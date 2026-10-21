Das Gespenst von Rot-Grün-Rot: Warum die Union jetzt auch im Bund zittert

Die SPD dümpelt in den Umfragen, ihr Wählerpotenzial aber ist enorm. Mehr als jeder Dritte hält sie für wählbar. Mit Manuela Schwesig hätte die SPD eine Machtoption.

„Nie wieder ist jetzt!“ prangte am Wochenende über der Bühne des Deutschlandtags der Jungen Union in Bonn, daneben ein Wahlplakat der Berliner Linken. Die Botschaft war als Warnung vor einem rot-grün-roten Bündnis gemeint, das sich in der Hauptstadt anbahnt.



Die Delegierten forderten einstimmig die „gesellschaftliche Ächtung“ einer solchen Koalition. Kanzler Friedrich Merz sekundierte, SPD und Grüne dürften „mit solchen Linksradikalen keine Gespräche führen und schon einmal gar nicht in eine Koalition eintreten“, das sei „nicht zulässig zum Schutze unserer Demokratie“.



Die Aufregung gilt längst nicht nur der Hauptstadt. Ein Gespenst geht um in Deutschland, das Gespenst von Rot-Grün-Rot. Und eine eher selten zitierte Umfrage zeigt, dass es mehr sein könnte als ein Hirngespinst.

Aus Einzelfällen wird ein Muster

Genährt wird die Nervosität vor allem aus Berlin. Die Kritik aus dem konservativen Lager an den rot-grün-roten Regierungsplänen reißt nicht ab, und der Berliner Landesverband der Linken liefert ihr genug Stoff.



Gelassener sieht man das in Bremen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), der dort selbst mit Grünen und Linken regiert, forderte die Union im Tagesspiegel auf, „aus ihrem völlig irrationalen und unverantwortlichen Hysteriemodus auszusteigen“. Seine Koalition hat laut Umfragen gute Chancen, auch nach der Bürgerschaftswahl 2027 weiterzuregieren.



In Mecklenburg-Vorpommern stehen die Zeichen ebenfalls auf einem Dreierbündnis der genannten Parteien, auch dort angeführt von der SPD. Aus einzelnen Landesregierungen wird so allmählich ein Muster, und kein Wunder, dass mancher in der CDU bereits rot-grün-rote Gespenster im Bund umgehen sieht.

Was die Sonntagsfrage hergibt

Die aktuellen Umfragen sprechen zunächst gegen diese Befürchtung. In der jüngsten INSA-Erhebung für Bild vom 20. Oktober kommt die AfD auf 30 Prozent, die Union auf 18. SPD und Grüne liegen bei je 14 Prozent, die Linke bei elf.



Rot-Grün-Rot käme damit auf 39 Prozent und rechnerisch auf rund 267 der 630 Sitze im Bundestag, für eine Mehrheit wären 316 nötig. Auffällig ist dennoch, dass die schwarz-rote Regierung mit zusammen 32 Prozent schon heute sieben Punkte hinter dem linken Lager liegt. Wie belastbar die Angst der Union ist, zeigen jedoch eher zwei andere Statistiken.

Pistorius, Schwesig, Özdemir an der Spitze

Die erste ist das INSA-Politikerranking. Dort führt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) seit Monaten, doch Schwesig hat einen rasanten Aufstieg hingelegt und ist inzwischen auf Platz zwei vorgerückt. Dahinter folgt der Grüne Cem Özdemir, Kanzler Merz bleibt Letzter von 20.



Die drei beliebtesten Politiker des Landes stammen damit aus dem rot-grünen Lager. Dass sich persönliche Beliebtheit nicht automatisch in Stimmen übersetzt, zeigt allerdings gerade Pistorius. Seine Partei dümpelt trotz seines Dauerhochs seit Monaten bei 13 bis 14 Prozent.

Das Potenzial der Sozialdemokraten

Aufschlussreicher ist deshalb die zweite Statistik, das Wählerpotenzial. Darauf war der Seeheimer Kreis Anfang Oktober sichtlich stolz. Die SPD habe laut INSA „das größte maximale Wählerpotenzial aller abgefragten Parteien“, verkündeten die Parteirechten auf X. 37,5 Prozent könnten sich grundsätzlich vorstellen, sie zu wählen. „Das macht Mut und zeigt zugleich, wie viel Potenzial noch vor uns liegt“, hieß es weiter. „Kämpfen lohnt sich.“



Lange hielt der Spitzenplatz nicht. In der Analyse vom 13. Oktober hat die AfD mit 37 Prozent die SPD wieder knapp überholt, die nun auf 36,5 Prozent kommt. Dahinter folgen Union (33,5), Grüne (28), Linke (20), FDP (17,5) und BSW (16,5). Seit November 2025 hat die Union sechs Punkte Potenzial eingebüßt, SPD und Linke je 2,5 Punkte, während die AfD vier und die Grünen drei Punkte hinzugewannen.



INSA fragt dafür, welche Parteien sich die Befragten grundsätzlich vorstellen können zu wählen. Da Mehrfachnennungen möglich sind, summieren sich die Werte auf fast 190 Prozent, und die Potenziale der Parteien lassen sich nicht einfach addieren.



Das Potenzial beschreibt also eine Obergrenze, keine Prognose. Interessant wird es im Abgleich mit der Sonntagsfrage. Die AfD schöpft ihr Potenzial bereits zu gut 80 Prozent aus und stößt damit an ihre Decke, Union, Grüne und Linke kommen auf rund die Hälfte. Die SPD erreicht dagegen nur 38 Prozent, weniger als jede andere Bundestagspartei. Mehr als jeder Dritte hält sie für wählbar, aber nur jeder Siebte will sie derzeit wählen.

Eine INSA-Potenzialanalyse zeigt: Die SPD hat derzeit das größte maximale Wahlerpotenzial aller abgefragten Parteien. 37,5 Prozent der Betragten können sich grundsätzlich vorstellen, ihre Stimme der SPD zu geben. Das macht Mut und zeigt zugleich, wie viel Potenzial noch vor uns liegt.Für uns ist klar: Politik aus der Mitte, die zuhört, Probleme löst und konkrete Verbesserungen im Alltag schafft, kann viele Menschen erreichen. Die Zahlen geben Rückenwind. Jetzt kommt es darauf an, dieses Potenzial auch zu nutzen und Vertrauen aufzubauen.Kämpfen lohnt sich. Für eine starke Sozialdemokratie aus der Mitte der Gesellschaft. ❤️#SPD #SeeheimerKreis #Sozialdemokratie #PolitikDerMitte #37Prozent — Seeheimer Kreis (@seeheimer) October 11, 2026

Schwesig als mögliche Kanzlerkandidatin

Wer diese Lücke schließen könnte, darüber wird in der SPD längst spekuliert. Klarheit soll ein Parteitag im Januar bringen, auf dem die Führung neu bestimmt wird. Lars Klingbeil will an der Doppelspitze festhalten, doch bislang drängt sich keine Co-Vorsitzende auf, Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat bereits abgesagt. Als eine der größten Favoritinnen gilt deshalb Manuela Schwesig, die in Schwerin gerade an ihrer rot-rot-grünen Regierungskoalition baut.



Eine Kandidatur für den Parteivorsitz hat sie zwar mehrfach ausgeschlossen. Dennoch wird sie sich neu positionieren müssen, glaubt man Stimmen aus der Bundestagsfraktion. Nach Hintergrundgesprächen der Berliner Zeitung gilt sie zudem als mögliche Kanzlerkandidatin, für 2029 oder früher, falls die Koalition im Bund zerbricht.

Mecklenburg-Vorpommern als Probelauf

Was mit Schwesig möglich ist, hat der Wahlkampf an der Ostsee bereits gezeigt. Unter dem Motto „Die Frau gegen Blau“ wurde sie als soziale Gegenfigur zur AfD inszeniert. Mit Erfolg. Vor einem Jahr lagen die Sozialdemokraten in Umfragen noch bei 19 Prozent, die AfD war mit 38 Prozent doppelt so stark. Nach einer beachtlichen Aufholjagd kam die SPD am 20. September auf 35,5 Prozent und lag damit nur 2,7 Punkte hinter der AfD mit 38,2 Prozent.



Ob daraus ein bundesweites Modell wird, ist offen. Doch zwischen dem Wert der SPD in der Sonntagsfrage und ihrem Potenzial liegen derzeit 22,5 Prozentpunkte. Solange diese Lücke besteht, ist das Gespenst von Rot-Grün-Rot realer, als es der Union lieb sein kann.

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