Das große Machtspiel in Asien: Wie China Indien in Schach halten will

China und Indien gehören zu den größten Volkswirtschaften der Welt. Obwohl beide Länder gleichberechtigte Mitglieder kooperativer Zusammenschlüsse wie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und der Brics-Staaten sind, gibt es in ihren bilateralen Beziehungen zahlreiche Konfliktpunkte. Der größte Streitpunkt ist der Territorialkonflikt entlang ihrer gemeinsamen Grenze. Doch Chinas Bestreben, Indien militärisch unter Druck zu setzen, folgt einer weitaus tiefer gehenden strategischen Logik als bloßer territorialer Empfindlichkeit.