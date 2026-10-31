Das große Schweigen in der eigenen Familie überwinden

Der Roman spielt Ende der 80er-Jahre in einem Dresdener Vorort. Dort hat der Held unter einer Brücke sein Geheimversteck.

Warum, verdammt noch mal, sollen wir uns den x-ten Roman über einen 13-Jährigen reinziehen, der in den üblichen pubertären Verstrickungen feststeckt? Etwa, weil auch hier ein einsamer Junge auf der Suche ist nach Freunden für die Ewigkeit oder nach einem Platz in dieser Welt? Allerdings kapiert der Junge nur recht wenig vom Leben der Erwachsenen, weil er noch viel zu sehr Kind ist.

Das Dilemma ist Kern jeder Coming-of-Age-Geschichte. Als Leseanlass käme noch infrage, dass die Story nicht im Vorort einer amerikanischen Großstadt angesiedelt ist, sondern in Laubegast, einem fischerdorfartigen Vorort von Dresden. Nur weil eine Geschichte in der DDR spielt, ist das kein Grund, ein Buch über einen Einzelgänger mit Schlafstörungen zu lesen, einen Mathe-Fan mit lauter Einsen, einen unscheinbaren Jungen, der gestraft ist mit ignoranten Eltern, aber belohnt mit einer geduldigen Großmutter.

Mysteriöse Schwester mit gelbem Kleid

Aber da ist ja noch das Rätsel, das sich von Anfang an durch die Seiten zieht: Der Held des Romans „Jetzt, wo du ein Held bist“ hat eine eingebildete Schwester – gemeint ist eine Schwester, die er sich nur einbildet. Das Mädchen im gelben Kleid begleitet ihn immer wieder und belehrt ihn mit Sätzen wie: „Siehst du, jetzt begreifst du mal wieder was.“

Nicht nur ihretwegen gibt es viel mehr Gründe, den Roman von Thilo Krause zu lesen, als ihn zu übersehen. Einer davon ist gleich der erste Satz: „Vater ging schweigend davon, wenn Mutter bei ungefähr halbem Flaschenstand anfing, die Callas zu hören.“ Schon der erste Satz erzählt ein halbes Eheleben. Vor dem inneren Auge entsteht sofort ein Bild: Da ist eine Mutter, die regelmäßig säuft; da ist ein Vater, der aufgegeben hat; da ist eine Mittelschichtsehe, die in Trümmern liegt – und da ist ein Junge, der dem eigenen Unglück hilflos zuschaut.

Der erste Satz erzählt viel mehr als seine 15 Wörter. Der Satz ist ein Versprechen, das im Verlauf des Buches eingehalten wird. In seinem zweiten Roman präsentiert sich der gebürtige Dresdener als Autor, der nicht nur erzählen kann, sondern fesseln.

Peter-Andreas Hassiepen Thilo Krause wurde 1977 in Dresden geboren, inzwischen lebt und arbeitet er in Zürich. Seit 2005 veröffentlicht er literarische Texte in Zeitschriften, Zeitungen und Anthologien. Für seine Gedichte wurde er 2012 mit dem Schweizer Literaturpreis und 2016 mit dem Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg sowie dem Schillerpreis ausgezeichnet. Bei Hanser erschienen sein Gedichtband „Was wir reden, wenn es gewittert“ (2018), für den er den Peter-Huchel-Preis erhielt, sein Roman „Elbwärts“ (2020), der mit dem Robert-Walser-Preis ausgezeichnet wurde, und zuletzt der Gedichtband „Dass uns findet, wer will“ (2023).

Gerade das ist bei dieser Geschichte elementar: Denn der Held ist auch noch ein stiller Beobachter, ein Nachdenker. Deshalb ist es wunderbar, dass Krause von Anfang an alles in Handlung auflöst: Wenn Toni morgens zur Schule muss, ist das so alltäglich wie langweilig. Aber Krause lässt ihn durch Kleingärten klettern, über Zäune und Hecken. Es ist ein allmorgendlicher Test: Wer traut sich, verbotene Wege zu gehen? Es ist ein unsichtbarer Wettlauf, der ständig Fragen aufwirft: Wer ist dieser „große starke“ Maik? Warum sucht Toni, der Schlauberger, die Freundschaft des Sitzenbleibers mit dem Hörgerät, vor dem sich alle fürchten?

Potenziell tödlich

Gleichzeitig werden ständig, aber wohldosiert kleine Geheimnisse preisgegeben. Versteckt in Nebensätzen wird klar, wo und wann der Ich-Roman spielt und wie alt Toni ist. Ein gelungenes Spiel mit Rätseln und Auflösungen, mit Andeutungen und Fragen. Denn auch im Leben denkt ja niemand: „Mein Name ist Toni, ich bin 13 und ich gehe jetzt zur Schule in Dresden-Laubegast.“

Die Pubertät ist ein ständiges Ringen voller Übermut und Größenwahn, voll mit Ängsten und Zweifeln, und neben Maik ist da noch Romy, das schönste Mädchen der Klasse, dann dieser Sportwettkampf und die Mathe-Olympiade. Alles Dinge, die für Erwachsene profan wirken, die aber in diesem Alter ganz große Nummern sind.

Besonders gelungen ist, dass hier alles wirklich Alltag bleibt, selbst ein überraschender Todesfall. Hier wird kein absurder Plot präsentiert, es gibt keine übertriebenen Wendungen.

Die großen Geheimnisse sind in diesem Roman überschaubar klein. Der stille Toni hat ein Geheimversteck unter einer stinkenden Brücke, dorthin zieht er sich zurück, wenn die wirre Welt der Erwachsenen ihn überfordert. Dort ist sein „Tresor“ mit seinen Schätzen, mit seinem Notizbuch, in das er seine Erkenntnisse übers Leben schreibt: „Ich habe eine Schwester, die nur ich sehe. Mutter hat sie verloren. Meine Eltern streiten. Meine Eltern streiten.“

Auch der ominöse Maik hat ein Geheimversteck, mit dem er gern prahlt, weil er stolz darauf ist, dass es niemand aus der Klasse gefunden hat. Für die Freundschaft verlangt er von Toni, dass der zuerst sein Versteck preisgibt und ihm etwas schenkt – „etwas, das fetzt“.

Das, was Toni schließlich anschleppt, ist wirklich überraschend und auch noch tödlich. Damit erzeugt der Autor eine gehörige Spannung, denn nun liegt ein potenzielles Drama in der Luft.

Bei allem ist zu merken, dass der Autor vor allem Gedichte schreibt: Seine Sprache ist spürbar poetisch, drängelt sich aber nicht nach vorn wie ein Angeber, er benutzt sogar nur zwei sächsische Worte und eines davon ist das schöne „nüscht“. Auch die DDR spielt nur so weit eine Rolle, wie es nötig ist. Sie ist keine Hauptfigur – das macht die Story allgemeingültiger: Bei einem guten Buch sollte es sowieso egal sein, wo es spielt und was da im Detail erzählt wird, entscheidend ist, dass sich eine Wahrheit über das Leben herauskristallisiert.

Ausbruch aus den Zwängen

Und das ist hier der Fall. Natürlich dreht sich vieles um die eingebildete Schwester. Toni hat Angst vor ihr, traut sich nicht mal, Maik von ihr zu erzählen, um ihre mögliche Freundschaft nicht zu gefährden. Bei anderen will er nicht als Spinner gelten, für sich selbst will er nicht verrückt sein. Er will die Schwester loswerden, im Notfall sogar töten – bis er begreift, wer sie in Wirklichkeit ist.

Am Ende läuft alles zusammen, schlüssig, nachvollziehbar und souverän erzählt. Es geht um den Kern jeder Coming-of-Age-Geschichte: den Ausbruch aus den Zwängen und Prägungen der eigenen Familie. Es geht nicht nur darum, cool sein zu wollen, sondern den Mut zu haben, das eigene Schweigen zu überwinden, die Zweifel.

In zwei Monaten lernt Toni durch große Enttäuschungen und harte Übungen, durch Gespräche und echte Freundschaft mehr als andere in zwei Jahren Therapie. Dieser verdammt gute Roman macht klar, wie schwer es meist ist, den eigenen Weg ins Leben zu finden, aber er zeigt auch, wie schön es sein kann.

Thilo Krause: Jetzt, wo du ein Held bist. Hanser Verlag, München 2026. 272 Seiten, 24 Euro

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