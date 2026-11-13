China und Indien gehören zu den größten Volkswirtschaften der Welt. Obwohl beide Länder gleichberechtigte Mitglieder kooperativer Zusammenschlüsse wie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und der Brics-Staaten sind, gibt es in ihren bilateralen Beziehungen zahlreiche Konfliktpunkte. Der größte Streitpunkt ist der Territorialkonflikt entlang ihrer gemeinsamen Grenze. Doch Chinas Bestreben, Indien militärisch unter Druck zu setzen, folgt einer weitaus tiefer gehenden strategischen Logik als bloßer territorialer Empfindlichkeit.
Weltmacht
Das große Machtspiel in Asien: Wie China Indien in Schach halten will
Im Ringen um Einfluss in Asien gerät Indien zwischen die Fronten. Peking will den Nachbarn bremsen, Washington ihn als Gegengewicht stärken.
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Zwei Riesen: China und Indien trennt nicht nur der Himalaya, sondern auch strategische Gegensätze auf dem Kontinent.
© ANI/imago