2021

2017, 2018 und 2021 Erstes Foto veröffentlicht: April 2019

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